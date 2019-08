Les championnats du monde jeune se dérouleront à Arco en Italie du 22 au 31 août. Pour cette compétition six jeunes réunionnais sont sélectionnés dans différentes catégories.

Pour les épreuves de difficultés

Oriane Bertone membre du club 7alouest et du pôle espoir outre-mer en minime

Pour les épreuves de vitesses

Téo Payet membre du club Austral Roc et du pôle espoir outre-mer en minime

Iliann Chérif membre du club Austral Roc et du pôle espoir outre-mer en cadet

Manon Lebon membre du club Austral Roc et du pôle espoir outre-mer en minime

Pour les épreuves en bloc

Kintana Iltis membre du club Austral Roc et du pôle France en cadette

Oriane Bertone membre du club Austral Roc du pôle espoit outre-mer en minime

Lucile Saurel membre du club Austral Roc et du pôle France en junior

Leurs épreuves débuteront le 24 pour s'achever le 31 août.

Chez les adultes, Fanny Gibert a terminé à la 23ème place du championnat du monde de combiné. Les épreuves se sont déroulées au Japon à Hachioji du 18 au 21 août.

www.ipreunion.com/redac@ipreunion.com