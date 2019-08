Le 1er septembre, aura lieu la première édition de la Montée Panon. Un événement sportif inédit à La Réunion. Toute la journée de dimanche, tout le monde aura l'occasion de s'amuser dans cette montée mythique. Les amateurs de sensations fortes et les sportifs s'affronteront dans une montée de 10 kilomètres qui les mènera vers le village le village d'animation situé à Bois de Nèfles Trois Bassins.

Dès 10h, les concurrents s’élanceront par vague selon leurs catégories (familles, sportifs et vélo à assistance électrique). L’objectif pour les plus téméraire est d’établir un chrono de référence sur les 10km de montée. Les familles participent elles au défi du dimanche, dont le but est de parvenir à l'arrivée. Quant à ceux qui choisiront le VAE(Vélo à Assisstance Electrique) l'objectif est de gravir le parcours sans trop d'efforts.

Pour ceux qui le souhaitent, la descente promet d’être plus spectaculaire. Les courageux souhaitant relever le défi auront le choix entre une déscente à bord des caisses à savons, fun et originale ou en longskate. Sensations fortes seront au rendez-vous. Au cours de la journée, des démonstrations et des initiations seront proposées à tous les curieux.

Les épreuves sont accessibles dès 15 ans au licenciés ou sur présentation d’une autorisation parentale et d’un certificat médical. Les vainqueurs dans chaque catégorie se verront récompensés lors d’une cérémonie à 14h30. L’événement est gratuit et ouvert à tous.

