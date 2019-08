Voici l'agenda des événement sportifs du week-end

• Football : 14ème journée de régionale 1

La 14ème journée du championnat R1 aura lieu ce dimanche à 15h30 selon le programme suivant :

Marsouins – Ste Marie

St Pierroise – St Louis

St Louisienne – St Denis

St Pauloise – Tamponnaise

Trois Bassins – Jeanne d'arc

SDEFA – Capricorne

Ste Suzanne - Excelsior

• Trail : 3 pitons

Le CAPP organise ce dimanche à 7h00 le trail des 3 pitons à la Plaine des Palmistes. L'épreuve de 43km et 1800m de dénivelé, empruntera les sentiers du côté du volcan via le piton Cabris, le piton de l’eau, l’oratoire Sainte Thérèse, le piton Textor. Le départ et l’arrivée se feront au stade de la Plaine des Palmistes. La course pourra également se faire en relais à 2 avec une première portion du départ au piton Textor (30km) puis une seconde du piton Textor à l'arrivée (13km). Plus de 200 coureurs sont attendus au départ avec parmi eux Cédric Carcany, le local déjà vainqueur ici même, qui fera office de favori sur ses sentiers d’entraînement.

• Trail : Vaincre Parkinson

L'association Trail Rando Passion organise une course ce dimanche à la Saline les bains, au profit de l'association Vaincre Parkinson Réunion. Le départ se fera à 7h00 du stade de la Saline les bains pour une boucle de 14km via le parcours de santé, les hauts de la Saline, la ravine Tabac puis retour au point de départ. 300 coureurs sont attendus pour cette 1ère édition.

• Moto : Duel Off Road

L'APSC Magma organise le 1er duel Off Road ce dimanche à Saint Paul du côté de la ravine Daniel à Bras Canot. Le tracé affichera 2km, où les pilotes s'affronteront à deux : le premier arrivé l'emporte, le second est éliminé, ainsi de suite jusqu'en finale. Des tours de repêchages seront également proposés en parallèle. Les catégories retenues sont 65/85 cross enduro, 125/250 cross enduro, +150 / +250 cross enduro, Quad, et une catégorie supermotard toutes cylindrées. Les premiers départs seront donnés à 8h00.

• Volleyball : Open International

L'association Volley Run Tour organise un grand tournoi de volley en plein air sur le site du front de mer de Saint Paul cette fin de semaine. Les épreuves ont débutés hier et se poursuivent jusqu'à dimanche où auront lieu les finales du championnat régional 3x3 après les deux étapes disputées au Tampon et à St Denis (qualifications). 8 équipes masculines et 6 féminines sont déjà qualifiées pour cette ultime journée de dimanche. Samedi, 6 équipes masculines et 8 féminines auront donc une dernière occasion de se qualifier pour la grande finale de dimanche. Pour les autres, on jouera en 2x2 mixte ce vendredi ou en 4x4 mixte samedi. Au total, ce sont pas moins de 170 équipes qui participeront à cet Open sur les 4 jours.

• Surf: Florès, Defay et Bulard aux mondiaux ISA

La fédération française de surf vient d'officialiser sa sélection pour les prochains championnats du Monde ISA en septembre au Japon. A moins d'un an des premiers jeux olympiques pour la discipline, l’événement entre en compte pour la qualification olympique. Aussi sur les 6 athlètes sélectionnés, 3 sont Réunionnais et 2 sont Tahitiens... Une fois encore, les Dom Tom fournissent la majeure partie de l'équipe tricolore. Côté Réunionnais, on savait que Jérémy Florès et Johanne Defay étaient sélectionnés d'office étant donné leur statut de surfeurs du World Tour. En revanche, pour Canelle Bulard, sa sélection vient récompenser un bon début de saison sur le circuit WQS puisqu'elle pointe en 22ème position, soit 2ème française derrière la Tahitienne Vahiné Fierro qui sera également de la partie du 7 au 15 septembre à Kisakihama beach à Miyazaki.



sp/www.ipreunion.com