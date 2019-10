Le Championnat d'Europe jeunes de difficulté et vitesse s'est déroulé du 18 au 20 octobre 2019 à Voronezh en Russie. Oriane Bertone membre du club 7alouest et du pôle espoir outre-mer, remporte le titre de championne d'Europe de difficulté en minime.

Sacrée championne du monde de bloc et de difficulté en août dernier et championne d’Europe de bloc à Brixen (ITA) le mois dernier, Oriane Bertone (7 à l’ouest) n’a laissé aucune chance à ses adversaires. Dominant la compétition de bout en bout, elle devance la meilleure de ses concurrentes de plus de dix mouvements et décroche un nouveau titre pour sa première saison internationale.

Manon Lebon membre du club Austral Roc et du pôle espoir Outre-mer, décroche le titre de vice-championne d’Europe de vitesse en minime.

Médaillée de bronze aux Championnats du monde jeune cet été, la Réunionnaise est toujours très en forme. Manon Lebon (Austral Roc) prend en effet la deuxième place des qualifications. Elle remporte ensuite tous ses duels de finale, jusqu’au dernier face à l’Allemande Nuria Bronckfeld. Manon Lebon signe alors son meilleur temps sur cette compétition (9”103), mais l’Allemande est plus rapide sur ce run. Manon Lebon décroche l’argent.

Iliann Cherif membre du club Austral Roc et du Pole France, finit à la 4ème place du championnat d’Europe de vitesse en cadet.

