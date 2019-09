Retrouvez tous les événements sportifs du week-end. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Football: 19ème journée de R1

La 19ème journée de régionale 1 aura lieu ce dimanche à 15h30:

Excelsior – Jeanne d'arc

Ste Marie – St Pierroise

Capricorne – St Louisienne

St Pauloise – Ste Suzanne

SDEFA – Marsouins

Tamponnaise – St Denis

St Louis – Trois Bassins



Handball: 3ème journée de D1

La 3ème journée de D1 aura lieu ce week end.

Côté masculin, on jouera vendredi soir à 21h15:

Saline – St Pierre

Lasours – Tampon

JSB – Chateau Morange

BDN – Joinville

Panonnaise – HBCED

Cambuston – Cressonnière 17-47

Côté féminin, on jouera samedi à 19h30:

Tamponnaise – Chaudron

St Denis - Cressonnière

Piton St Leu – BDN

Ste Marie – St Joseph

JSB – Le Port

St Pierre – St Louis



Basketball: 3ème journée de Pré Nationale

La 3ème journée de pré nationale aura lieu ce week end.

Côté masculin, on jouera samedi soir à 20h30:

St Leu – St Pierre

BCD – Tamponnaise

AMML – Etang Salé

St Paul – COM

Côté féminin, on jouera samedi à 18h30:

Tamponnaise – St Pierre

BCD – Port

St Leu – Tamponnaise 2

St Paul - COM



Volleyball: C'est la reprise!

La 1ère journée de régionale 1 aura lieu ce week end.

Côté masculin, on jouera samedi en soirée:

TGV – VB2CO

SDOVB – ALN Bras Panon

Aigles blancs – Entre deux

St Denis – RCO (vendredi)

St Leu – St Pierre (mardi 24)

Côté féminin, on jouera samedi à partir de 18h30:

TGV – RCO

SDOVB – Entre deux

St Denis – St André

St Pierre – Aigles blancs

SMVB - VB2CO



Triathlon: Urban swimrun 1ère édition

Le Run Sud Tri organise un swinrun (natation – course à pied) urbain ce dimanche à Saint Pierre, entre Terre Sainte et le Pic du Diable. Les équipes de 2 coureurs-nageurs devront enchainer ensemble les segments natation (11) et course à pied (9) sur une distance totale de 15km. Pour les cadets, la distance se limitera à 9,5km. Enfin, des swimrun kids seront également proposés aux plus jeunes. Le premier départ sera donné à 7h15.



Course à pied: 27ème édition des Foulées féminines

Le CAPP organise ses traditionnelles foulées féminines ce dimanche à la plaine des palmistes. Trois épreuves exclusivement réservées aux filles seront proposées: 4,8km puis 2 et 1km pour les plus jeunes. Le premier départ sera donné à 8h15.



Course à pied: Foulées de St André

Le team Koloss organise une course sur route ce dimanche à Saint André. Le parcours d’une distance de 10 km se fera sous forme de deux boucles à travers le centre-ville de Saint André, avec un départ (7h00) et une arrivée au stade de Sarda Garriga .



Trail: Trail des Sables

La Dominicaine organise son trail ce samedi à Etang Salé entre plage et forêt, pour une boucle de 21km. Le départ sera donné à 16h00 sur la plage d'Etang Salé, direction le gouffre puis la forêt pour revenir ensuite au lieu de départ où sera jugée l'arrivée.



Moto: Supermoto Honda

Le team motorshow organise la seconde manche du championnat régional supermotard ce dimanche sur le circuit de la Jamaique de Saint Denis à partir de 8h00.



Cyclisme : 73ème Tour de l'île

Anim'services organise le 73ème tour de l'île de la Réunion jusqu'au 22 septembre. Un prologue et 8 étapes sont au programme pour un total de 800km.

En jaune depuis le début (ou presque), le kréopolitain Julien Souton (SOD) a conforté son avance au général (1'11 sur Valentin Terrien, 2'04 sur Florian Barket) mercredi entre Bras Panon et le Tampon.

Resté au chaud dans le peloton hier entre le Tampon et St Louis laissant ainsi Gaboriaud (OXR) s'expliquer au sprint avec son co équipier Mathieu Pellegrin (SOD), Julien Souton a certainement voulu conserver des forces pour l'étape d'aujourd'hui qui sera certainement le juge de paix de ce tour de la Réunion. En effet, le peloton est attendu aujourd'hui à Cilaos: la montée devrait laisser des traces et enterrinner les écarts dans le classement qui pourrait ensuite resté figé pour les deux étapes à venir samedi et dimanche. Réponse donc dès cet après midi...



Surf: Freshwater Pro

C'est l'étape du World Tour la plus redoutée par les surfeurs pro: l'unique vague artificielle du circuit! C'est à Lemoore (Californie) que cela se passe cette fin de semaine avec Johanne Defay et Jérémy Florès. Chaque surfeur a droit à à 4 vagues (2 droites et 2 gauches) pour réaiser le meilleur combo droite+gauche et tenter de se qualifier pour la finale qui se jouera à 4 pour les filles et 6 pour les messieurs.

Côté masculin, Jérémy Florès était le premier tricolore à l'eau hier. Avec 5,83 et 5,40, le Réunionnais pointe à la 18ème place sur 24 et est passé à côté. Encore 12 messieurs sont à passer pour que le classement du premier tour soit officiel. Si Florès veut obtenir 2 vagues supplémentaires pour tenter d'accrocher la finale, il devra se maintenir dans les 24 meilleurs totaux... A suivre donc.

Côté féminin, Johanne Defay a cassé le spot! Un peu en retenu sur ces deux premières tentatives, la Réunionnaise a ensuite lâché les chevaux sur la gauche (8,17 – meilleure gauche du jour) puis sur la droite avec un tube improbable où personne n'aurait parié la voir en sortir (9,33 – meilleur droite du jour). Avec deux tops scores, Defay s'adjuge le meilleur total de la journée et signe par la même occasion son meilleur score de sa carrière sur le tour (9,33). Même si 12 filles sont encore à passer, Defay sera forcément parmi les 12 qualifiées qui auront droit à 2 vagues supplémentaires pour rejoindre la finale à 4. Pour le moment, la Réunionnaise est très bien partie. A suivre donc.



Surf: Azores Airlines Pro

Maxime Huscenot et Jorgann Couzinet sont aux Açores cette fin de semaine pour participer à un WQS doté de 6000 points. Les deux surfeurs réunionnais pourraient faire une belle opération au classement puisque les surfeurs du WCT sont retenus au Surf Ranch en Californie pour leur 8ème manche du Tour... Couzient le sait, s'il va en quart de finale, la qualification sur le World Tour 2020 est quasiement assurée. Les deux surfeurs péi ont donc débuté la compétition hier au second tour, sans encombre puisque tous les deux ont remporté leur série respective pour filer au 3ème tour...



Escalade: Championnat d'Europe jeunes de bloc

Trois grimpeuses réunionnaises seront présentes ce week end au championnat d'Europe jeunes de bloc à Brixen en Italie: la minime Oriane BERTONE, membre du club 7alouest et du pôle espoir outre-mer, championne du monde en 2019, la junior Lucile SAUREL, membre du club Austral Roc et du pole France, 4ème au championnat du monde et la cadette Kintana ILTIS membre du club Austral roc et du pole France,18ème au championnat du monde. Les qualifications débuteront ce vendredi pour les demi finales et finales programmées samedi et dimanche.



sp / www.ipreunion.com