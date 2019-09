Publié il y a 15 minutes / Actualisé il y a 2 minutes

Une match de taille se déroule ce dimanche 1er septembre 2019 au stade Georges Lambrakis. La Jeanne d'Arc, troisième du classement provisoire de la D1 Régionale, affronte la JS Saint-Pierroise, première du classement. La Saint-Pierroise a ouvert le score dès la 2ème minute avec un premier but, avant d'être rattrapée par La Jeanne d'Arc, qui égalise. Les Saint-Pierrois ont ensuite récupéré leur avance avec un second but, menant donc 2 buts à 1. Plusieurs arrêts intempestifs ont animé ce match, notamment une bagarre entre les joueurs, pas toujours fair-play. Un troisième but de Saint-Pierre a finalement été annulé pour faute. A cause de tous ces arrêts de jeu, le match dépasse déjà les 110 minutes de temps. Le match se termine avec une victoire des Saint-Pierrois 2 buts à 1 contre les Portois de La Jeanne d'Arc. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

