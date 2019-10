L'équipe cycliste professionnelle Arkéa-Samsic a recruté deux nouveaux cyclistes : Matis Louvell, et le Réunionnais Donovan Grondin. A 19 ans, il a signé un contrat de 3 ans. Plusieurs fois champion de France et même champion du monde en 2018, le jeune sportif affiche déjà un beau parcours. Passer professionnel était "un rêve" dit-il, lui qui se prépare pour les Jeux olympiques en 2020. (Photo d'illustration Donovan Grondin)

A 19 ans, le Réunionnais affiche déjà un beau palmarès. Après avoir été champion de France sur route cadets en 2015 et champion de France de poursuite cadets l'année suivante, il devient champion de France de l’américaine juniors en 2017 puis champion de France sur route juniors et 3ème du championnat de France contre-la-montre juniors l'année dernière, ainsi que champion du monde juniors de l’omnium. Dernier titre en date cette année : champion de France de poursuite par équipes, de l’américaine, et de l’omnium.

Sur Arkéa-Samsic, Donovan Grondin déclare être "très content de passer professionnel". "C’était un rêve ! Je ne viens pas d’une famille de cyclistes. Pourtant, dès tout petit je regardais les courses à la télévision. J’ai toujours voulu m’inscrire dans un club, mais ils étaient tous trop loin de chez moi. (...) Quand on est jeune, il faut savoir saisir les opportunités. Cet hiver, je vais me concentrer sur la piste, dans l’optique d’être sélectionné pour les Jeux olympiques en août 2020. Ensuite, l’équipe compte sur moi dans un rôle de puncheur sprinteur. J’ai hâte de commencer."

