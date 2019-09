Monumental ! Ce mercredi 11 septembre 2019 la France a battu les Etats-Unis (89-79) en quart de finale de la Coupe du monde de basket. Les Bleus se qualifient donc pour les demi-finales de cette compétition qui a lieu à Dongguan (Chine). Ils affronteront l'Argentine. Les États-Unis, triples champions olympiques et doubles champions du monde en titre, étaient invaincus en compétition officielle depuis 2006 (Photo AFP)

Les Français ont mené au score tout au long de la partie. Ils ont tenu bon lorsque les Américains sonrt revenus en force en en troisième quart-temps. Menés par Vincent Collet, les Bleus ont fini par s'imposer avec 10 points d'écart. La France jouera vendredi contre l’Argentine pour une place en finale.

Les Bleus affronteront donc en demi-finale l'Argentine, vendredi à Pékin. Nicolas Batum, Rudy Gobert and co pourront en outre être qualifiés pour les Jeux olympiques de 2020, en cas de victoire de l'Australie sur la République tchèque dans le dernier quart de finale (19h00, heure de La Réunion).

C'est la deuxième demi-finale mondiale consécutive pour l'équipe de France, qui avait perdu en 2014 à ce stade contre la Serbie. Son meilleur résultat à l'échelon planétaire est la finale des JO-2000 perdue face aux Etats-Unis.

C'est le plus gros échec pour les Américains, triples champions olympiques et doubles champions du monde en titre, depuis leur défaite en demi-finale du Mondial-2006. Privés de leurs superstars de la NBA, les hommes de Gregg Popovich, le coach légendaire de San Antonio, avaient déjà connu deux alertes ces dernières semaines. Ils avaient perdu un match de préparation contre l'Australie à Melbourne (98-94), premier échec d'une équipe 100% NBA depuis 2006, et avaient failli perdre au premier tour contre les Turcs, battus d'un point à cause d'une série de lancers ratés dans les dernières secondes.

Le duel a été âpre. Les Français ont connu un premier avantage de 10 points dans le 3e quart-temps avant de voir les Américains leur repasser devant et compter jusqu'à 7 points d'avance à huit minutes du terme (72-65).

Mais les Bleus, portés par la réussite d'Evan Fournier (22 pts), Rudy Gobert (21 pts) et Nando De Colo (18 pts) ont accéléré et complètement éteint les Américains qui n'ont marqué que trois points dans les cinq dernières minutes!

La France n'avait jamais battu les États-Unis en compétition officielle.

