Retrouvez tous les résultats sportifs du week-end. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Football: 16ème journée de régionale 1

La 16ème journée de régionale 1 était programmée dimanche à 15h30. La St Pierroise a conforté sa place de leader du classement quand dans le même temps, Sainte Marie, seconde, a marqué le pas en concédant le nul. Enfin, la Jeanne d'arc pointe désormais 3ème du classement, en fiasant reculer un peu plus St Denis désormais 5ème.

Marsouins – Tamponnaise 1-1

St Pierroise – SDEFA 3-0

St Louisienne – Ste Marie 1-1

St Pauloise – St Louis 0-0

Trois Bassins – Excelsior 2-1

St Denis – Jeanne d'arc 1-2

Ste Suzanne – Carpicorne 2-1



Handball: Coupe de la Réunion

Le 1er tour de la coupe de la Réunion était programmé vendredi à 20h30 pour les messieurs:

HC Scorpion – Le Port 18-26

ASCES – Cressonnière 22-45

JS Saline – Chateau Morange NC

JS Panonnaise – JSB 19-24

Possession – St Pierre NC

Lasours – Joinville NC

Chateau Morange 2 – Ste Marie 32-27

Côté féminin, deux rencontres étaient au programme de ce 1er tour samedi à 18h00:

Saline – Le Port NC

Tamponnaise 1 – Tamponnaise 2 18-32



Cyclisme: 6ème Cyclocivis

Le CCSL organisait la 6ème édition de la Cyclo Civis ce dimanche à Saint Pierre. Deux courses étaient proposées: un 20km rando qui consistait en une boucle via Bois d'Olive et Pierrefonds et un 45km entre St Pierre et Cilaos où était jugée l'arrivée.

Paul Rivière (VCO) était le premier à rejoindre Cilaos après 1h41 d'effort. Dans sa roue une bonne partie de l'ascension, Fabien Taocali (VCE) prenait une belle seconde place en 1h42 suivi à 1' par Julien Chane Foc (CCSL). Côté féminin, Neus Vidal Puchades l'emporte en 2h18 devant Annaelle Corré (CCSL) en 2h24 et Stéphanie Hoarau en 2h37. 111 coureurs ont franchi la ligne d'arrivée.



Escalade: Championnats du Monde jeunes

Six Réunionnais ont été sélectionnés en équipe de France pour participer aux championnats du Monde jeunes qui se déroulent du 22 au 31 aout à Arco en Italie.

En difficulté : Oriane Bertone membre du club 7alouest et du pole espoir outre-mer (Minime), s'est imposé en finale ce dimanche et glane donc le titre mondial de sa catégorie. Elle devance la Japonnaise Hana Koike et la Bulgare Aleksandra Totkova.



Trail: La Boucle parapente

La Team Lé La organisait la boucle parapente ce dimanche à St Paul avec une boucle de 23km et 1100m de dénivelé positif du côté de Bellemène, via le site de décollage des parapentes. Sans surprise, Jean Patrice Payet s'est imposé en 1h49'33 devant Jean Eddy Lauret en 1h49'39 et Fredie Payet en 1h58'19. Côté féminin, Fleur Santos Da Silva l'emporte en 2h13 devant Marie Quivellere en 2h18 et Corinne Perrier en 2h39. Au total, 722 athlètes ont franchi la ligne d'arrviée.



Course à pied : Les foulées de Bois d'Olives

Le CALSUD organisait ce dimanche les foulées de Bois d'Olives à St Pierre sur un tracé de 15km empruntant les rues du quartier de Bois d'Olive – Ravine des Cabris, avec 160 coureurs au départ. Ulrich Balzanet s'est montré le plus rapide en 50'34 devant Ludovic Jasmin en 51'40 et Sébastien Fontaine en 52'40. Côté féminin, Emma Métro l'emporte en 59'52 devant Anne Atia en 1h02'47 et Laurence Bègue en 1h04'39.



Course à pied: Les foulées du sentier littoral nord

L'association athlétisme de la Marine organisait une course de 14km ce dimanche à Sainte Suzanne sur le sentier littoral nord via le Bocage, au départ du stade Zinlédor. Une petite centaine de coureurs étaient au rendez-vous. Thierry Ganofsky s'est imposé en 53'19 devant Adel Ben Arfa en 54'04 et Alexandre Charlettine en 54'05. Côté féminin, victoire de Carmel Trebel en 1h06 devant Béatrice Blard en 1h10 et Dominique Gomez en 1h12.



