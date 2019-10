Voici l'agenda des événements sportifs du week-end

Football: Finale de la coupe régionale de France

Les finales de la coupe régionale de France pour les groupes A et B auront lieu ce dimanche.

La St Pierroise rencontrera St Louis à 16h30 au stade Picard du Tampon et la Ste Marienne affrontera la Capricorne à 15h30 au stade de l'Est à St Denis.

Basketball: Demi-finales du trophée régional coupe de France

Les demi-finales du trophée régional coupe de France sont programmées ce samedi.

Côté masculin, on jouera à 20h30:

COM – St Paul

BCD – Tampon

Côté féminin, une seule rencontre est programmée à 18h30:

BCD – Tampon

Etang Salé – Port (mardi 20h30)

Handball: 7ème journée de D1

La 7ème journée du championnat de 1ère division aura lieu ce week end.

Côté masculin, on jouera ce soir à 21h15:

Lasours – Cressonnière

Saline – Panonnaise

Joinville – St Pierre

Cambuston – JSB

BDN – Chateau Morange

Tampon – HBCED (mercredi 30)

Côté féminin, la 7ème journée a débuté hier et se poursuit ce week end:

Tamponnaise – St Louis 41-16

Ste Marie – Piton St Leu vendredi

Cressonnière – St Joseph samedi

St Pierre – JSB samedi

Chaudron – BDN samedi

St Denis – Port samedi

Volleyball: 6ème journée de R1

La 6ème journée de régionale 1 aura lieu ce week end.

Côté masculin, on jouera vendredi ou samedi soir:

Aigles Blancs – SDOVB samedi

Entre Deux – RCO samedi

St Leu – TGV vendredi

St Pierre – Bras Panon vendredi

Côté féminin, on jouera samedi soir à partir de 18h00:

St Denis – RCO

St Pierre – SDOVB

Ste Marie – TGV

VB2CO – Entre Deux

St Leu – St André

Rugby: 4ème journée honneur

La 4ème journée honneur aura lieu samedi en fin de journée:

Tampon – Port

Etang Salé – XV dionysien

St Pierre – Chaudron

St Gilles – St Paul

VTT: Enduro du Maido

Le Riding Company organise l'enduro du Maido ce dimanche entre le Maido et le bike park, sur la commue de St Paul. Cinq épreuves spéciales, toutes en descente, sont au programme: 8h00 3,1km, 9h20 2,4km, 9h55 1,5km, 11h50 2,3km et 12h20 1km. Les liaisons se feront obligatoirement à vélo.

BMX: 2ème manche qualificative

La seconde manche qualificative de la coupe régionale aura lieu ce dimanche, organisée par le Bicross Club Omega, sur la piste de Cambaie à St Paul. La journée débutera à 8h30 avec les essais pour un start à 10h00 avec les 3 manches qualificatives. Les finales sont programmées l'après midi à partir de 14h30.

Course à pied: 29ème course de l'ail

Le COSPI organise sa traditionnelle course de l'ail ce dimanche entre Grande Anse et la mairie de Petite Ile, via le Domaine du Relais. L'épreuve qui se dispute sur route et chemins, proposera 20km et 1000m de dénivelé positif. Le départ sera donné à 7h00.

Moto: 5ème manche de Supermotard

Le Racer Motor Club organise ce dimanche la 5ème manche du championnat régional de supermotard à St Denis sur la piste de la Jamaique. Les contrôles auront lieu le samedi après midi pour permettre à la compétition de démarrer dimanche matin à 8h00.

Natation: Challenge 4 nages

La piscine de Plateau Caillou accueillera ce dimanche le challenge 4 nages pour toutes les catégories hommes et dames. Les concurrents devront obligatoirement nager 200m NL, 200 m dos, 200m brasse, 200m papillon puis 100, 200 et 400m 4 nages. Des épreuves complémentaires seront proposées: 50/100/400/800/1500m NL, 50/100m dos, brasse, papillon. Les épreuves débuteront à 9h00.

Karaté: Coupe Samouraï

Le club KCF Ste Marie organise sa coupe Samouraï en partenariat avec la ligue ce dimanche au gymnase de Flacourt. La pesée et contrôle des passeports se fera à 8h pour les pupilles, 8h30 pour les benjamins, 9h30 pour les minimes, 10h pour les cadets.

Surf: Rip Curl Pro Peniche suite et fin

L'avant dernière manche du World Tour se déroule actuellement au Portugal sur le spot de Supertubos à Peniche. Depuis dimanche aucune série n'a été disputée à cause des médiocres conditions de mer. Un swell est attendu pour ce vendredi et pourrait permettre à la WSL de boucler l'épreuve qui devra de toute manière s'achever avant lundi, ultime jour de la waiting period.

Si Jérémy Florès est déjà rentré chez lui après son élimination au 3ème tour, ce n'est pas le cas de Johanne Defay qui patiente tant bien que mal pour disputer son quart de finale face à la 1ère mondiale, l'Hawaiienne Carissa Moore.

Surf: Championnats de France

Les championnats de France de surf se poursuivent cette fin de semaine à Hossegor pour la sélection de la Réunion. Avec les titres déjà conquis cette semaine par Louis Allamelou Tabère en surf cadet, Cannelle Bulard en surf open, Milo Lautier en bodyboard minimes, la Réunion n'a pas fini sa moisson de médailles! La compétition se poursuit donc ce samedi avec le bodyboard et le longbord.

