Football: 20ème journée de R1

La 20ème journée de régionale 1 a eu lieu dimanche après midi avec seulement cinq rencontres programmées. Pas de changement au classement puisque les 3 premiers (St Pierroise, Ste Marie, Tamponnaise) se sont imposés dans leurs matchs respectifs.

Ste Marie – Excelsior 1-0

Jeanne d'arc – Tamponnaise 1-2

St Louisienne – AF St Louis 1-1

Trois Bassins – SDEFA 0-0

St Pierroise – Ste Suzanne 2-1



Handball: 4ème journée de D1

La 4ème journée de D1 a eu lieu ce week end.

Côté masculin, on jouait vendredi soir à 21h15:

JSB – Lasours 19-32

Joinville – Tampon 23-26

Chateau Morange – JS Panonnaise nc

Cressonnière – BDN 32-22

HBCED – Saline 19-20

St Pierre – Cambuston 54-26

Côté féminin, on jouait samedi à 19h30:

Cressonnière – Chaudron nc

BDN – Ste Marie nc

JSB – Tamponnaise 21-31

St Louis – St Denis 21-27

St Joseph – St Pierre 31-36

Le Port – Piton St Leu nc



Basketball: Trophée régional coupe de France

Les quarts de finale du trophée régional coupe de France ont eu lieu ce week end.

Côté masculin, les rencontres ont eu lieu vendredi et samedi:

Etang Salé – BCD 55-100

Aiglons – St Paul 66-98

Tamponnaise – St Pierre 71-52

COM – Etang Salé 78-62

Côté féminin, les rencontres se jouaient samedi à 18h30:

St Paul – Etang Salé 53-60

St Leu – BCD 69-71

Tamponnaise – COM 62-43

St Pierre – Port 49-78



Volleyball: 2ème journée de R1

La 2ème journée de régionale 1 a eu lieu ce week end.

Côté masculin, on jouait samedi à 20h30:

St Leu – VB2CO 3-0

St Pierre – Aigles blancs 1-3

Entre Deux – St Denis 1-3

RCO – SDOVB 0-3

Bras Panon – TGV 0-3

Côté féminin, on jouait samedi à partir de 18h30:

SMVB – RCO 3-1

VB2CO – St Pierre 2-3

St André – SDOVB 0-3

Entre Deux – TGV 0-3



VTT: 3ème édition du Vélorun Festival

Le cyclo club 3 bassins organisait le Vélorun Festival ce week end avec des courses de vtt pour tous les niveaux, de 10 à 65km. Le village Vélorun était installé au parcours de santé de Trois Bassins.

Comme l'an dernier, sur les 65km, Mathieu Desserprit s'est imposé en 3h56. Il devance Christophe Vassor (VTTL) en 4h14 et Fabien Ténor (CCSL) en 4h16. Côté féminin, Elisabeth Siroux (CCSL) s'impose en 5h25 devant Alia Griffon (CCSL) en 6h14 et Katia Michel (CCPI) en 6h36.

Sur les 45km, victoire de Patrick Belus en 2h24, devant Loic Belus 2h28 et Olivier Corré en 2h38. La seule représentante féminine, Karine Maillot, boucle l'épreuve en 4h22.



Course à pied: Trail Urbain de St Denis

La 9ème édition du trail urbain de St Denis a eu lieu samedi avec trois formats proposés: 6km, 10km et 22km.

Comme chaque année, le parcours de 22km proposait un détour par les endroits incontournables du chef lieu, mais aussi le mythique sentier de l'ONF. 300 coureurs étaient au départ. Pour la 3ème fois, Jean Marie Cadet l'a emporté en 1h38, devant Alain Noel en 1h44 et Cédric Sautron en 1h46. Côté féminin, victoire de Victoria Devouge en 2h00 devant Eugénie Mareux en 2h04 et Stéphanie Delvoye en 2h08.

Sur les 10km, victoire de Jérôme Paniandy en 38'57 devant Louis Hoarau 39'55 et Didier Caroupin 40'11. Côté féminin, Xéna Payet signe 42'09 devant Frédérique Weigel 42'39 et Sidonie Grosset en 49'38.



Surf: Pro Ericeira

C'est au Portugal que cela se passait en fin de semaine pour les surfeurs réunionnais avec un WQS doté de 10000 points sur le spot d'Ericeira. Jorgann Couzinet, venu chercher une poignée de points en vue de rejoindre le World Tour 2020 devra patienter jusqu'à Hawaii en fin de saison... Le Réunionnais a été éliminé au 3ème tour seulement. En attendant, on pourrait le revoir dès cette semaine à Hossegor pour le Pro France où il pourrait bénéficier d'une wild card... Enfin, Maxime Huscenot s'est arrêté lui dès le second tour, et devra également miser sur la Triple Crown à Hawaii pour espérer rejoindre l'élite en 2020.



