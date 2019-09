Retrouvez tous les résultats sportifs du week-end. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com

Football: 19ème journée de R1

La 19ème journée de régionale 1 a eu lieu dimanche à 15h30. La St Pierroise, toujours en tête du classement (64 points), a connu sa seconde défaite de la saison face à la Ste Marienne, seconde du classement qui revient désormais à 3 points du leader (61 points).

Excelsior – Jeanne d'arc 2-1

Ste Marie – St Pierroise 2-0

Capricorne – St Louisienne 1-0

St Pauloise – Ste Suzanne 1-1

SDEFA – Marsouins 0-1

Tamponnaise – St Denis 2-1

St Louis – Trois Bassins 1-1



Handball: 3ème journée de D1

La 3ème journée de D1 a eu lieu ce week end.

Côté masculin, on jouait vendredi soir à 21h15. Après 3 journées disputées, le classement se profile doucement et la Cressonnière est leader avec 9 points, devant Lasours 8 points et St Pierre 7 points.

Saline – St Pierre 27-31

Lasours – Tampon 21-21

JSB – Chateau Morange 26-39

BDN – Joinville 20-35

Panonnaise – HBCED 27-29

Cambuston – Cressonnière 17-47

Côté féminin, on jouait samedi à 19h30:

Tamponnaise – Chaudron 27-9

St Denis – Cressonnière nc

Piton St Leu – BDN nc

Ste Marie – St Joseph 34-32

JSB – Le Port 26-30

St Pierre – St Louis 38-23



Basketball: 3ème journée de Pré Nationale

La 3ème journée de pré nationale a eu lieu ce week end.

Côté masculin, on jouait samedi soir à 20h30:

St Leu – St Pierre 61-76

BCD – Tamponnaise 61-72

AMML – Etang Salé 66-80

St Paul – COM 49-55

Côté féminin, on jouait samedi à 18h30:

Tamponnaise – St Pierre 95-46

BCD – Port 47-53

St Leu – Tamponnaise 2 62-43

St Paul – COM 33-43



Volleyball: C'est la reprise!

La 1ère journée de régionale 1 a eu lieu ce week end.

Côté masculin, on jouait samedi en soirée:

TGV – VB2CO 3-0

SDOVB – ALN Bras Panon 3-0

Aigles blancs – Entre deux 3-1

St Denis – RCO 3-0

St Leu – St Pierre (mardi 24)

Côté féminin, on jouait samedi à partir de 18h30:

TGV – RCO 3-0

SDOVB – Entre deux 3-0

St Denis – St André 3-0

St Pierre – Aigles blancs 3-0

SMVB – VB2CO 3-1



Triathlon: Urban swimrun 1ère édition

Le Run Sud Tri organisait un swinrun (natation – course à pied) urbain dimanche à Saint Pierre, entre Terre Sainte et le Pic du Diable. Les équipes de 2 coureurs-nageurs devaient enchainer ensemble les segments natation (11) et course à pied (9) sur une distance totale de 15km. L'équipe CAC&EPS l'emporte en 1h43 devant KAS TWO Brother 1h45 et Oxyglisse 1h48. 78 équipes ont pris le départ.



Course à pied: 27ème édition des Foulées féminines

Le CAPP organisait ses traditionnelles foulées féminines ce dimanche à la plaine des palmistes. Trois épreuves exclusivement réservées aux filles étaient proposées: 4,8km puis 2 et 1km pour les plus jeunes. Sur la course de 4,8km, Laurence Bègue s'est imposée en 17'46 devant Carmel Trébel 18'11 et Aude Diet 19'53. 150 coureuses étaient au départ.



Course à pied: Foulées de St André

Le team Koloss organisait une course sur route ce dimanche à Saint André. Le parcours d’une distance de 10 km se faisait sous forme de deux boucles à travers le centre-ville de Saint André, avec un départ et une arrivée au stade de Sarda Garriga . Un peu moins de 150 courageux étaient au départ pour affronter le vent et la pluie... Thierry Ganofsky l'a emporté en 34'19 devant Jérôme Paniandy 34'50 et Jean Willy Rouget 36'22.



Trail: Trail des Sables

La Dominicaine organisait son trail ce samedi à Etang Salé entre plage et forêt, pour une boucle de 21km avec plus de 300 coureurs au départ. Nicolas Rivière s'est imposé en 1h22 devant Didier Baret 1h26 et Jean Louis Robert 1h27. Côté féminin, Fleur Santos da Silva l'emporte en 1h41 devant Marcelle Puy en 1h46 et Magali Cambon en 1h57.



