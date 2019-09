Retrouvez tous les résultats sportifs du week-end. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Handball: 2ème journée de D1

La 2ème journée de D1 a eu lieu ce week end.

Côté masculin, on jouait vendredi soir à 21h15. Avec deux victoires consécutives, Lasours prend les commandes du championnat avec 6 points, devant le Tampon 5 points et St Pierre 4 points.

Lasours – Chateau Morange 29-24

Tampon – BDN 27-13

HBCED – JSB 26-23

Joinville – Cambuston 35-15

St Pierre – JS Panonnaise 46-24

Cressonnière – Saline 34-25

Côté féminin, on jouait samedi à 19h30:

Chaudron – St Denis 15-26

Tampon – Port 24-23

BDN – JSB 28-32

St Joseph – Piton St Leu nc

St Louis – Ste Marie nc

Cressonnière – St Pierre nc



Basketball: 2ème journée de Pré Nationale

La 2ème journée de pré nationale a eu lieu ce week end.

Côté masculin, on jouait samedi soir à 20h30:

St Paul – St Leu 59-68

St Pierre – BCD 78-72

Tamponnaise – AMML 93-30

COM – Etang Salé 90-51

Côté féminin, on jouait samedi à 18h30:

St Paul – Tamponnaise 38-101

St Pierre – BCD 57-60

Port – St Leu 68-53

COM – Tamponnaise 2 51-30



Football: Demi-finales de la coupe de France

Les demi-finales de la coupe de France (poule A) ont eu lieu ce week end. Samedi à 20h00, l'AF St Louis est venu à bout de St Denis dans un match marathon qui s'est terminé aux tirs au but (4-3). Dimanche à 15h30, le scénario de la veille s'est reproduit: la Jeanne d'Arc a tenu tête à la St Pierroise durant toute la durée du temps règlementaire avant de céder aux tirs au but (3-5).



Course à pied: Les Foulées Solida'run

L'AHPS organisait une course de 10km sur route ce samedi à St Pierre. Le départ était donné à 20h00 devant la mairie pour deux boucles de 5km à travers les rues de la ville. 172 coureurs étaient au départ. Ludovic Jasmin s'est montré le plus rapide en 32'08. Il devance Sébastien Fontaine en 32'19 et Alexandre Payet en 33'09. Coté féminin, Laura Teysseyre l'emporte en 43'56 devant Elodie Pénombre 45'22 et Marlène Chane See Chu en 46'11.



Course à pied: 17ème édition des 10km nocturnes du Port

L'OMS du Port organisait ses 10km nocturnes samedi soir au Port. Le départ était donné à 19h30 du complexe sportif Cotur, où était également jugée l'arrivée. Les coureurs empruntaient l'avenue de Paris pour 3 boucles en aller-retour. A peine 200 coureurs ont répondu présent. Kévin Lallemand l'a emporté en 34'48 devant Jérôme Paniandy en 35'00 et David Dupuy en 35'30. Côté féminin, Delphine Dérand signe un très bon 39'40 devant Frédérique Weigel 46'17 et Céline Blanco 47'36.



Trail: Bassin boeuf

Le CA Sainte Suzanne organisait son trail ce dimanche du côté de Sainte Suzanne. Le départ était donné à 7h00 du Bocage pour une boucle de 29km via les rues, chemins et sentiers de la ville, avec seulement 60 coureurs... Alain Noel l'a emporté en 2h27 devant Pierre Hoarau 2h30'25 et Joseph Boyer 2h30'29. Côté féminin, victoire d'Angélique Lesport en 3h08 devant Claire Lauvergnat en 3h19 et Catherine Spohr en 3h57.



Auto: 1er rallye du Sud Sauvage

La 4ème manche du championnat régional de rallye a eu lieu ce week end dans le sud de l'île, avec deux étapes et dix spéciales (110km) au proramme pour 186km de liaisons. Thierry Law Long (Skoda Fabia) s'est imposé avec 1'34 d'avance sur Damien Dorseuil (Ford Fiesta) et 1'54 sur Farouck Moullan (Skoda Fabia). Law Long a dominé le rallye de bout en bout, signant le scratch sur 9 des 10 spéciales proposées. Dorseuil, second tout le week end, conserve sa place de leader du championnat.



Cyclisme : 73ème Tour de l'île

Anim'services organise le 73ème tour de l'île de la Réunion jusqu'au 22 septembre. Un prologue et 8 étapes sont au programme pour un total de 800km.

