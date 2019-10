Retrouvez tous les résultats sportifs du week-end. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Football: Finale de la coupe régionale de France

Les finales de la coupe régionale de France pour les groupes A et B ont eu lieu ce dimanche.

La St Pierroise a dominé St Louis 4 à 1 au stade Picard du Tampon et la Ste Marienne a battu la Capricorne 1 à 0 au stade de l'Est à St Denis. Les deux équipes victorieuses poursuivront donc l'aventure au 7ème tour de la coupe de France, début novembre contre des clubs de métropole.



Basketball: Demi-finales du trophée régional coupe de France

Les demi-finales du trophée régional coupe de France étaient programmées samedi.

Côté masculin, les deux équipes dionysiennes se sont imposées et se retrouveront ainsi en finale:

COM – St Paul 79-45

BCD – Tampon 67-64

Côté féminin, une seule rencontre était programmée à 18h30:

BCD – Tampon 45-71

Etang Salé – Port (mardi 20h30)



Handball: 7ème journée de D1

La 7ème journée du championnat de 1ère division a eu lieu ce week end.

Côté masculin, St Pierre et Chateau Morange se partagent la tête du classement (19 pts) devant la Cressonnière (18 pts) et Lasours (17 pts).

Lasours – Cressonnière 29-33

Saline – Panonnaise 37-35

Joinville – St Pierre 24-31

Cambuston – JSB 30-37

BDN – Chateau Morange 24-30

Tampon – HBCED (mercredi 30)

Côté féminin, la Tamponnaise domine le championnat (23 pts) devant le Port et St Pierre.

Tamponnaise – St Louis 41-16

Ste Marie – Piton St Leu 31-23

Cressonnière – St Joseph NC

St Pierre – JSB NC

Chaudron – BDN 20-21

St Denis – Port NC



Volleyball: 6ème journée de R1

La 6ème journée de régionale 1 a eu lieu ce week end.

Côté masculin, personne ne semble en mesure de ralentir le TGV et le SDOVB qui réalisent un sans faute depuis le début de saison (17 pts) alors que St Leu (10 pts), St Denis et St Paul (9 pts) sont déjà loin...

Aigles Blancs – SDOVB 1-3

Entre Deux – RCO 3-2

St Leu – TGV 2-3

St Pierre – Bras Panon 3-0

Côté féminin, le SDOVB se détache en tête du championnat (18 pts) avec 6 victoires alors que le TGV (15 pts) compte un match de retard. St Denis (14 pts) et St Pierre (12 pts) s'accrochent toujours.

St Denis – RCO 3-0

St Pierre – SDOVB 1-3

Ste Marie – TGV 0-3

VB2CO – Entre Deux 3-1

St Leu – St André 3-F



Auto: Rallye de la Plaine des Palmistes

L'avant dernière manche du championnat régional des rallyes a eu lieu ce samedi à la Plaine des Palmistes, avec 6 épreuves spéciales chronométrées: les Arums et Frémicourt à parcourir 3 fois chacune. Maxime Dupuy (Ford Fiesta) s'est imposé en 20'31 devant Thierry Law Long (Skoda Fabia) à 0"79 et Farouck Moullan (Skoda Fabia) à 18"79. Le championnat est donc relancé avant la dernière épreuve, puisque Damien Dorseuil et Thierry Law Long sont en tête à égalité parfaite...



VTT: Enduro du Maido

Le Riding Company organisait l'enduro du Maido ce dimanche entre le Maido et le bike park, sur la commue de St Paul. Cinq épreuves spéciales, toutes en descente avec liaisons obligatoires à vélo, étaient au programme. Une centaine de pilotes étaient au départ. A l'arrivée, Ludovic Corre (ACPR) l'emporte devant Alexandre Sicard (US Cagnes) à 12" et Gabriel Verguin (ACPR) à 47".



BMX: 2ème manche qualificative

La seconde manche qualificative de la coupe régionale a eu lieu ce dimanche, organisée par le Bicross Club Omega, sur la piste de Cambaie à St Paul. Les vainqueurs par catégories sont: Kélian Ajaguin (VCT, prélicencié), Kameron Lauret (VCT, poussin), Noah Marguerite (BCO, pupille), Romain Vitry (BCO, benjamin), Adrien Richard (BCO, minime), Enrique Payet (CBT, cadet), Lucas Bègue (CSSD, junior), Stéphane Dijoux (CBT, 19+), Luka Mahot (BCO, cruiser 34-), Stéphane Payet (T974, cruiser 35+) Marion Azor (CSSD, puille f), Kyara Lo Shung Line (BCO, benjamine) et Louann Gannat Perrot (CSSD, minime f).



Course à pied: 29ème course de l'ail

Le COSPI organisait sa traditionnelle course de l'ail ce dimanche entre Grande Anse et la mairie de Petite Ile, via le Domaine du Relais. L'épreuve qui se disputait sur route et chemins, proposait 20km et 1000m de dénivelé positif pour les 450 coureurs au départ.

Sans surprise, Juanito Lebon s'est imposé en 1h28'39 devant Raymond Fontaine 1h29'15 et Ruddy Barret 1h29'43. Côté féminin, Fleur Santos Da Silva ajoute une ligne à son palmarès déjà chargé en 1h50 devant Emma Metro en 1h53 et Anne Lise Desjacques en 1h59.



Surf: Rip Curl Pro Peniche suite et fin

L'avant dernière manche du World Tour s'est (enfin) terminée samedi au Portugal sur le spot de Supertubos à Peniche. Johanne Defay qui patientait depuis une semaine pour disputer son quart de finale face à l'Hawaiienne Carissa Moore a reçu une leçon de la part de la triple championne du Monde. Perdue au line up, Defay a peiné a trouver des vagues à potentiel sur un spot qui offrait pourtant de belles opportunités comme l'a démontré Moore avec une belle droite scorée 9,33 avec un combo tube-carve-reentry magistral. Defay termine donc 5ème de l'étape et grapille un petit rang mondial pour pointer 8ème avant l'ultime manche qui aura lieu à Maui fin novembre, sans enjeu puisque la St Leusienne a déjà validé sa qualification pour le JO 2020 et le World Tour 2020 également.



Surf: Championnats de France

Les championnats de France de surf se sont achevés ce week end à Hossegor pour la sélection de la Réunion. Avec les titres déjà conquis par Louis Allamelou Tabère en surf cadet, Cannelle Bulard en surf open, Milo Lautier en bodyboard minimes, la Réunion a encore brillé: Alice Lemoigne s'offre un 5ème titre en longboard devant Ophélie Ak Houen qui prend l'argent. En bodyboard, Laury Grenier est second en Open, Nicolas Capony second en junior, Christelle Giust 3ème en dames, Timothée Dénard 3ème en cadet. Enfin, Norbert Senescat se classe 3ème en kneeboard.



sp / www.ipreunion.com