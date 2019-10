Retrouvez les événements sportifs prévus ce vendredi 18 octobre, et le week-end des 19 et 20 octobre 2019. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Football: 22ème journée de R1

La 22ème journée de régionale 1 aura lieu dimanche à 15h30:

Excelsior – Tamponnaise

Ste Marie – Capricorne

Jeanne d'arc – St Louis

St Pierroise – Marsouins

St Louisienne – St Pauloise

Trois Bassins – Ste Suzanne

St Denis - SDEFA

Basketball: Matches en retard

On jouera ce samedi deux rencontres masculines de pré nationale, non jouées lors des 4ème et 5ème journées de championnat:

COM – AMML

St Paul – Tamponnaise1

Volleyball: 5ème journée de R1

La 5ème journée de régionale 1 aura lieu ce week end.

Côté masculin, on jouera à partir de jeudi soir:

St Denis – Aigles blancs jeudi

VB2CO – RCO vendredi

Bras Panon – Entre Deux vendredi

TGV – St Pierre samedi

SDOVB – St Leu

Côté féminin, on jouera samedi avec une seule rencontres avancée à jeudi:

RCO – St André jeudi

Entre Deux – St Leu samedi

SDOVB – Ste Marie

St Denis – St Pierre

Rugby: 3ème journée honneur

La 3ème journée honneur aura lieu samedi en fin de journée:

Chaudron – Tampon

Port – Etang Salé

XV Dionysien – St Paul

St Pierre – St Gilles

Escalade: Championnat d'Europe jeunes difficulté et vitesse

Trois grimpeurs réunionnais concourront au Championnat d’Europe jeunes de difficulté et vitesse du 18 au 20 octobre à Voronezh en Russie.

Pour l’épreuve de difficulté en minime: Oriane BERTONE membre du club 7alouest et du pôle espoir outre-mer, championne du monde de difficulté en 2019.

Pour l’épreuve de vitesse en minime: Manon LEBON membre du club Austral Roc et du pôle espoir outre-mer, 3ème au championnat du monde de vitesse en 2019.

Pour l’épreuve de vitesse en cadet: Iliann CHERIF membre du club Austral Roc et du Pole France, Champion de France jeunes de vitesse et du combiné 2019 et vainqueur de la Coupe d’Europe de vitesse jeune de Tarnow.

Malheureusement, suite à une blessure, le minime Téo PAYET membre du club Austral Roc et du pôle espoir outre-mer n’a pas pu faire le déplacement pour participer au championnat d’Europe de vitesse.

Le championnt débutera ce vendredi avec les qualifications et finales de la vitesse puis se poursuivra samedi avec les qualifications de la difficulté puis dimanche avec les demi-finales et finales difficulté.

Trail: Grand Raid 2019

La 27ème édition du Grand Raid de la Réunion débutera ce jeudi soir. Cette année encore, quatre courses seront au programme:

- le Grand Raid 166km, départ jeudi 22h00 de St Pierre ravine blanche

- le Relais Zembrocal 182km, départ jeudi 19h00 de St Pierre domaine Vidot

- la Mascareignes 66km, départ vendredi 3h00 de Grand Ilet

- le Trail de Bourbon 112km, départ vendredi 21h00 de Cilaos.

Au total, ce seront plus de 5000 coureurs qui fouleront les sentiers de l'île entre jeudi et dimanche, de St Pierre à St Denis en passant par les 3 cirques. Ils sont 2748 sur le Grand Raid, 1330 sur le Bourbon, 1759 sur la Mascareignes et 540 sur le Zembrocal (135 équipes de 4).

Du côté des favoris de la Diagonale, on suivra de près quelques noms: Antoine Guillon, Benoit Girondel, Pommeret Ludovic, Jordi Gamito-Baus, Maxime Cazajous, David Hauss, Jean-Philippe Tschumi, Diego Pazos, Andrine Beranger, Maria Semerjian, Sabrina Stanley, Laurence Yerly, Carine Loyer, Anna-Marie Watson, Morgane Cretton ... Ainsi Que Les Locaux Nicolas Riviere, Benjamin Postaire, Aurélien Escolano, Judicaël Sautron, Aurélien Jacoutot, Gilberte Libel, Hélène Valette, Géraldine Lachapelle, Alexandra Clain, Marion Delespierre, Sophie Blard...

sp / www.ipreunion.com