Samedi, le prologue de 6,1km au Port a couronné Sébastien Elma (VSR) en 7'19, devant Julien Souton (SOD) en 7'26 et Emmanuel Chamand (ESD) en 7'37. C'est donc en jaune qu'Elma s'est présenté au départ de la 1ère étape ce dimanche, entre le Port et Petite île. Sur ces 104,6km, Valentin Terrien (LAV) l'a emporté devant Julien Souton (SOD) encore second et Mathieu Pellegrin (SOD). C'est donc logiquement Souton qui récupère le maillot de leader à l'arrivée et qui paradera en jaune ce lundi dans le sud et l'est, entre Petite Île et Sainte Suzanne. Il devance Valentin Terrien de 15'' et Mathieu Pellegrin de 43''.



Surf: Nias Pro

Les Réunionnais Mathis Crozon et Adrien Toyon étaient en Indonésie la semaine dernière pour disputer un WQS doté de 3000 points sur la célèbre droite de Nias. Les deux surfeurs péi avaient bien débuté la compétition avant d'être stoppé au 5ème tour, aux portes des quarts... Si Toyon était assez loin du compte pour prendre une des deux places qualificatives de sa série, Mathis Crozon en revanche a manqué le coche pour 0,07 point! Les deux réunionnais signent ainsi une 9ème place.



Natation: Championnat du Monde de paranatation

Laurent Chardard est devenu ce week end, à Londres, recordman d'Europe de 50m papillon (catégorie S6) mais également vice champion du monde de la spécialité et médaillé de bronze sur le 50m nage libre (S6). Le Réunionnais originaire d'Etang Salé avait été attaqué par un requin à Boucan en août 2016 alors qu'il pratiquait le bodyboard, et avait alors perdu une jambe et un bras. Depuis, le sportif aguerri n'a jamais cessé le sport, rejoignant même l'équipe de France de para natation il y a moins d'un an. Pour son premier grand rendez-vous international, Laurent Chardard a brillé dans sa catégorie: 4ème du 100m nage libre, 3ème du 50m nage libre, 2ème du 50m papillon et surtout il a battu deux fois le record d'Europe du 50m papillon en 24 heures (31''46 en série, 31''41 en finale). Avec cette excellente performance, le Réunionnais devrait obtenir sa qualification pour les prochains Jeux Olympiques de Tokyo (2020).



Volleyball : 2nde étape Promovolley

La deuxième étape de la saison de volley loisir 2019-2020 s'est déroulée à Sainte Marie ce dimanche.

En féminines, 9 équipes se sont disputées la victoire et c'est, comme au premier tournoi, les St Paulettes qui s'imposent en finale, cette fois-ci face aux filles de Ste Suzanne venues en voisines. Zembrocal complète le podium en disposant à nouveau de Volkanik. Suivent Amis de Cayenne, Volkanik 2, TGV 2 et 1, et Ste Marie VB.

En Masculins, 3 nouvelles équipes sont venues enrichir le plateau, VBC PETITE ILE et les vainqueurs du jour avec 2 équipes, US Aigles Blancs de St Paul. Ces derniers disposent en finale de AVIRONS JEUNES. Les finalistes de la première étape finissent 3 et 4: Les Daltons et SMVB. CILAOS est 5ème devant Avirons Jeunes 2 et les 2 nouvelles équipes.

Prochain rendez vous : la suite du championnat 2019-2020, le 13 octobre à Salazie (Collège de Mare à Citrons)

Skateboard: 1ère manche du championnat régional

La 1ère manche du championnat régional Skateboard 2019/2020 a eu lieu ce week end à Saint Pierre, organisée par le club Asphalte. Comme à chaque fois, les catégories hommes et femmes étaient divisées en moins de 16 ans et plus de 16 ans, dans les disciplines Street et Bowl:

Street Hommes +16ans: 1-Gence Laurent, 2-Dorla Baptiste, 3-Bumberger Nathan et De Soussa Tom

Street Hommes -16ans: 1-Lamy Rodrigue, 2-Massain Mathéo, 3-De Soussa Mathis

Street Femmes +16ans: 1-Louis Jean Marine, 2-Marcelly Elina, 3-Dijoux Eléna

Bowl Hommes +16ans: 1-Gence Laurent, 2-Nicolle Basile, 3-Delort Enzo

Bowl Femme -16ans: 1-Lamy Diane

Bowl Hommes -16ans : 1-Lamy Rodrigues, 2-Besson Nathan, 3-Costa Macéo