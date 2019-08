Voici les résultats sportifs du week-end (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Football : 8èmes de la coupe de la Réunion

Les 8èmes de finale de la coupe de la Réunion ont eu lieu dimanche. Si les favoris ont réussi à s'imposer, la St Pierroise est passée tout prêt de l'élimination...

Excelsior – Bretagne 3-1

St Pauloise – Capricorne 1-0

Trois Bassins – St Louisienne 2-1

Léopards – Ste Marie 0-7

St Denis – Piton St Leu 0-0 (4-2 tàb)

Possession – Jeanne d'arc 0-1

Tamponnaise – Marsouins 3-1

Ste Rose – St Pierroise 1-1 (7-8 tàb)

Cyclisme : Prix de la ville de Saint Denis

Le VCSD organisait une course sur route ce dimanche sur un circuit de 3,2km à parcourir plusieurs fois dans la zone du Chaudron à Ste Clotilde. L'épreuve élite de 89km n'a pas attiré les foules avec seulement 33 coureurs à l'arrivée... Yannick Assati (VCSR) s'est imposé en 2h17 devant son dalon de club Sébastien Elma (VCSR) dans le même temps et avec 1'' sur Emmanuel Chamand (VCSD).

Trail : Sud Sauvage

L'association Cour'ag organisait le trail du sud sauvage ce dimanche à St Philippe. Cette 3ème édition proposait comme les précédentes un parcours de 21km et 700m de dénivelé positif entre le Puits des Anglais et le Cap méchant via les hauts de Basse Vallée. Au total, ce sont plus de 500 coureurs qui se sont présentés au départ. Le plus rapide, Benjamin Allouche, a bouclé l'épreuve en 1h29'41 devant Fabrice Mithridate en 1h29'57 et Jeannick Boyer en 1h32'25. Côté féminin, Anne Cécile Delchini l'emporte en 1h59 devant Nathalie Percheron en 2h01'08 et Florence Solente en 2h01'47.

Surf: US Open of Surfing

L'US Open of Surfing, un WQS doté de 10000 points a eu lieu la semaine dernière sur le spot de Huntington Beach en Californie, avec quatre surfeurs réunionnais en lice. Malheureusement, ils n'ont pas été très loin dans la compétition... En effet, sur un plan d'eau ayant davantage l'aspect d'un lac que celui d'un océan, les surfeurs ont bataillé pour surfer des vagues d'un pied. Cannelle Bulard a été la première à en faire les frais dès le 1er tour de compétition, dominée par Alana Blanchard et Minori Kawai. Au 2nd tour, Johanne Defay n'a pas fait mieux, dans une série catastrophique où le top score a plafonné à 5,50 points pour Keely Andrews et 4,47 pour Minori Kawai...la Réunionnaise qui avait trouvé miraculeusement un 4,67 n'a malheureusement pas trouvé de second score potable pour rivaliser.

Côté masculin, Maxime Huscenot a également calé au 2nd tour, battu par Griffin Colapinto, finaliste l'an dernier, et Dylan Lightfoot. Enfin, Jorgann Couzinet enregistre comme souvent le meilleur résultat: il termine 5ème de l'épreuve après un quart de finale de très haut niveau face au Brésilien Yago Dora qui remportera ensuite la compétition. Auteur de deux très bons scores, dont un dans l'excellence selon la WSL, Jorgann Couzinet a prouvé qu'il avait le niveau pour rejoindre le World Tour l'année prochaine.

Il lui faudra tout de même attendre encore un peu pour officialiser sa qualification parmi l'élite. Néanmoins, le Réunionnais n'a jamais été aussi près (et prêt) car il pointe désormais à la 1ère place du classement mondial WQS. S'il n'est pas complètement à l'abris pour le moment, il aura l'occasion dès la fin aout d'aller chercher les 1000 points manquants (estimés) du côté de Pantin en Espagne pour un WQS doté à nouveau de 10 000 points pour le vainqueur.

Il y a deux ans, le Réunionnais y avait signé son premier succès sur une épreuve majeure, dotée alors de 6000 points. Si par malheur rien ne se passait comme souhaité, d'autres épreuves importantes lui permettraient d'obtenir son précieux sésame: les Açores en septembre (WQS 6000), le Portugal fin septembre (WQS 10000) puis Hawaii en décembre (Deux WQS 10000).

