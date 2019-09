Retrouvez tous les événements sportifs prévus ce week-end. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Football: 20ème journée de R1

La 20ème journée de régionale 1 aura lieu dimanche à 15h30 avec seulement cinq rencontres programmées, parmi lesquelles le fameux derby saint louisien:

Ste Marie – Excelsior

Jeanne d'arc – Tamponnaise

St Louisienne – AF St Louis

Trois Bassins – SDEFA

St Pierroise – Ste Suzanne



Handball: 4ème journée de D1

La 4ème journée de D1 aura lieu ce week end.

Côté masculin, on jouera vendredi soir à 21h15:

JSB – Lasours

Joinville – Tampon

Chateau Morange – JS Panonnaise

Cressonnière – BDN

HBCED – Saline

St Pierre - Cambuston

Côté féminin, on jouera samedi à 19h30:

Cressonnière – Chaudron

BDN – Ste Marie

JSB – Tamponnaise

St Louis – St Denis

St Joseph – St Pierre

Le Port – Piton St Leu



Basketball: Trophée régional coupe de France

Les quarts de finale du trophée régional coupe de France auront lieu ce week end.

Côté masculin, les rencontres se feront vendredi et samedi à 20h30:

Etang Salé – BCD (vendredi)

Aiglons – St Paul (vendredi)

Tamponnaise – St Pierre

COM – Etang Salé

Côté féminin, les rencontres se joueront samedi à 18h30:

St Paul – Etang Salé

St Leu – BCD

Tamponnaise – COM

St Pierre - Port



Volleyball: 2ème journée de R1

La 2ème journée de régionale 1 aura lieu ce week end.

Côté masculin, on jouera samedi à 20h30:

St Leu – VB2CO

St Pierre – Aigles blancs

Entre Deux – St Denis

RCO – SDOVB

Bras Panon - TGV

Côté féminin, on jouait samedi à partir de 18h30:

TGV – RCO 3-0

SDOVB – Entre deux 3-0

St Denis – St André 3-0

St Pierre – Aigles blancs 3-0

SMVB – VB2CO 3-1



VTT: 3ème édition du Vélorun Festival

Le cyclo club 3 bassins organise le Vélorun Festival ce week end avec des courses de vtt pour tous les niveaux. Le village Vélorun sera installé au parcours de santé de Trois Bassins. Samedi, le programme sera chargé avec une rando découverte de 10km, une rando gourmande de 20km, un relais endurance 2 heures et le vélorun marmay. Dimanche, place au marathon avec un 45km et un 65km dans les hauts de Trois Bassins en direction du Maido.



Course à pied: Trail Urbain de St Denis

La 9ème édition du trail urbain de St Denis aura lieu ce samedi avec trois formats proposés: 6km, 10km et 22km.

Comme chaque année, le parcours de 22km proposera un détour par les endroits incontournables du chef lieu, mais aussi le mythique sentier de l'ONF. Le départ sera donné à 18h00 du Barachois où sera également jugée l'arrivée.

Les 6km se feront sous forme de randonnée ouverte à tous. Le départ sera donné à 19h00.

Enfin, les 10km se feront sous forme d'une boucle dans les rues de la villes avec peu de dénivelé (150m). Le départ sera donné à 20h00.



Moto: Dernière manche du championnat trial

La 5ème et dernière manche du championnat régional de trial aura lieu ce dimanche à Saint Denis. L'épreuve, organisée par le club Azot'yzone se déroulera au domaine des Brises à la Montagne de 9h00 à 14h30.



Tir à l'arc: Les 12 heures de St André

Le club Les Archers du Colosse-St André organise sa traditionnelle manifestation amicale et conviviale samedi et dimanche au Gymnase du Lycée Jean Perrin de St André.



Surf: Pro Ericeira

C'est au Portugal que cela se passe en cette fin de semaine pour les surfeurs réunionnais avec un WQS doté de 10000 points sur le spot d'Ericeira. La compétition a débuté avant hier dans des conditions particulièrement solides où Jorgann Couzinet a su tirer son épingle du jeu avec le meilleur total du second tour. Il surfera donc aujourd'hui pour le compte du 3ème tour, face aux Brésiliens Yago Dora et Alex Ribeiro, avec toujours l'objectif de rejoindre les quarts de finale pour composter son ticket pour le World Tour 2020. De son côté, Maxime Huscenot n'a pas connu la même réussite et s'est incliné dès son entrée au second tour.

sp / www.ipreunion.com