Voici l'agenda sportifs du week-end

Football: 17ème journée de régionale 1

La 17ème journée de régionale 1 est programmée dimanche à 15h30.

Excelsior – St Louisienne

Ste Marie – St Denis

Jeanne d'arc – St Pierroise

Capricorne – Marsouins

SDEFA – St Pauloise

Tamponnaise – Trois Bassins

St Louis – Ste Suzanne

Handball: Coupe de la Réunion

Les 8èmes de finale de la coupe de la Réunion sont programmés ce vendredi à 20h30 pour les messieurs:

Lasours – Tampon

Piton St Leu – Tampon 2

Cressonnière – Bois de Nèfles

Cambuston – St Pierre

Joinville 2 - Bois de Nèfles 2

Port – JSB (samedi 20h00)

Côté féminin, on jouera les 8èmes ce samedi à partir de 19h00:

Bois de Nèfles 2 – St Denis

Possession – St Pierre 2

Etang Salé – Cressonnière

JSB – Bois de Nèfles

St Louis – St Pierre (dimanche 10h30)

Port – St Joseph

Ste Marie – Tamponnaise

Cambuston – Chaudron

Basketball: Trophée Coupe de France

L'avant tour du trophée coupe de France masculin aura lieu vendredi et samedi à 20h30:

St Pierre – St Leu (samedi)

Etang Salé 2 – St Benoit

Port – Tamponnaise

Ste Marie – St Paul

Port 2 – BCD (samedi)

VTT: 10ème manche de la coupe régionale XC

Le Team 974 organise le cross country de St Pierre ce dimanche sur le site du Domaine Vidot à Mont-Vert les hauts sur un circuit de 3km. La journée débutera à 8h15 avec les VTTAE et les Open suivis des jeunes catégories à 9h30 puis des féminines à 10h30 et enfin les "élites" à 11h30. Sauf incident, cette coupe régionale devrait revenir à Julien Chane Foc (CCSL) au terme de cette 10ème épreuve, à condition qu'il participe au moins à la 11ème. En effet, le jeune espoir du CCSL a remporté 6 manches sur 9, signé 2 secondes places et déjà utilisé son joker lors de la manche du Colorado. Pour le moment, c'est son coéquipier Giovanni Gonthier qui pointe en tête grâce à ces 9 participations sur les 9 manches disputées.

Cyclisme: Montée Panon

Le Cyclo Club de Trois Bassins organise un rassemblement de masse ce dimanche à la Montée Panon. Une montée à vélo chronométrée sera proposée entre le stade de Montée Panon et le RD6 de Trois Bassins, soit 9,9km et 700m de dénivelé positif. Le départ sera donné à 10h00 pour les familles, 10h15 pour les sportifs et 10h30 pour les VAE. En parallèle auront lieu des descentes de longskate et caisse à savon à 11h30 et 13h30 sur le chemin Armanet entre la RD6 et l'école Bois de Nèfles.

Trail: Cimasarun

Randorun OI organise la Cimasarun ce samedi, départ et arrivée à Cilaos. Comme d'habitude, la course empruntera dès 5h00 les sentiers des 3 cirques pour tourner autour du Piton des Neiges. Les coureurs fouleront le sentier des porteurs, le col de Taibit, Marla, le col des Boeufs, Grand Sable, le Cap Anglais, le gite Dufour, le Bloc et enfin le plateau de Chênes pour revenir au stade Irène Accot, soit 52km et 4000m de dénivelé positif.

Escalade: Oriane Bertone double la mise

Oriane Bertone membre du club 7alouest et du pole espoir outre-mer (Minime), s'est imposée en finale de difficulté dimanche dernier pour conquérir sn 1er titre mondial lors de ces championnats du monde jeunes qui se déroulent jusqu'à samedi à Arco en Italie. Mercredi, la Réunionnaise a remis ça en bloc! La jeune Oriane Bertone s’est imposée en tête des finales dès le deuxième bloc, qu’elle est la seule à sortir à vue. Au troisième bloc, elle a marqué les esprits et a assuré sa victoire en étant la seule compétitrice à trouver la solution d’un jeté complexe, en réceptionnant simultanément d’une main avec crochetage du pied opposé en pointe. Le dernier bloc lui posera plus de difficulté. Elle n’en valide que la zone, contrairement à la Japonaise Ryu Nakagawa qui enchaîne le bloc au 3e essai. Mais la Française, sacrée Championne du monde de difficulté trois jours auparavant, a déjà suffisamment d’avance... " J’avoue que je suis épuisée, confie-t-elle néanmoins radieuse. Ces Championnats du monde ont été incroyables. Quand je suis arrivée ici, je ne m’attendais vraiment pas à remporter la difficulté et encore moins le bloc. Après mon titre en difficulté, l’épreuve de bloc me paraissait vraiment difficile à appréhender. J’étais fatiguée et dès les qualifications, j’ai vraiment senti que j’avais moins de puissance dans mes muscles. Dans cette finale, j’ai pourtant eu la sensation d’être confrontée à des blocs qui me correspondaient bien. Dès que je montais dedans, je ressentais des sensations familières et je me disais que je pouvais les enchaîner. Maintenant, je vais prendre un peu de repos, rentrer une semaine chez moi à la Réunion avant de revenir, ici en Italie, pour les Championnats d’Europe Jeune 2019."

Surf: Tahiti Pro

La 7ème manche du World Tour masculin s'est terminée mercredi à Tahiti sur le mythique spot de Teahupo'o. Le Réunionnais Jérémy Florès prend une belle 5ème place après s'être hissé en quart de finale face au tenant du titre et champion du monde sortant Gabriel Médina. Dans une série peu généreuse en vague, le Réunionnais n'a pris qu'une seule vague en 40 minutes, attendant inlassablement une vague à potentiel. Avec ce bon résultat, Florès gagne deux places au classement mondial et pointe désormais 14ème.



Surf : Galicia Longboard Tour

Les longboardeuses ont rendez-vous cette semaine en Galice sur la plage de Pantin pour disputer une étape du tour européen. Malheureusement pour la Réunionnaise Alice Lemoigne, l'aventure a pris fin dès son entrée en lice au round 2. La Réunionnaise qui réalise une très belle saison, a été éliminée par ses compatriotes, la Française Zoé Grospiron et la Réunionnaise Ophélie Ah Kouen. Cette dernière sera donc au 3ème tour, opposée à la brésilienne Chloé Calmon.



Trail : UTMB

Le sommet mondial du trail a lieu comme chaque année ce dernier week end d'aout à Chamonix. Et comme chaque année, plusieurs coureurs réunionnais ont fait le déplacement pour l'évènement.

Jeudi, ils étaient sur la TDS 147km : Aurélien Jacoutot 20ème en 21h31, Urko Larranaga 45ème en 24h50, Romain Léger 479ème en 35h38, Guillaume Descombes 592ème en 36h49, Chrisitne Calvo 122ème F en 42h02.

Aujourd'hui place à la CCC ce matin avec Frédéric Rouget, seul traileur pei engagé. Puis à 18h00 sera donné le départ de l'UTMB où l'on suivra Pierre Bernard, Mathieu Bonnefon, David Boucher, Philippe Cony, Sébastien Costecalde, Jean Claude Guiton, Jean Bernard Hoarau, Antoine Huguet, Stéphane Payet, Julie Pierron et Max Virin.

sp/www.ipreunion.com