Retrouvez tous les résultats sportifs du week-end. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com

Football: 20ème journée de R1, suite

La 20ème journée de régionale 1 s'est achevée ce samedi avec deux rencontres en retard:

Marsouins – St Pauloise 0-0

St Denis – Capricorne 1-1



Football: Finale de la coupe de la Réunion

La finale de la coupe de la Réunion a eu lieu dimanche à 16h30 au stade Volnay de St Pierre. Une fois encore, la St Pierroise s'est imposée 1 à 0 face à la Jeanne d'Arc et remporte cette édition 2019 de la coupe de la Réunion.



Handball: 5ème journée de D1

La 5ème journée de D1 a eu lieu ce week end.

Côté masculin, on jouait vendredi soir à 21h15. Avec une nouvelle victoire, la Cressonnière est le leader de ce début de saison, suivi de près par Lasours et St Pierre.

JSP – JSB 22-26

Lasours – Joinville 36-26

Tampon – Cressonnière 22-25

Saline – Chateau Morange 28-32

BDN – St Pierre 19-32

Cambuston – HBCED 21-37

Côté féminin, on jouait samedi à 19h30. La Tamponnaise mène toujours la danse, devant Le Port et St Pierre.

Tamponnaise – Cressonnière 30-16

Ste Marie – Port 27-30

Piton St Leu – JSB 28-40

St Denis – St Joseph 39-25

St Pierre – BDN 23-30

Chaudron – St Louis 22-27



Volleyball: 3ème journée de R1

La 3ème journée de régionale 1 a eu lieu ce week end.

Côté masculin, on jouait vendredi à 20h30:

VB2CO – Bras Panon 1-3

St Denis – St Pierre 1-3

TGV – RCO 3-0

SDOVB – Entre Deux 3-0

Aigles blancs – St Leu 0-3

Côté féminin, on jouait samedi à 16h00:

TGV – St André 3-0

SDOVB – St Leu 3-0

St Denis – VB2CO 3-0

St Pierre – Ste Marie 3-1

RCO – Entre Deux 0-3



Trail: Trail de Grand Bassin

L’Association AAJM organisait ce dimanche le trail de grand bassin, sur un tracé de 22km via Grand Bassin, le sentier Mollaret, Mare à Boue pour revenir au point de départ par les chemins agricoles et la route. 80 coureurs étaient au départ. Jean Patrice Séry s'est imposé en 2h10 devant Daniel Hoarau en 2h11 et Frédéric Armouet en 2h12. Côté féminin, Vanessa Ridolfo l'emporte en 2h57 devant Emma Picard 3h10 et Agnès Chavent 3h14.



Course à pied: Foulées de la Fraise

L'association Source V Avant organisait ses traditionnelles foulées de la fraise dimanche à Mont Vert les hauts à St Pierre sur une boucle de 20km entre le domaine Vidot et notre Dame de la Paix, principalement sur les sentiers. 200 coureurs étaient au départ. Nicolas Hoareau s'est imposé en 2h11 devant Didier Caroupin en 2h18 et Anthony Assing en 2h19. Côté féminin, large victoire de Fleur Santos Da Silva en 2h36 devant Danielle Seroc en 3h16 et Flore Virassamy en 3h19.



Course à pied: 14ème édition de la Route du Feu

Le SPAC2S organisait une course exclusivement réservée à la gente féminine dimanche du côté de Grand Coude. Des courses de 5 et 10km étaient au programme, ainsi que des courses pour les jeunes filles sur des distances inférieures.

Sur les 10km, Emma Métro s'est logiquement imposée en 38'25 devant Mélinda Morel en 40'59 et Frédérique Weigel en 42'02.

Sur les 5km, Emma Benoiton l'emporte en 26'01 devant Marie Tregouet en 28'36 et Claudine Mara en 28'58.



Course à pied: 65ème relais pédestre de St Denis

L'OMS de St Denis organisait son traditionnel relais dans les rues de la ville ce dimanche. Les équipes composées de 10 relayeurs étaient réparties en cinq catégories (les Clubs, le personnel communal, la Sportive, la Méli Mélo, la Séniors) pour un tracé unique de 5,845 km.

En club, le Tampon raffle la mise en 14'33 devant ACEN en 15'11 et le CAPOSS en 15'35.

En personnel communal, Team Trail Titile l'emporte en 16'06 devant Ste Clotilde 16'28 et team Bagdad la Montagne 16'53.

En sportive, Décathlon Ste Suzanne l'emporte en 16'01 devant team Bagdad la Montagne 16'12 et Bouquet la Tête 16'33.

En méli mélo, UNSS la Montagne signe 17'58 devant Zarlors 18'03 et Entente Nord Jeunes 19'11.

En séniors, FGDV l'emporte en 18'08 devant Séniors challenge 18'34.



Surf: Pro France

Rien de nouveau du côté d'Hossegor pour la 8ème épreuve féminine et la 9ème épreuve masculine du World Tour. Après les 1er et 2nd tours disputés respectivement jeudi et samedi, la compétition n'a pas repris pour les Réunionnais Johanne Defay, Jérémy Florès et Jorgann Couzinet, tous exempts de repêchages et qualifiés directement pour le 3ème tour. Les hostilités pourraient reprendre ce lundi à la Gravière si les conditions le permettent: Johanne Defay affrontera Brisa Hennessy, Jérémy Florès défiera Caio Ibelli et enfin Jorgann Couzinet sera opposé au tenant du titre Julian Wilson...



sp / www.ipreunion.com