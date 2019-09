La première édition de la Montée Panon se déroule ce dimanche 1er septembre à Trois-Bassins. L'événement est pensé pour accueillir cyclistes débutants comme confirmés. Mais des animations sont aussi organisées pour petits et grands. Deux découvertes sportives : les descentes en longskate et en caisse à savon.

Démonstration de longskate

C'est l'association Bourbon Longskate qui se charge de faire une démonstration au public de Trois-Bassins ce dimanche 1er septembre. Aymeric, trésorier de l'association explique. "C'est un free ride, donc une démonstration et non pas une compétition. On montre ce qu'on fait aux gens de Trois-Bassins, et comment on se protège sur le plan de la sécurité."

Le longskate, c'est un sport de descente sur route. Une sorte de rallye sur route ouverte, avec une voiture ouvreuse qui signale un véhicule arrive dans l'autre sens. "A La Réunion c'est pas évident de pratiquer ce sport parce qu'il y a justement beaucoup de voitures, on essaie donc d'aller sur les routes moins fréquentées", explique Aymeric. "Aujourd'hui on veut montrer aux gens qu'on est pas des têtes brûlées. La base c'est un casque et des gants, l'autre minimum requis c'est les genouillères, les coudières et le talkie walkie pour savoir si des voitures arrivent." Une vingtaine de longboarders est présente ce dimanche.

Course de caisses à savon

Autre animation et pas des moindre : la course de caisses à savon. Mathias, un lycéen de 17 ans, fait partie des coureurs. Cela fait déjà près de 10 ans qu'il pratique cette activité. Ce dimanche il est venu avec sa voiture. "C'est une base en acier, avec du papier journal par)dessus et du grillage. On a installé une direction de karting un peu revisitée et des freins à disque qui se gèrent avec les pieds. On a pris deux semaines pour la confectionner, sans compter la peinture."

Après de nombreux tests et modifications, sa caisse à savon fonctionne bien. "C'est comme une voiture mais étant à l'air libre on sent davantage la vitesse, c'est pas vraiment descriptible, il faut essayer !" Avis aux amateurs !

