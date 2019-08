Publié il y a 34 minutes / Actualisé il y a 31 minutes

Le week-end dernier avaient lieu les dernières étapes de la Coupe d'Europe de vitesse et de difficulté Jeunes 2019, à Imst en Autriche. La Réunion repart avec une médaille en or et une autre en argent grâce à Manon Lebon en vitesse, ainsi qu'une autre médaille d'argent avec Oriane Bertone en difficulté.

