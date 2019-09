Voici l'agenda des événements sportifs du week-end

Handball: 2ème journée de D1

La 2ème journée de D1 aura lieu ce week end.

Côté masculin on jouera vendredi soir à 21h15:

Lasours – Chateau Morange

Tampon – BDN

HBCED – JSB

Joinville – Cambuston

St Pierre – JS Panonnaise

Cressonnière - Saline

Côté féminin, on jouera samedi à 19h30:

Chaudron – St Denis

Tampon – Port

BDN – JSB

St Joseph – Piton St Leu

St Louis – Ste Marie

Cressonnière – St Pierre

Basketball: 2ème journée de Pré Nationale

La 2ème journée de pré nationale aura lieu ce week end.

Côté masculin, on jouera samedi soir à 20h30:

St Paul – St Leu

St Pierre – BCD

Tamponnaise – AMML

COM – Etang Salé

Côté féminin, on jouera samedi à 18h30:

St Paul – Tamponnaise

St Pierre – BCD

Port – St Leu

COM – Tamponnaise 2

Football: Demi-finales de la coupe de France

Les demi-finales de la coupe de France (poule A) auront lieu ce week end. Samedi à 20h00, l'AF St Louis affrontera St Denis puis dimanche à 15h30, le Jeanne d'Arc retrouvera la St Pierroise.

Football: Demi-finales de la coupe de La Réunion

Les demi-finales de la coupe de la Réunion ont eu lieu mercredi soir. Battue en championnat par Sainte Marie dimanche dernier, la Jeanne d'Arc a pris sa revanche mercredi (2-0) pour rejoindre la Saint Pierroise, victorieuse de la la Saint Pauloise (3-1) en finale de la coupe de la Réunion.

Course à pied: Les Foulées Solida'run

L'AHPS organise une course de 10km sur route ce samedi à St Pierre. Le départ sera donné à 20h00 devant la mairie pour deux boucles de 5km à travers les rues de la ville.

Course à pied: 17ème édition des 10km nocturnes du Port

L'OMS du Port organise ses 10km nocturnes ce samedi soir au Port. Le départ sera donné à 19h30 du complexe sportif Cotur, où sera également jugée l'arrivée. Les coureurs emprunteront l'avenue de Paris lors de 3 boucles en aller-retour. 450 participants sont attendus.

Trail: Bassin boeuf

Le CA Sainte Suzanne organise son trail ce dimanche du côté de Sainte Suzanne. Le départ sera donné à 7h00 du Bocage pour une boucle de 29km via les rues, chemins et sentiers de la ville pour revenir au Bocage où sera jugée l'arrivée.

Auto: 1er rallye du Sud Sauvage

La 4ème manche du championnat régional de rallye aura lieu ce week end dans le sud de l'île. Vendredi sera consacré au vérifications techniques et administratives pour laisser place samedi à la 1ère étape dans l'après midi. Deux spéciales seront au programme 3 fois chacune: Piton à bloc à Petite île suivie de Grand Père Café à St Pierre. Dimanche, la 2ème étape comportera deux autres spéciales à parcourir 2 fois chacune: La Crète à St Joseph et Chemin Ceinture à St Phlippe. Le rallye totalisera ainsi 110km de spéciales et 186km de liaisons.

Surf: Nias Pro

Les Réunionnais Mathis Crozon et Adrien Toyon sont en Indonésie cette semaine pour disputer un WQS doté de 3000 points sur la célèbre droite de Nias. Les deux surfeurs péi ont bien débuté la compétition et sont encore en lice pour le 4ème tour qui devrait se dérouler ce vendredi.

Surf: Hécatombe au Japon

La fédération française de surf vient de prendre une claque au Japon lors des mondiaux ISA, qualificatifs pour les prochains Jeux Olympiques de Tokyo en 2020. Venue chercher un slot supplémentaire grâce un à bon ranking, elle devra certainement revoir ses plans. Si les pensionnaires du World Tour n'ont pas besoin d'une performance aux ISA car leur ranking peut les qualifier (top 8 nations pour Johanne Defay / top 10 nations pour Jérémy Florès), l'équipe de France espérait certainement qu'ils "fassent le job" pour permettre à la France de bien se classer au ranking des nations et permettre ainsi d'obtenir deux surfeuses et surfeurs qualifiés pour les Jeux. Mais personnes n'a passé le 5ème tour de repêchage! Johanne Defay a chuté face à la numéro 1 et la numéro 2 mondiales (Moore et Fitzgibbons) dans une série de haut vol certes. Mais Jérémy Florès n'a pas réussi à venir à bout d'une série pourtant largement à sa portée avec des inconnus qui ont peiné à passer la barre des 10 points quand lui plafonnait à 6,14 de total... Dans ce contexte, la France pointe timidement au 16ème rang provisoire, d'un classement dominé sans surprise par le Brésil, les Etats Unis et le Japon.