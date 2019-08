Publié il y a 11 minutes / Actualisé il y a 11 minutes

Les Mondiaux de surf se tiendront du du 7 au 15 septembre 2019, à Miyazaki (Japon). Six athlètes composent l'équipe de France et trois d'entre-eux sont de La Réunion. Cannelle Bulard (notre photo), Johanne Defay et Jérémy Florès ont en effet été sélectionnés par la fédération française de surf. Ces Mondiaux sont qualificatifs pour les Jeux olympiques de Tokyo-2020 (Photo Fédération française de surf)

Les Mondiaux de surf se tiendront du du 7 au 15 septembre 2019, à Miyazaki (Japon). Six athlètes composent l'équipe de France et trois d'entre-eux sont de La Réunion. Cannelle Bulard (notre photo), Johanne Defay et Jérémy Florès ont en effet été sélectionnés par la fédération française de surf. Ces Mondiaux sont qualificatifs pour les Jeux olympiques de Tokyo-2020 (Photo Fédération française de surf)