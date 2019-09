Du samedi 10 au jeudi 29 août 2019 Valentin Damour, lutteur de haut-niveau licencié au Lutte Club de Saint- Joseph, a passé 10 jours de stage de perfectionnement au Daghestan, une république de Russie réputée mondialement pour être la Mecque de la lutte libre (Photo DR)

Après son stage en Inde en juillet, le lutteur du LCSJ s’est attaqué à la Russie, et plus précisément à la république du Daghestan. Cette région du Nord du Caucase concentre un nombre époustouflant de champions de lutte, plus particulièrement de lutte libre qui est la discipline reine là-bas. La majorité de la population masculine pratique ce sport depuis l'enfance.

Valentin Damour a donc profité de son séjour en terre inconnue pour s’améliorer techniquement mais aussi pour tirer profit de l’adversité élevée que l’on retrouve dans les salles d’entraînements daghestanaises. Le nombre colossal de partenaires dans chaque catégorie de poids permet de rencontrer des lutteurs de styles et de gabarits différents. Le Saint-Joséphois a même été inscrit à l’improviste sur un tournoi international de renom dans la ville de Khassaviourt. Le niveau accumulé sur cette compétition était tel que plusieurs titres européens et mondiaux se côtoyaient dans une même catégorie.

Valentin Damour gagne son premier combat face à un Daghestanais et perd le suivant contre le champion local, la prestation du Réunionnais a néanmoins été saluée par le public surpris de voir un français concourir dans leur région.

Outre l’aspect sportif, le lutteur du LCSJ salue l’hospitalité sans faille de cette région qui, en plus d’être parmi les meilleures écoles de lutte au monde, sait aussi comment recevoir ses invités. "J’ai même été invité à un mariage, alors que je ne connaissais même pas les mariés" commente Valentin Damour, touché par autant de convivialité de la part des habitants.

Le stage qui a été organisé par l’association wrestling Arround the world (WATW : lutter autour du monde), était présidé par François Lassuye. Il était accompagné de deux encadrants : Faycal Gerba du club de Cluses en Haute Savoie et Johny Damour du lutte club de Saint-Joseph.

Le stage a aussi l'occasion de discussiosns sur de possibles échanges entre La Réunion et le Daghestan.

