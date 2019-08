Voici les résultats sportifs du week-end (Photo rb/www.ipreunion.com)

Football : 8èmes de la coupe de la Réunion

Les 8èmes de finale de la coupe de la Réunion auront lieu ce dimanche à 15h00 selon le tirage suivant :

Excelsior – Bretagne

St Pauloise – Capricorne

Trois Bassins – St Louisienne

Léopards – Ste Marie

St Denis – Piton St Leu

Possession – Jeanne d'arc

Tamponnaise – Marsouins

Ste Rose – St Pierroise

Cyclisme : Prix de la ville de Saint Denis

Le VCSD organise une course sur route ce dimanche sur un circuit de 3,2km à parcourir plusieurs fois dans la zone du Chaudron à Ste Clotilde. Les jeunes catégories, open et féminines prendront le départ à 12h50 pour 14 à 16 tours. Ensuite, les élites s'élanceront à 14h30 pour 28 tours soit 89km. La ligne de départ / arrivée sera située rue Pierre Aubert.

Trail : Sud Sauvage

L'association Cour'ag organise le trail du sud sauvage ce dimanche à St Philippe. Cette 3ème édition proposera comme les précédentes un parcours de 21km et 700m de dénivelé positif entre le Puits des Anglais et le Cap méchant via les hauts de Basse Vallée. Une fois encore, l'épreuve affiche complet et regroupera donc 560 coureurs à 7h00 pour le coup d'envoi.

Surf: US Open of Surfing

L'US Open of Surfing, un WQS doté de 10000 points à débuté cette semaine sur le spot de Huntington Beach en Californie, avec quatre surfeurs réunionnais en lice. Malheureusement, il n'en reste plus qu'un au 4ème tour de compétition... En effet, sur un plan d'eau ayant davantage l'aspect d'un lac que celui d'un océan, les surfeurs ont bataillé pour surfer des vagues d'un pied. Cannelle Bulard a été la première à en faire les frais dès le 1er tour de compétition, dominée par Alana Blanchard et Minori Kawai. Au 2nd tour, Johanne Defay n'a pas fait mieux, dans une série catastrophique où le top score a plafonné à 5,50 points pour Keely Andrews et 4,47 pour Minori Kawai...la Réunionnaise qui avait trouvé miraculeusement un 4,67 n'a malheureusement pas trouvé de second score potable pour rivaliser. Côté masculin, Maxime Huscenot a également calé au 2nd tour, battu par Griffin Colapinto, finaliste l'an dernier, et Dylan Lightfoot. Enfin, Jorgann Couzinet enregistre comme souvent le meilleur résultat: il est attendu ce vendredi au 4ème tour face aux Brésiliens Caio Ibelli et Yago Dora.

sp/www.ipreunion.com/redac@ipreunion.com