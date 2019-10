Voici les résultats sportifs du week-end

Football: 22ème journée de R1

La 22ème journée de régionale 1 a eu lieu dimanche à 15h30, sans aucun changement au classement puisque la St Pierroise mène toujours avec 76 points, devant Ste Marie 71 points et St Denis 63 points.

Excelsior – Tamponnaise 3-1

Ste Marie – Capricorne 1-1

Jeanne d'arc – St Louis 1-2

St Pierroise – Marsouins 1-0

St Louisienne – St Pauloise 1-2

Trois Bassins – Ste Suzanne 2-0

St Denis – SDEFA 3-1

Basketball: Matches en retard

On jouait ce samedi deux rencontres masculines de pré nationale, non jouées lors des 4ème et 5ème journées de championnat:

COM – AMML 107-49

St Paul – Tamponnaise1 64-83

Volleyball: 5ème journée de R1

La 5ème journée de régionale 1 a eu lieu ce week end.

Côté masculin, le TGV prend l'avantage au classement avec 15 points, devant le SDOVB 14 points. St Leu, St Louis et les Aigles sont à 9 points.

VB2CO – RCO 0-3

Bras Panon – Entre Deux 1-3

TGV – St Pierre 3-0

SDOVB – St Leu 3-2

St Denis – Aigles blancs 3-0

Côté féminin, le SDOVB prend les commandes du classement avec 15 points, devant le TGV et St Pierre à 12 points.

RCO – St André 3-1

Entre Deux – St Leu 3-1

SDOVB – Ste Marie 3-0

St Denis – St Pierre 3-2

Surf: Rip Curl Pro Peniche

L'avant dernière manche du World Tour se déroule actuellement au Portugal sur le spot de Supertubos à Peniche. Après sa victoire en France une semaine auparavant, Jérémy Florès n'a pas fait mieux que le 3ème tour au Portugal où il s'est incliné face au Brésilien Peterson Crisanto: avec deux vagues à 7,50 points, Florès menait la danse jusqu'à ce que Crisanto s'envole sur une rotation complète grabée récompensée d'un 9,87... Néanmoins, avec ce résultat, Florès valide sa qualification pour les prochains Jeux Olympiques de Tokyo en 2020, avant la fin de saison.

Côté féminin, Johanne Defay s'est qualifiée pour les quarts de finale où elle retrouvera la numéro une mondiale Carissa Moore. Avec cette performance et l'élimination dans le même temps de la Néo Zélandaise Paige Hareb, Defay composte également son ticket pour les Jeux Olympiques de Tokyo.

Trail: Grand Raid 2019

La 27ème édition du Grand Raid de la Réunion a eu en fin de semaine. Cette année encore, quatre courses étaient au programme:

- le Grand Raid 166km, départ jeudi 22h00 de St Pierre ravine blanche

- le Relais Zembrocal 182km, départ jeudi 19h00 de St Pierre domaine Vidot

- la Mascareignes 66km, départ vendredi 3h00 de Grand Ilet

- le Trail de Bourbon 112km, départ vendredi 21h00 de Cilaos.

Au total, ce sont plus de 5000 coureurs qui ont arpentés les sentiers de l'île entre jeudi et dimanche, de St Pierre à St Denis en passant par les 3 cirques.

Sur le Grand Raid, un couac a eu lieu après le pointage de Domaine Vidot où les coureurs de tete ont emprunté le parcours du Zembrocal parti plus tôt. Après s'être rendus compte de leur erreur, ils retrouvaient le bon chemin avec un grosse demi-heure de retard... Parmi eux, de nombreux favoris dont certains ont fini par jeté l'éponge, découragés.

Au final, le métropolitain Grégoire Curmer l'emporte en 23h33 devant le duo Nicolas Rivière – Ludovic Pommeret en 24h26. A noter que Ludovic Pommeret faisait partie des coureurs égarés en début de course, tout comme David Hauss qui termine finalement 6ème en 25h27. Côté féminin, l'Amricaine Sabrina Stanley l'emporte en 30h49 devant Marion Delespierre en 32h05 et Alexandra Clain en 32h10.

Sur le trail de Bourbon, le corse Lambert Santelli s'est offert la victoire et le record de l'épreuve en 15h34 devant Guy Noel Lebon en 17h04 et l'Américain Avery Collins en 17h13. Côté féminin, Anne Champagne a écrasé la concurrence en prenant la 6ème place scratch en 17h34, nouveau record féminin! Elle devance Elisabeth Cauchon en 19h20 et Emilie Maroteaux en 20h54.

Sur la Mascareignes, Alexis Sévennec s'est également offert le record de l'épreuve en plus d ela victoire, en 7h43. Il devance Jean Eddy Lauret en 8h02 et Arnaud Jacqui en 8h06. Côté féminin, la Canadienne Claudine Soucie s'impose en 9h13 devant Hortense Bègue 9h47 et Marcelle Puy 9h49.

Pour la première fois en 27 éditions, aucun coureur local ne prend une victoire sur l'une des 3 courses, peut être due à l'internationalisation de l'évènement.

Sur le relais Zembrocal, Dalon lé O l'emporte en 26h15 devant Team City Sport 26h17 et Team La Rivière 27h49.

