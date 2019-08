Voici les résultats sportifs du week-end. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Football: Quarts de finale de la coupe régionale de France

Les quarts de finale de la coupe régionale de France étaient programmés dimanche après midi pour les groupes A et B:

St Pierroise – Etang Salé 9-1

St Denis – OSCA Léopards 1-0

Jeanne d'Arc – St Louisienne 4-2

Trois Bassins – St Louis 1-2

Ste Marie – Bretagne 1-0

Excelsior – Piton St Leu 0-0 (2-1 tàb)

Tamponnaise – Marsouins 1-1 (4-5 tàb)

Capricorne – Ste Suzanne 1-0 (ap)

Course à pied : Foulées solidaires de la Possession

L'association Handi Basket Possessionnais organisait dimanche la 5ème édition des foulées solidaires de la Possession à travers les rues de la villes.

Sur les 10km valides, ils étaient une petite centaine au départ; Ronan Barlieu s'impose en 34'39 devant Luciano Darel en 36'21 et Geno Belle en 36'25. Côté féminin, Shanah Jouaneau l'emporte en 49'28 devant Sylvie Le Tennier en 49'42 et Irène Gereone en 51'21.

Sur les 10km debout et joelette, Jeffrey Alamele l'emporte en 44'27 devant Cécile Grainville en 51'53.

Course à pied: Course nature semi nocture du BNA

Le BNA organisait une course nature semi nocturne de 10km samedi à St Paul. L'arrivée et le départ se faisaient au parcours de santé du front de mer, tandis que le parcours empruntait les sites de l'Etang et de Cambaie, via la plaine Chabrier. 129 coureurs étaient au départ. Benjamin Allouche l'a emporté en 36'40 devant Didier Caroupin en 38'24 et Jean Yves Richard en 38'42. Côté féminin, Fatima Hibon s'est imposée en 45'55 devant Frédérique Weigel en 49'10 et Sandrine Chrétien en 49'43.

Cyclisme : Grand Prix Hugues Lassays Vélo&Oxygen

L'EVC organisait son grand prix dimanche à Saint Paul avec deux étapes au programme : un contre la montre individuel de 10,8km le matin entre le jardin d'Eden et le cimetière marin de St Paul et une course en circuit (4,5km par tour) l'après midi sur l'axe mixte de Cambaie.

Lors du CLM, Sébastien Elma (VCSR) s'est imposé en 13'23 devant Emmanuel Chamand (VCSD) en 13'24 et Fabien Taocali (VCE) en 13'43.

L'après midi, Julien Florance (SMVC), a réussi à se faire oublier par les favoris pour se glisser dans l'échappée en raffler le général. Seulement 5ème du chrono le matin à 30'' du vainqueur, Florance a pu ainsi s'extirper facilement du peloton lors de la course en ligne. Restait ensuite à négocier avec ses partenaires d'échappée, notamment son équipier Loic Cuvelier (SMVC) pour rouler et conserver l'écart suffisant sur Elma et Chamand... Thibault Thévenin (VCE) a vu l'opportunité de s'imposer sur la course en ligne, Florance n'ayant en tête que le général. Ainsi, Cuvelier l'emporte en 2h02 devant Anthony Pothin (VCSD) et Jean Alexis Maillot (VCSD) dans le même temps. Elma et Chamand, relégués à 1'53'' ne peuvent que constater la tactique payante de Florance qui s'empare ainsi du général. Il devance Cuvelier de 13'' et Thévenin de 34''.

Surf: Lacanau Pro

Les surfeurs réunionnais étaient du côté de Lacanau en Gironde pour disputer en fin de semaine un WQS doté de 1500 points. Adrien Toyon, entré directement au 3ème tour, n'a pas passé un tour face au français Marc Lacomare et au Marocain Selyann Zouhir. Mathis Crozon et Ugo Robin ont été éliminé au 4ème tour. Jorgann Couzinet est sorti en quart face au futur vainqueur, le français Marco Mignot auteur d'un 9,57. Enfin, la meilleure performance revient à Maxime Huscenot qui s'est hissé en demi-finale, battu par le Français Gatien Delahaye.

Du côté du classement, pas de changement notoire puisqu'il n'y avait que trop peu de points à récupérer pour Couzinet et Huscenot, habitués des épreuves dotées de 6000 et 10000 points. Peu de chance donc pour que ces gains restent dans leurs 5 meilleurs résultats de la saison. Couzinet reste 1er du classement mondial et Huscenot gagne une place pour pointer 17ème.

Cyclisme : Donovan Grondin en Or

Le cycliste réunionnais Donovan Grondin a brillé lors des championnats de France sur piste à Saint Quentin en Yvelines ce week end. Le champion du monde junior a remporté le titre national sénior sur l'Américaine, sur l'Omnium et la Poursuite par équipe, et le bronze sur le Scratch. Désormais, ses objectifs se tournent vers les championnats d'Europe en octobre et la préparation des Jeux Olympiques en vue d'une potentielle sélection...

sp/www.ipreunion.com