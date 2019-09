Retrouvez tous les résultats sportifs du week-end. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Football: 18ème journée de régionale 1

La 18ème journée de régionale 1 était programmée dimanche après midi, avec une rencontre importante entre le 2nd et le 3ème du classement: dans cette lutte pour la seconde place, c'est Ste Marie, le mieux classé, qui l'a emporté en dominant la Jeanne d'Arc qui se retrouve désormais à égalité de points avec St Denis, tombeur de l'Excelsior. De son côté, le leader St Pierrois a signé une 14ème victoire.

Marsouins – St Louis 0-2

Jeanne d'arc – Ste Marie 2-3

St Pierroise – St Pauloise 4-0

St Louisienne – Tamponnaise 2-4

Trois Bassins – Capricorne 1-1

St Denis – Excelsior 1-0

Ste Suzanne – SDEFA 0-0



Handball: 1ère journée de D1

La 1ère journée de D1 a eu lieu ce week end.

Côté masculin on jouait vendredi soir à 21h15:

JS Panonnaise – Cressonnière 31-44

BDN – Lasours 24-32

Chateau Morange – HBCED 30-27

Cambuston – Tampon 23-37

JSB – St Pierre 20-33

Saline – Joinville 25-24

Côté féminin, on jouait samedi à 19h30:

St Denis – Tamponnaise NC

JSB – St Joseph 41-16

Ste Marie – Cressonnière 24-25

Piton St Leu – St Louis 27-32

St Pierre – Chaudron NC

Port – BDN NC



Basketball: 1ère journée de Pré Nationale

La 1ère journée de pré nationale a eu lieu ce week end.

Côté masculin, on jouait samedi soir à 20h30:

COM – St Leu 89-56

BCD – St Paul 88-54

AMML – St Pierre 59-83

Etang Salé – Tampon 66-80

Côté féminin, on jouait samedi à 18h30:

Tamponnaise – COM 90-25

BCD – St Paul 67-46

St Pierre - St Leu 48-67

Tamponnaise – Port 48-71



Cyclisme: Prix de la ville de St Paul

Le VCO organisait une course en circuit sur l'axe mixte de Cambaie ce dimanche. Les coureurs ont fait le tourniquet sur un circuit de 2,8km à parcourir 35 fois... Tony Bérile (VCE) s'est imposé au sprint après 2h21 d'effort, devant Emmanuel Chamand (VCSD) et Anthony Pothin (VCSD). Seulement 40 coureurs étaient au départ.



VTT: 28ème raid des sables

Le VTTL organisait le raid des sables ce week end à Etang Salé. Samedi, les cyclistes débutaient avec un prologue de 8,5km à 15h00 avec départ toutes les minutes. Juien Chane Foc (CCSL) l'a emporté largement, bouclant l'épreuve en 19'12 devant Jean Gael Grosso en 20'55 et Eric Alma en 20'58. Dimanche, le raid des sables se poursuivait avec une épreuve marathon de 72k dans la forêt, soit 4 tours de 18km. Une fois encore, Julien Chane Foc n'a pas trouvé de rival et s'est imposé en 3h39. Il devance Fabien Ténor en 3h52 et Christophe Vassor en 3h53. Au classement final cumulant les deux épreuves, Julien Chane Foc l'emporte logiquement, devant Christophe Vassor et Mickael Lauret (CCSL).



Trail: Coteau Sec

Dimitile Sport Action organisait dimanche le trail du Coteau Sec à l'Entre Deux avec une boucle de 22km via les rues de la villes et les sentiers Coteau Sec, Cheval, Rosélie, Zèbre... 400 coureurs étaient au départ. Malgré les pluies de la veille qui ont rendu les sentiers glissants, Benjamin Allouche signe un excellent chrono en 1h54'14. Il devance de peu Giovanni Barret en 1h54'38 puis Jean Louis Robert complète le podium en 1h58'40. Côté féminin, Fleur Santos da Silva a encore écrasé la concurrence en 2h19! Elle devance Julie Avril en 2h41'06 et Nadine Leveneur en 2h41'49.



