Voici les résultats sportifs du week-end. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Football : 14ème journée de régionale 1

La 14ème journée du championnat R1 a eu lieu dimanche à 15h30. Pas de changement en tête de classement puisque les 3 premiers (St Pierroise, Ste Marie et St Denis) ont chacun remporté leur match respectif.

Marsouins – Ste Marie 1-2

St Pierroise – St Louis 1-0

St Louisienne – St Denis 2-3

St Pauloise – Tamponnaise 2-2

Trois Bassins – Jeanne d'arc 0-3

SDEFA – Capricorne 1-3

Ste Suzanne – Excelsior 1-3

Trail : 3 pitons

Le CAPP organisait dimanche à 7h00 le trail des 3 pitons à la Plaine des Palmistes avec 200 coureurs au départ. L'épreuve de 43km et 1800m de dénivelé, empruntait les sentiers du côté du volcan via le piton Cabris, le piton de l’eau, l’oratoire Sainte Thérèse, le piton Textor. Fabrice Fontaine s'est imposé avec Ludovic Jasmin en bouclant l'épreuve en 3h45 devant Adrien Chouchou en 3h49. Côté féminin, Alexandra Assoumani l'a emporté en 4h51 devant Corinne Lebreton en 5h17 et Rosa Carrasco en 5h22.

Trail : Vaincre Parkinson

L'association Trail Rando Passion organisait une course dimanche à la Saline les bains, au profit de l'association Vaincre Parkinson Réunion. Le départ se faisait du stade de la Saline les bains pour une boucle de 14km via le parcours de santé, les hauts de la Saline, la ravine Tabac puis retour au point de départ. Cette première édition a rassemblé 357 coureurs. Benjamin Barret s'est imposé en 1h04'59 devant Didier Caroupin en 1h05'00 et Jovany Libelle en 1h05'37. Côté féminin, Fleur Santos Da Silva a écrasé la concurrence en 1h09 devant Marie Quillévré en 1h22'38 et Eugémine Mareux en 1h22'40.

Cyclisme : Cinor Cyclo Tour

Anim'services organisait dimanche au Barachois la Cinor Cyclo Tour avec 4 formats au programme : une rando famille de 16km, une rando de 38k, une randosportive de 74km et enfin une cyclosportive de 227km.

L'étape de 227km consistait tout simplement en un tour de l'île. Jimmy Maillot (VCSD) l'a emporté en 6h51 devant Gérard Li Thiao Te (VCO) en 6h52 et Rudy Ajagamel (VCSD) en 6h57. Chez les féminines, Neus Vidal s'est imposée en 7h57 devant Céline Dien en 8h46. Au total, 69 cyclistes ont franchi la ligne d'arrivée.

Sur les 74km, consistant en un aller retour à St Paul, le podium est 100% cadets avec Quentin Hoarau (T974), Elois Thomas (LBO2) et Quentin Nativel (CCSL) en 1h28. Côté féminin, Annaelle Corre (CCSL) l'emporte en 1h36'08 devant Amara Siva en 1h36'33 et Léa Valcarès (VCSD) en 1h37'33. Sur cette distance, 122 coureurs ont franchi la ligne d'arrivée.

Trail : Championnats de France

Les championnats de France de trail ont eu lieu à Méribel en Savoie ce week end. Sur les 50km, Olivier Lamarque termine 19ème en 6:53:20 (3ème V1), Fred Morin 25ème en 7:10:54 (4ème V1), Johny Aimart 98ème en 8:28:26 (7ème V2) et Johan Turban 139ème en 9:09:46.

Sur les 25km, Raymond Fontaine termine 9ème scratch en 2h36 et s'offre le titre de champion de France master 1, David Hauss est 44ème en 2h57 et Eric Lacroix termine 48ème en 3h00 et 3ème master 2.

Surf: Lemoigne triomphe à Cornwall

Alice Lemoigne s'est imposée ce week end sur la 3ème étape du Longboard Tour (la 1ère en Europe) qui était dotée de 1000 points, à Cornwall en Angleterre. L'épreuve n'a pas attiré les meilleures longboardeuses du monde mais elle est une étape importante dans la conquête du titre européen et la Réunionnaise, triple championne d'Europe, n'est pas passée à côté. En finale, Lemoigne a facilement dominé la Japonaise Natsumi Taoka en scorant un 8,50 et un 7,93. Auparavant, elle avait également dominé une autre Réunionnaise, Ophélie Ak Houen, au stade des demi-finales. La nouvelle championne du Monde ISA confirme donc son statut avant d'aller disputer deux étapes importantes pour la conquête du titre mondial WSL, à la Corogne en Espagne fin aout puis à New York aux Etats Unis début septembre.



sp/www.ipreunion.com