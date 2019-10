Voici les résultats sportifs du week-end

Football: 21ème journée de R1

La 21ème journée de régionale 1 a eu lieu dimanche à 15h30. Avec un nouveau succès, la St Pierroise est plus que jamais en tête, suivi à 3 points par Ste Marie. Loin derrière (10 points), St Denis a repris la 3ème place provisoire à la Tamponnaise pour 1 point.

Excelsior – St Pierroise 0-3

Capricorne – Jeanne d'Arc 1-1

SDEFA – St Louisienne 2-0

Tamponnaise – Ste Marie 0-1

St Louis – St Denis 0-3

Ste Suzanne – Marsouins 1-1

St Pauloise – Trois Bassins 1-4

Handball: Quarts de finale de la coupe de la Réunion

Les quarts de finale de la coupe de la Réunion 2019 ont eu lieu ce week end.

Côté masculin, trois rencontres étaient programmées:

BDN2 – Joinville 24-43

Cressonnière – Piton St Leu 38-15

JSB – St Pierre nc

Basketball: 5ème journée pré nationale

La 5ème journée de championnat pré national a eu lieu ce samedi.

Côté masculin, trois rencontres étaient programmées samedi à 20h30:

St Leu – Etang Salé 66-57

BCD – AMML 68-52

St Pierre – COM 63-83

Côté féminin, on jouait samedi à 18h30:

Tamponnaise 1 – Tamponnaise 2 76-42

BCD – St Leu 50-63

St Pierre – COM 36-71

Volleyball: 4ème journée de R1

La 4ème journée de régionale 1 a eu lieu ce week end.

Côté masculin, une tendance se dégage avec trois équipes en tête du classement : St Leu, TGV, SDOVB totalisent chacun 12 points.

St Leu – St Denis 3-0

St Pierre – SDOVB 1-3

Aigles blancs – VB2CO 3-0

Entre deux – TGV 1-3

RCO – Bras Panon 1-3

Côté féminin, le SDOVB et le TGV se partagent la tête du classement avec 12 points chacun. St Pierre est 3ème avec 11 points.

St Pierre – RCO 3-0

SMVB – St Denis 1-3

SDOVB – VB2CO 3-0

St Leu – TGV 0-3

St André – Entre Deux 0-3

Rugby: 2ème journée honneur

La seconde journée honneur a eu lieu samedi en fin de journée:

Tampon – St Pierre nc

St Paul – Port 26-13

Etang Salé – Chaudron 28-15

St Gilles – XV dionysien nc

Course à pied: Foulées semi nocturnes des Florilèges

Dans le cadre des festivités des Florilèges du Tampon, la ville proposait une course sur route semi nocturne de 10km samedi, départ et arrivée au stade Klébert Picard. Les 200 concurrents ont eu trois boucles de 3,3km à parcourir dans les rues du Tampon, autour du lycée Roland Garros. Fabrice Mithridate a été le plus rapide en 34'39. Il devance Vincent Lebon 35'32 et Guillaume Cheong Yuen Zing 35'46. Côté féminn, Perrine Rosala Humeau l'emporte en 41'04 devant Laurence Bègue en 42'12 et Aude Diet en 46'30.

Moto: 4ème manche de supermotard

Le MX 421 organisait dimanche la 4ème manche régionale de supermotard à Saint Louis sur le circuit occasionnel de Méga Kart. Pascal Dorseuil s'est imposé sur les 3 courses du jour mais Dylan Técher, juste derrière, reste leader du championnat après cette manche.

Surf: Pro France

Hossegor accueillait la semaine dernière la 8ème manche féminine et la 9ème manche masculine du World Tour. Les Réunionnais ont brillé, quasi à domicile. Pour le final day vendredi, Johanne Defay et Jérémy Florès étaient encore en lice, une première historique. En 2014, Defay avait déjà rejoint les demi finales de la compétition, mais pour Jérémy Florès, jamais il n'avait atteint les quarts en France depuis le début de sa carrière...

Opposée à Caroline Marks en demi finale, Defay s'est mise à l'eau sur un spot changeant à cause de la marée: la Nord n'offrait plus de vagues et la Gravière se mettait doucement en place... Sur un chantier infame, les deux filles ont peiné à trouver des opportunités. Marks tirait néanmoins son épingle du jeu alors que Defay tentait le diable. Troisième finalement, la Réunionnaise était forcément déçue de sa prestation mais signait tout de même un excellent résultat, tout juste deux semaines après sa seconde place au Surf Ranch.

La grosse performance venait de Florès qui éliminait Jordy Smith en 8ème, Ryan Callinan en quart, Jack Freestone en demi pour se payer finalement Italo Ferreira en finale! Il en rêvait, il l'a fait! Il faut dire qu'il connaissait le spot mieux que personne et que son engagement dans les tubes landais à largement payer, notamment en finale avec un magnifique tube frontside récompensé de 9,67 points. Il devient ainsi le premier français à s'imposer sur le Pro France, devant son public. Avec cette victoire, il porte son total en carrière à 4 après Pipe (2 fois) et Teahupo'o.

sp/www.ipreunion.com