Trail: 7ème édition du trail des Eaux Vives

L'AC Marsouins organisait un trail de 18km ce dimanche à St Benoit au niveau de l'aire foraine. La course empruntait les sentiers de canne et sillonnait les quartiers de l'Abondance et Bourbier. Une petite centaine de coureurs était au départ. Romain Fontaine l'a emporté en 1h18, devant Ludovic Jasmin en 1h22 et Erwan Damy en 1h23. Côté fémini, Chantal Hodgi s'est imposée en 1h35, devant Isabelle Payet en 2h02 et Laura Teysseyre en 2h04.



Triathlon: 18ème combiné de St Gilles les bains

L'ORT organisait son triathlon duathlon ce dimanche entre la Saline les bains et St Paul. Les 150 coureurs débutaient à la plage de trou d'eau pour une boucle de natation dans le lagon avant d'enfourcher le vélo pour filer vers le cimetière marin de St Paul et revenir aux Brisants déposer leur machine et enfiler les baskets pour 5km de course à pied entre route, chemin et sable. Sébastien Macé s'est imposé en 1h10 devant Louis Hoarau en 1h11 et Clément Jannault en 1h12. Côté féminin, Soizic Coudière l'emporte en 1h22'05 devant Marie Meeus 1h22'36 et Léa Papalia en 1h24'17. Sur le duathlon, ils étaient une trentaine au départ: Geoffroy Grondin l'emporte en 1h10 devant Pierre Bénard en 1h11 et Mickael Pothin en 1h13. Côté féminin, victoire d'Eugénie Mareux en 1h25 devant Amaravadi Siva en 1h31 et Charlotte Donet en 1h33.



Moto: Supermotard nocturne

Le team 974 deux zéros organisait une épreuve supermotard en nocturne ce samedi à St Denis sur le circuit de la Jamaique, première manche du championnat régional. Si la pluie a compliqué les essais, tout s'est en revanche bien déroulé en soirée avec le retour du beau temps. Dans ces conditions, Dylan Técher l'a emporté devant Richard Mondon.



Surf : Longboard Classic New York

C'est à New York que se déroule la 3ème manche du longboard world tour, après Noosa (Australie) et Pantin (Espagne) dominées par la Brésilienne Chloé Calmon. La Réunionnaise Alice Lemoigne est en compétition pour tenter d'améliorer son ranking (7ème) avant l'étape finale décisive à Taiwan début décembre. Hier, la longboardeuse pei a passé toutes ses séries sans encombre pour gagner sa place en quart de finale où elle affrontera aujourd'hui l'Américaine Rachel Tilly pour une place en demi-finale.



Surf : ISA world games

Les championnats du Monde ISA se déroulent actuellement au Japon sur le site de Myazaki. L'équipe de France a fait le déplacement avec 6 athlètes dont 3 sont Réunionnais : Johanne Defay, Cannelle Bulard et Jérémy Florès. L'équipe est au complet avec les Tahitiens Vahiné Fierro et Michel Bourez, et le Landais Joan Duru.

La compétition féminine a débuté samedi et est déjà terminé pour les Réunionnaises : Cannelle Bulard a été la première à sortir du tableau principal dès le 2ème tour. Elle a ensuite continué son parcours en repêchages où elle a passé deux tours avant de s'incliner face à Sarah Baum (RSA) et Leticia Caneles (ESP). De son coté, Johanne Defay a passé un tour supplémentaire du tableau principal avant de filer en repêchages dans une série dominée par Silvana Lima et Vahiné Fierro où elle s'incline. Au 5ème tour de repêchages, Defay a subi face aux deux pensionnaires du World Tour Carissa Moore et Sally Fitzgibbons, et quitte ainsi la compétition sur un résultat décevant à moins d'un an des Jeux Olympiques de Tokyo.

Côté masculin, la compétition n'a pas encore débuté.

sp/www.ipreunion.com