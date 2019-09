Publié il y a 3 heures / Actualisé il y a 7 minutes

Le Mondial de natation handisport se déroule du 9 au 15 septembre 2019, et parmi les athlètes présents on retrouve Laurent Chardard. Mordu par un requin il y a trois ans, le Réunionnais va vivre ses premiers championnats du monde. Lui qui vit en métropole depuis 10 ans déjà a pris une année sabbatique dédiée à l'entraînement. Eternel optimiste, il continue le sport aquatique sous toutes ses formes. Sa devise : fais ce qu'il te plaît, et persévère.

