Retrouvez les résultats des différents événements sportifs qui se sont déroulés ce jeudi 15 août 2019. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Football : 15ème journée de régionale 1

La 15ème journée du championnat R1 a eu lieu ce jeudi 15 aout. La Saint Pierroise a conforté son avance en tête de championnat en dominant le 3ème du classement, St Denis. De son côté, Ste Marie s'accroche à sa seconde place.

Af Saint Louis – Sdefa 3-2

As Capricorne – Saint Pauloise Fc 2-1

La Tamponnaise – As Sainte Suzanne 1-0

Us Sainte Marienne – Trois Bassins Fc 2-0

Ss Jeanne D’arc – As Saint Louisienne 3-1

Saint Denis Fc – Js Saint Pierroise 0-2

As Excelsior – As Marsouins 3-1



Course à pied: Foulées semi-nocturnes de St Leu

L'ACOSL organisait ce jeudi 15 aout les foulées semi nocturnes de St Leu, avec 300 coureurs au départ. Julien Sapy a écrasé la concurrence en signant 31'40 devant Jean Marie Cadet en 33'27 et Benjamin Barret en 34'12. Côté féminin, Anne Atia s'impose en 39'53 devant Ophélie Dolphin en 40'35 et Clémence Hollinger en 44'11.



Cyclisme : Grand Prix de Saint Benoit

Le Grand Prix de St Benoit n'a pas attiré les foules en ce jeudi 15 aout. Sur l'épreuve " élite " de 84km, ils étaient une petite trentaine au départ et seulement 25 à l'arrivée. Sébastien Elma (VCSR) l'a emporté en 2h12'05 devant Fabien Taocali (VCE) en 2h12'22 et Paul Rivière (VCO) en 2h12'26.