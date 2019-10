Ce week-end du 12 et 13 octobre 2019 a marqué le départ de la rentrée des tournois de lutte. Tournoi national ranking, jeux mondiaux de plage et journées jeunes : on fait le point sur les trois compétitions.

Tournoi national ranking de Besançon

Samedi 12 octobre 2019 avait lieu, à Besançon, le premier tournoi national ranking de l’année. Nos lutteurs réunionnais pensionnaires des différents pôles France étaient présents pour défendre les couleurs de leurs clubs.

Alexandre Djebrouni (Lutte Club de Saint-Joseph) termine 9 ème du tournoi dans la catégorie des - 74 kg, Stéphane Sine (Lutte Club de Saint- Joseph) finit à la 17 ème place de la catégorie des - 65 kg. A noter que les deux pensionnaires du pôle France de Dijon sont encore juniors et se sont donc confrontés à des lutteurs séniors de niveau national.

Charles Afa (Lutte Club de Saint-Joseph), qui fera sa quatrième année entre les murs de l’Insep, obtient une belle 3ème place dans la catégorie des -86 kg, une catégorie qui n’est pas la sienne car le natif de Bras-Panon avait pour habitude de combattre dans la catégorie des -79 kg (cette catégorie étant non olympique elle ne figure pas au programme des tournois ranking). Le lutteur du LCSJ a par ailleurs annoncé qu’il descendra dans la catégorie des - 74 kg sur les autres tournois de l’année.

Toujours en lutte libre Valentin Damour (Lutte Club de Saint-Joseph) a lui fini à la 5ème place en - 65 kg, deux catégories au-dessus de la sienne, à savoir les -57kg. Ces affrontements contre des adversaires plus lourds étaient un choix mûrement réfléchi pour, d’une part, se préserver des pertes de poids à répétition, et d’autre part pour faire face plus de difficultés dans les situations de combats et ainsi mieux se préparer aux échéances plus importantes dans leur catégories respectives.

Seul représentant réunionnais du style de lutte gréco- romaine Raymond Langlet, pensionnaire du pôle France de Dijon pour sa cinquième année, a également fait une belle compétition en terminant à la 2 ème place des - 60 kg.

Premier test de la saison, ce tournoi était l’occasion parfaite pour aiguiller nos athlètes sur les éléments à travailler à l’entraînement.

Jeux mondiaux de plage

Absentes sur ce tournoi national, deux lutteuses du LCSJ, Marine Lecour Grand-Maison et Juliette Rondet ont une bonne excuse, elles représentent toutes les deux l’équipe de France à l’épreuve de beach wrestling des jeux mondiaux de la plage à Doha au Quatar les 14 et 15 octobre. Une compétition de grande envergure qui réunit 206 comités nationaux olympiques. Confronté à l’élite mondiale de la discipline les deux saint-joséphoises n’ont pas réussi à passer les qualifications mais ont vécu une très bonne expérience.



Championnats par équipe et 1ère journée jeunes de La Réunion

Le dimanche 13 octobre c’est le tout nouveau club de St-Denis " club lutte olympique 974 " (CLO974) qui a accueilli la 1ére manche du championnat par équipe et la 1ére journée jeunes de La Réunion. Plus de 80 jeunes de 7 à 17 ans venus de toute l’ile se sont affrontés toute la journée. Au classement du championnat par équipe c’est le club de l’Etang-Salé (DOC) décroche la 1ere place chez les garçons, alors que chez les filles se sont les saint-joséphoises (LCSJ) qui monte sur la plus haute marche.