Trail: Manapany Trail

Dans le cadre du festival de Manapany, le St Jo Trail Team proposait une course d'une vingtaine de kilomètres ce dimanche sur les route et chemins de la ville, avec quelques 250 coureurs au départ. Florian Durque s'est imposé en 1h59 devant François Chaumarat en 2h02 et Joseph Robert en 2h05. Côté féminin, Anne Desjacques l'emporte en 2h17 devant Fatima Hibon 2h43 et Fabiola Fontaine 2h44.



Cyclisme : 73ème Tour de l'île

Anim'services organisait le 73ème tour de l'île de la Réunion la semaine dernière, avec l'épilogue au Barachois hier. Un prologue et 8 étapes étaient au programme pour un total de 800km.

En jaune depuis le début (ou presque), le kréopolitain Julien Souton (SOD) a conforté son leadership vendredi en s'imposant à Cilaos dans une étape clé qui le met à l'abri pour la suite. Samedi et dimanche, son équipe n'avait plus qu'à contrôler la course pour ramener le jaune à St Denis. Ainsi, Emmanuel Chamand (ESD) a pu faire un joli coup d'éclat samedi pour s'imposer au vélodrome de Champ Fleuri, puis dimanche c'était au tour de Sébastien Elma (VSR) de régaler sur le critérium du Barachois. Au général final, Souton (SOD) devance Valentin Terrien (LAV) de 2'48 et le mauricien Grégory Lagane (MCB) de 4'48.

Concernant les maillots distinctifs, Fabien Taocali (URB) s'adjuge les rushs, Julien Souton s'empare du classement de la montagneet le classement jeunes, Médéric Clain (DEF) l'emporte en masters et Grégory Lagane remporte le classement Océan Indien. Enfin, au classement par équipes, Laval Cyclisme l'emporte devant Vélo Oxygen Réunion et la Roche Vendée Cyclisme.



Surf: Freshwater Pro

C'est l'étape du World Tour la plus redoutée par les surfeurs pro: l'unique vague artificielle du circuit! C'est à Lemoore (Californie) que cela s'est passée en fin de semaine avec Johanne Defay et Jérémy Florès. Chaque surfeur avait droit à à 4 vagues (2 droites et 2 gauches) pour réaiser le meilleur combo droite+gauche et tenter de se qualifier pour la finale qui se joue à 4 pour les filles et 6 pour les messieurs.

Côté masculin, Jérémy Florès était le premier tricolore à l'eau jeudi. Avec 5,83 et 5,40, le Réunionnais n'a pas fait long feu et a réalisé le 27ème total de l'épreuve, prenant donc une 17ème place finale.

Côté féminin, Johanne Defay a réalisé une belle performance et est passée tout près de sa 4ème victoire sur le Tour. Leader du classement féminin dépuis le début, la Réunionnaise s'est facilement hissée en finale parmi les 6 meilleures filles (8,17 et 9,33), laissant juste Carissa Moore lui passer devant sur sa dernère tentative. Là encore, avec les compteurs remis à zéro, Defay a mis tout le monde d'accord avec 8,60 et 9,00, s'installant provisoirement en tête de la finale. Avec le meilleur total, Defay s'offrait deux vagues supplémentaires, comme l'Américaine Lakey Peterson avec qui elle disputait la victoire.

Malheureusement pour la Réunionnaise, Peterson s'offrait la complaisance des juges sur une gauche généreusement notée avant de fracasser une droite où elle prenait tous les risques n'ayant plus rien à perdre. Defay reculait donc à la seconde place et dos au mur, elle prenait trop de risques sur ses deux dernières tentatives... Avec une seconde place sur l'évènement, Defay se rassure avant la 8ème étape qui aura lieu en France à partir du 3 octobre.



Surf: Azores Airlines Pro

Maxime Huscenot et Jorgann Couzinet étaient aux Açores en fin de semaine pour participer à un WQS doté de 6000 points. Venus chercher des points précieux en vue de la qualification sur le WCT, les deux Réunionnais sont repartis bredouille. Couzinet s'est arrêté au 4ème tour synonyme de 17ème place, et Maxime Huscenot au 5ème pour une 9ème place. Au classement WQS pas de changement donc, Couzinet est toujours 4ème et Huscenot 24ème.

sp / www.ipreunion.com