Football: 16ème journée de régionale 1

La 16ème journée de régionale 1 est programmée pour ce dimanche à 15h30:

Marsouins – Tamponnaise

St Pierroise – SDEFA

St Louisienne – Ste Marie

St Pauloise – St Louis

Trois Bassins – Excelsior

St Denis – Jeanne d'arc

Ste Suzanne – Carpicorne



Handball: Coupe de la Réunion

Le 1er tour de la coupe de la Réunion est programmé ce vendredi à 20h30 pour les messieurs:

HC Scorpion – Le Port

ASCES – Cressonnière

JS Saline – Chateau Morange

JS Panonnaise – JSB

Possession – St Pierre

Lasours – Joinville

Chateau Morange 2 – Ste Marie (samedi 17h30)

Côté féminin, deux rencontres sont au programme de ce 1er tour ce samedi à partir de 18h00:

Saline – Le Port

Tamponnaise 1 – Tamponnaise 2



Cyclisme: 6ème Cyclocivis

Le CCSL organise la 6ème édition de la Cyclo Civis ce dimanche à Saint Pierre. Deux courses seront proposées: un 20km qui consistera en une boucle via Bois d'Olive et Pierrefonds et un 45km entre St Pierre et Cilaos où sera jugée l'arrivée. Le départ commun se fera à 8h00 boulevard Hubert De Lisle à St Pierre.



Escalade: Championnats du Monde jeunes

Six Réunionnais ont été sélectionnés en équipe de France pour participer aux championnats du Monde jeunes qui se dérouleront du 22 au 31 aout à Arco en Italie.

En difficulté : Oriane BERTONE membre du club 7alouest et du pole espoir outre-mer – Minime

En vitesse : Téo PAYET membre du club Austral Roc et du pôle espoir outre-mer – Minime, Iliann CHERIF membre du club Austral Roc et du Pole France – cadet, Manon LEBON membre du club Austral Roc et du pôle espoir outre-mer – Minime

En bloc: Kintana ILTIS membre du club Austral roc et du pole France – Cadette, Oriane BERTONE membre du club 7alouest et du pôle espoir outre-mer – Minime, Lucile SAUREL, membre du club Austral Roc et du pole France – Junior



Trail: La Boucle parapente

La Team Lé La organise la boucle parapente ce dimanche à St Paul avec une boucle de 23km et 1100m de dénivelé positif du côté de Bellemène, via le site de décollage des parapentes. Le départ se fera à 6h30 du stade de la grande fontaine. Une fois encore, la course sucite beaucoup d'intérêt et attirera près de 800 coureurs sur la ligne de départ.



Course à pied : Les foulées de Bois d'Olives

Le CALSUD organise ce dimanche les foulées de Bois d'Olives à St Pierre sur un tracé de 15km empruntant les rues du quartier de Bois d'Olive – Ravine des Cabris. Le départ se fera à 7h00 du lycée Bois d'Olives où sera également jugée l'arrivée.



Course à pied: Les foulées du sentier littoral nord

L'association athlétisme de la Marine organise une course de 14km ce dimanche à Sainte Suzanne. Le tracé consistera en un aller retour sur le sentier littoral nord via le Bocage, au départ du stae Zinlédor. Le départ sera donné à 7h30.



Beachtennis: Championnats de France

Les championnats de France de beachtennis se déroulent cette fin de semaine à Chatillon Plage en Nouvelle Aquitaine. 12 équipes réunionnaises ont fait le déplacement: 2 équipes 15/16 ans garçons, 2 équipes 15/16 ans filles, 4 équipes dames et 4 équipes messieurs.

L’an dernier, la ligue de la Réunion avait trusté les podiums et seulement laissé échapper le titre du double messieurs remporté par Théo Irigaray et Mathieu Guégano, ex-Réunionnais passés sous les couleurs de la Nouvelle-Aquitaine. Cette année, les champions d’Europe 2018 et champions de France en titre, retenus en équipe de France pour les Jeux Méditerranéens de beach sont en partance pour la Grèce et ne pourront donc pas défendre leur couronne. En leur absence, les candidats à la victoire seront nombreux. Finalistes l’an dernier, Jonathan Ralite et Lionel Bertolini (REU) tenteront évidemment de faire au moins aussi bien et peuvent logiquement prétendre à la victoire. Mais ils devront se méfier de plusieurs équipes. A commencer par les trois autres de la Réunion formées par François Jouque et Yoann Dourouguin (opposés d’entrée à la redoutable paire des Pays de la Loire

Bruno Maignan et Erwin Faure), Patrice Bang et Jean-Christophe Planche et Jérémie Guiraud et le prometteur Maxence Rolland, déjà membre de l’équipe de France jeunes.

Le danger pourrait également venir de la Nouvelle-Aquitaine représentée par Ugo Quilici (ex-Réunion) et Guillaume Leruste, têtes de série N.2, de la Martinique avec la paire Rodolf Boyeldieu/Pierre-Gilles Placide (N.3), de la Guadeloupe qui aligne quatre équipes (M.Porry/Y.Bervas (N.7), W.Breton/T.Lamort, L.Delaval/C.Le Rasle et Y.Dabouineau/K.Vaudelle), de la Guyane (S.Stalter/A.Porcheron) ou encore de l’Ile de France avec la paire Nicolas Bailly/ Julien Teuffot (N.4) ou les habitués des championnats de France Morgan Mannarino et Erwann Rebuffé.

Chez les dames, le spectacle sera lui aussi au rendez-vous. Tenante du titre (avec Magali Garnier), Elodie Vadel (REU) sera cette année associée à Julia Coll avec laquelle elle avait remporté le titre il y a deux ans. Favorites, elles devront tenir leur rang face aux diverses paires qui tenteront de les empêcher de soulever un autre trophée. A commencer par leurs coéquipières de la Réunion Caroline Renard et Julie Rousseau (têtes de série N.8), Betty Dautriat et Marine Gayet ou encore Delphée Bourjea ( double championne de France en 15/16 ans) qui fera ses débuts dans la compétition seniors au côté de Coralie Colombet.



Surf: Tahiti Pro

La 7ème manche du World Tour masculin se déroule actuellement à Tahiti sur le mythique spot de Teahupo'o. Le Réunionnais Jérémy Florès entrera en compétition dans la 10ème série du 1er tour. Il sera opposé à son compatriote, le Tahitien Michel Bourez, et à l'Américain Griffin Colapinto. Vainqueur en 2015 et 3ème en 2018, Florès sera évidemment un prétendant sérieux à la victoire, sur un spot devenu son jardin depuis qu'il s'est installé à Tahiti. Pour le moment, la houle n'a pas permis le lancement de la compétition mais elle devrait arriver dans les heures qui suivent... Le prochain call est prévu aujourd'hui à 7h00 (18h00 Réunion).

