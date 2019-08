Publié il y a 13 minutes / Actualisé il y a 20 heures

La Fédération Française du Sport Automobile organise depuis plus de 20 ans Rallye Jeunes FFSA, une opération de détection de jeunes pilotes de rallye dont Sébastien Ogier et Eric Camilli sont notamment issus. Les présélections ont organisées ces samedi 17 et dimanche 18 août 2019.

