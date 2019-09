Retrouvez tous les résultats sportifs du week-end. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Football: 17ème journée de régionale 1

La 17ème journée de régionale 1 était programmée dimanche après midi. Pas de changement au classement si ce n'est qu ela St Pierroise a conforté un peu plus son avance en dominant la Jeanne d'arc 3ème. De son côté, Sainte Marie reste second avec un 3ème match nul cette saison.

Excelsior – St Louisienne 2-3

Ste Marie – St Denis 1-1

Jeanne d'arc – St Pierroise 1-2

Capricorne – Marsouins 1-0

SDEFA – St Pauloise 1-0

Tamponnaise – Trois Bassins 4-0

St Louis – Ste Suzanne 1-1



Handball: Coupe de la Réunion

Les 8èmes de finale de la coupe de la Réunion étaient programmés vendredi à 20h30 pour les messieurs:

Lasours – Tampon 29-22

Piton St Leu – Tampon 2 36-27

Cressonnière – Bois de Nèfles NC

Cambuston – St Pierre 23-50

Joinville 2 - Bois de Nèfles 2 NC

Port – JSB 23-29

Côté féminin, on jouait les 8èmes samedi à partir de 19h00:

Bois de Nèfles 2 – St Denis 13-33

Possession – St Pierre 2 NC

Etang Salé – Cressonnière 24-43

JSB – Bois de Nèfles 24-23

St Louis – St Pierre 29-26

Port – St Joseph NC

Ste Marie – Tamponnaise 12-36

Cambuston – Chaudron 18-23



Basketball: Trophée Coupe de France

L'avant tour du trophée coupe de France masculin a eu lieu vendredi et samedi soir:

St Pierre – St Leu 84-53

Etang Salé 2 – St Benoit NC

Port – Tamponnaise 67-104

Ste Marie – St Paul 78-86

Port 2 – BCD 64-122



VTT: 10ème manche de la coupe régionale XC

Le Team 974 organisait le cross country de St Pierre ce dimanche sur le site du Domaine Vidot à Mont-Vert les hauts sur un circuit de 3km. Sans surprise, Julien Chane Foc (CCSL) a remporté cette 10ème manche de la coupe régionale, sa 7ème victoire de la saison. Il devance Fabien Ténor (CCSL) de 2'41 et Gaetan Rocher (VCE) de 5'14. Chane Foc devrait donc logiquement remporter cette coupe 2019, à condition de participer à la 11ème et dernière manche étant donné qu'il a déjà utilisé son joker...



Cyclisme: Montée Panon

Le Cyclo Club de Trois Bassins organisait un rassemblement de masse ce dimanche à la Montée Panon. Une montée à vélo chronométrée était proposée entre le stade de Montée Panon et le RD6 de Trois Bassins, soit 9,9km et 700m de dénivelé positif. Nicolas Dijoux s'est montré le plus rapide en 27'25. Il devance Noam Fontenelle 28'29 et Geoffroy Grondin 28'37. Côté féminin, Marie Dijoux 51'06 devance Claire Branchet 55'04 et Valérie Lange 1h02. Au total, ce sont une centaine de coureurs qui ont relevé le défi dominical.



Trail: Cimasarun

Randorun OI organisait la Cimasarun samedi, départ et arrivée à Cilaos. La course empruntait les sentiers des 3 cirques pour tourner autour du Piton des Neiges. Mais cette année, une modification du parcours au départ au niveau du sentier des porteurs et un manque d'aiguillage clair, a fait que deux pelotons se sont formés, empruntant deux itinéraires différents... Guy Noel Lebon et Fabrice Fontaine, donnés favoris, en ont fait les frais et ont passé toute la course a tenté de revenir sur la tête de course! Michael Crausaz qui a pris le bon itinéraire, a tenu bon et s'est imposé en 6h31. Mécontents de leur seconde place ex aequo en 6h36, Lebon et Fontaine ont refusé de monter sur le podium et ont été déclassés. Florian Teitgen hérite donc de la seconde place en 6h57 et Benjamin Allouche de la 3ème en 7h07. Côté féminin, Gilberte Libel, malgré son erreur de parcours, s'impose en 7h50 devant Géraldine Lachapelle 7h52 et Hélène Valette 7h56.



Escalade: Manon Lebon en bronze

Après les deux médailles d'or d'Oriane Bertone (minime) en difficulté et en vitesse lors des championnats du monde jeunes d'Arco en Italie la semaine dernière, la jeune Manon Lebon s'est parée du bronze sur l'épreuve de vitesse. Après un parcours sans encombre et tout près de réaliser l'exploit, Lebon a commis une petite faute en demi-finale l'envoyant ainsi en petite finale où elle domine finalement l'Américaine Oceana Carter pour récupérer le bronze.



Surf : Lemoigne championne d'Europe

Les longboardeuses avaient rendez-vous fin de semaine en Galice sur la plage de Pantin pour disputer une étape du tour européen. Malheureusement pour la Réunionnaise Alice Lemoigne, l'aventure a pris fin dès son entrée en lice au round 2. La Réunionnaise qui réalise une très belle saison, a été éliminée par ses compatriotes, la Française Zoé Grospiron et la Réunionnaise Ophélie Ah Kouen. Malgré ce faux pas, Lemoigne engrange suffisamment de points pour terminer 1ère du classement européen et empocher ainsi son 5ème titre de championne d'Europe.



Surf : Pantin Pro

Après les longboardeurs, place cette semaine aux surfeurs, toujours à Pantin en Galice, pour disputer un WQS 10000. Johanne Defay y a fait son entrée hier en fin de journée lors du round 2 où elle a pris la 2ème place qualificative pour le tour suivant. Elle retrouvera Silvana Lima et Tia Blanco pour ce 3ème tour. De son côté, Cannelle Bulard a été éliminée au 3ème tour dans une série compliquée face à Macy Callaghan et Isabella Nichols.

Côté masculin, Jorgann Couzient et Maxime Huscenot entreront également en compétition dès le 2nd tour. Couzinet sera opposé à Gatien Delahaye, Thiago Camaro et un qualifié du tour 1. Huscenot affrontera Ian Gouveia, Imaikalani Devault et Marco Giorgi.



Trail : UTMB

Le sommet mondial du trail a eu lieu comme chaque année ce dernier week end d'aout à Chamonix. Et comme chaque année, plusieurs coureurs réunionnais ont fait le déplacement pour l'évènement.

Jeudi, ils étaient sur la TDS 147km : Aurélien Jacoutot se classe 20ème en 21h31, Urko Larranaga 45ème en 24h50, Romain Léger 479ème en 35h38, Guillaume Descombes 592ème en 36h49, Chrisitne Calvo 122ème F en 42h02.

Vendredi place à la CCC avec Frédéric Rouget qui boucle l 'épreuve de 100km en 25h37 à la 1352ème place. Parti fort, David Hauss a finalement explosé à mi course après Champex mais a fini au courage pour prendre une méritée 45ème place en 13h10.

Enfin sur l'UTMB parti vendredi soir : Pierre Bernard 1155ème en 44h03, Mathieu Bonnefon 890ème en 42h09, David Boucher 744ème en 40h53, Philippe Cony 1092ème en 43h34, Sébastien Costecalde 289ème en 34h53, Jean Claude Guiton (abnadon Courmayeur), Jean Bernard Hoarau 675ème en 40h12, Antoine Huguet 959ème en 42h30, Stéphane Payet (abandon Flégère), Julie Pierron 1396ème (119ème F) en 45h20 et Max Virin 982ème en 42h45.