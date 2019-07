Pascal Blanc s'était élancé depuis le mercredi 24 juillet 2019 pour traverser les Pyrénées en courant. Il voulait battre le record de cette traversée et parcourir près de 900 km en moins de 12 jours. Le trailer a finalement renoncé à accoler son nom au record, mais il n'a pas abandonné l'épreuve. Elle se poursuit maintenant en relais (Crédit illustration : Stéphanie Bluche)

La nouvelle est tombée vers 17h ce mardi 30 juillet. Pascal Blanc a renoncé à battre le record du parcours sur le Sentier de grande randonnée 10 (GR10) détenu deuis 2018 par le Toulousain Thierry Corbarieu. "Poussé par l’épuisement, Pascal a été contraint de renoncer à son défi" annonce une vidéo publiée sur son compte Facebook.

Le trailer arpente le GR10 depuis sept jours. Parti de la commune de Banyuls-sur-mer (Pyrénées-Orientales), l'idée était d'avaler les 900 kilomètres et 60 000 mètres de dénivelé positif jusqu’à Hendaye (Pyrénées-Atlantiques) en moins de 12 jours. en 2018 Thierry Corbarieu avait parcouru la distance en un peu plus de 12 jours. Il conservera ce record pour le moment

Une traversée désormais en relais

Pascal Blanc n'ira pas plus vite mais il continue la traversée en relais. Accompagné dès le début de son défi par plusieurs coéquipiers, "il a réussi à fédérer tout le monde et à créer un esprit d’équipe dans cette aventure sportive et humaine. La traversée se poursuivra en équipe et en relais" commente l'un de ses proches. Chacun se relaiera sur le sentier jusqu’à Hendaye, toujours en non-stop. Entre chaque point de relais, Pascal Blanc et les autres se déplaceront en véhicule.

Quant à savoir comment porte Pascal Blanc, Edouard Reynaud, membre de l’équipe, se veut tout de même rassurant. "Bien sûr il y a de la déception, mais je l’ai trouvé plutôt bien physiquement. Malheureusement ce record l’a obnubilé et c’est mentalement que c’était dur" précise Edouard Reynaud.

Des conditions dantesques

A noter que depuis son départ de Banyuls-sur-mer, le détenteur du record de la grande traversée des Alpes a couru durant la période de canicule dans les premiers jours. "Il a ensuite subi les épisodes pluvieux et orageux durant quelques temps, courant de nuit, dans le froid et sous la pluie sans entamer sa détermination" notent les proches de Pascal Blanc. Malgré cet échec, le trailer garde sa bonne humeur, "Il a quand même le sourire, il continue de plaisanter, il fait du Pascal Blanc quoi" lâche Edouard Reynaud.

Pascal arrivera à Hendaye, au bord de l'Atlantique, vendredi ou samedi. Il aura alors parcouru le GR10 de bout en bout.