Beachtennis: Championnats de France

Les championnats de France de beachtennis se sont déroulés cette fin de semaine à Chatillon Plage en Nouvelle Aquitaine. 12 équipes réunionnaises ont fait le déplacement: 2 équipes 15/16 ans garçons, 2 équipes 15/16 ans filles, 4 équipes dames et 4 équipes messieurs.



Comme en 2017 et 2018, Pierre Bergonzoli et Matthias Pérez se sont offert le titre de champions de France 15/16 ans garçons. Et comme l’an dernier, c’est face à la Nouvelle-Aquitaine que les Réunionnais se sont imposés en finale. Pourtant, cette fois encore, Théo Lahondès, déjà finaliste l’an dernier, a bien cru qu’il pourrait leur barrer la route. Avec son nouveau partenaire Paul Gotarda, ils ont d’ailleurs parfaitement débuté leur finale. En confiance après leur superbe prestation contre la Réunion 2 (Choux/Cadarsi) en demi-finale samedi matin, les locaux, bien poussés par le public ont dominé le premier set (6/4). Mais ils n’ont pas réussi à confirmer face à des Réunionnais qui n’ont rien lâché. S’encourageant entre chaque point, la paire Bergonzoli/Pérez a su rester solidaire pour recoller et faire la différence dans le troisième set. Victorieux 4/6, 6/4, 6/3, ils offrent un premier titre à la Réunion dans cette édition 2019 et resteront invaincus en championnats de France 15/16 ans puisque c’est en seniors qu’ils évolueront l’an prochain.



Chez les filles, c’est l’inverse qui s’est produit puisque la ligue de Nouvelle-Aquitaine représentée par Lola Barrau et Naela Chehbouni s’est imposée contre l’équipe réunionnaise Mairé Bray (double-championne de France) et Mohéa Payet (6/4, 6/4).



Finalistes l'an dernier Jonathan Ralite et Lionel Bertolini se sont arrêtés en demi-finale des championnats de France cette année. Les Réunionnais, têtes de série N.1 et grands favoris de la compétition se sont fait surprendre par une très bonne équipe d'Auvergne-Rhône-Alpes en demi-finale. Après un départ canon qui leur a permis de boucler la première manche 6/1 devant un public abasourdi, Loïc Romieu et Rémi Brémond ont su réagir lorsque la Réunion a égaliser à une manche partout avant de mener 3-1 dans le troisième set. Revenus à hauteur, les Drômois ont tenu bon. Solidaires, ils ont sauvé deux balles de match dans le tie-break pour finalement s'imposer 6/1, 3/6, 7/6 (8).



Titrées ensemble en 2017 pour leurs premiers championnats de France, Julia Coll et Elodie Vadel ont doublé la mise sur le sable de Châtelaillon-Plage en s’imposant contre Pauline Bourdet et Margaux Carles (IDF1) 6/3, 6/2. Une victoire qui avait une saveur particulière puisqu’une blessure de Julia les avait empêchées de s’aligner ensemble l’an dernier. "On voulait continuer sur notre lancée mais la blessure de Julia nous avait obligées à changer nos plans pour la saison, raconte Elodie Vadel. Finalement elle avait réussi à revenir à temps pour les championnats de France et on s’était retrouvées de chaque côté du filet en finale l’an dernier lorsque je m’étais imposée avec Magali Garnier. " "Cette victoire est un nouveau départ pour nous, se réjouissait Julia Coll. Maintenant l’objectif c’est de progresser sur le circuit international et de jouer ensemble en équipe de France."



Surf: Tahiti Pro

La 7ème manche du World Tour masculin se déroule actuellement à Tahiti sur le mythique spot de Teahupo'o. Le Réunionnais Jérémy Florès est entré en compétition dans la 10ème série du 1er tour face au Tahitien Michel Bourez, et à l'Américain Griffin Colapinto, où il a pris la seconde place qualificative pour le 3ème tour. La compétition devrait se poursuivre ce lundi pour le français qui retrouvera l'Australien Wade Carmichael en man-on-man au prochain tour.

sp/www.ipreunion.com