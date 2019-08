En déplacement en Inde pour un stage de perfectionnement, cinq lutteurs du Lutte club de Saint-Joseph ont vécu 10 jours au rythme du groupe d'entraînement de l'Inspire Institute of Sport (IIS) de Vyjianagara, un centre d'entraînement hautement équipé regroupant plusieurs disciplines olympiques. Nous publions ci-dessous le cominiqué du du Lutte club de Saint-Joseph (Photo DR)

"Du 20 au 30 juillet 2019 Julie Guillaume, Marine Lecour Grandmaison, David Sainte-Marie, Samuel Dijoux et Valentin Damour ont passé 10 jours de stage intensifs dans la structure lutte de ce centre de haut-niveau indien. C’est parmi un groupe d’une trentaine de lutteuses et lutteurs que nos Saint-Joséphois se sont entraînés au cour du séjour. L’entraîneur à la tête de ce groupe depuis 3 ans maintenant est un français, Damien Jacomelli, ex-entraîneur du club de Lyon Saint-Priest sa mission est désormais de former ces jeunes lutteurs indiens pour les hisser au sommet des classements nationaux et internationaux.

Reconnus pour leur lutte très engagée physiquement et leur ténacité les lutteuses et lutteurs indiens sont de très bons partenaires face auxquels nos athlètes réunionnais ont pu perfectionner leurs enchaînements et leur condition physique. Ils ont également pu profiter des installations sportives dernier cris dont dispose l’Inspire Institute of Sport : matériel de musculation et de préparation physique semblable à des machines de torture, dispositifs de récupération ( bain froid, sauna, bain chaud), appareils de mesures de la capacité respiratoire et autres qualités physiques…

Avec une charge d’entraînement de 3 séances par jour les 5 réunionnais n’avaient que très peu de temps de libre, ils se sont tout de même accordés un après-midi touristique où ils ont pu visiter des temples et vestiges datant de l’antiquité, découvrir des paysages de cartes postales recouverts de rizières verdoyantes et de montagnes escarpées, sans oublier la délicieuse gastronomie locale.

Au-delà de l’aspect sportif ces 10 jours ont été riches en échanges humains et en découvertes culturelles. A peine parti que le club envisage d’ores et déjà d’autres séjours de ce type au cour de la saison prochaine".