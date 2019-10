Les jeunes lutteurs réunionnais participaient ce samedi 27 et dimanche 28 octobre 2019 au tournoi annuel "Steeve Guenot". Parallèlement, une quinzaine de jeunes sportifs se sont envolés pour Rodrigues pour s'entraîner, tandis que deux autres lutteurs ont rejoint l'Inde pour participer à un stage dans un centre sportif de haut-niveau.

4 médailles réunionnaises au ranking de Dijon

Ils étaient 5 de La Réunion à concourir, samedi 27 et dimanche 28 octobre 2019, sur les tapis du Creps Dijon dans le cadre du tournoi annuel “Steeve Guenot”. Ce rendez-vous incontournable car comptant dans le classement national a réuni sur deux jours près de 400 lutteurs, parmi eux quatre athlètes réunionnais en ressortent avec une breloque autour du cou. Raymond Langlet (Les Avirons) termine à la première place des - 60 kg U-23 (lutte gréco-romaine) sans concéder un seul point à ses adversaires, Valentin Damour (Lutte Club de Saint-Joseph) finit également premier dans la catégorie des - 57 kg U-23 en lutte libre.

Charles Afa (Lutte Club de Saint-Joseph) prend la deuxième place dans sa toute nouvelle catégorie des -74 kg U-23 lutte libre, Stéphane Sine remonte la pente après sa déception du tournoi de Besançon et prend la troisième place de la catégorie des -65 kg U-23 lutte libre, Alexandre Djebrouni, encore tiraillé par une douleur lancinante à l’épaule, termine à la 13 ème place des - 74 kg U-23 lutte libre.

Des résultats qui en somme annoncent une saison de qualité pour nos 5 lutteurs inscrits en pôle France. Le lutte club de St-Joseph de décroche la 1ére place au classement des clubs.

Camp d’entraînement à Rodrigues

Une quinzaine de jeunes lutteurs de la structure de formation vers le haut-niveau de Saint-Joseph se sont envolés vers Rodrigues le 20 octobre dernier pour un stage et une compétition.



Comme chaque année le centre formateur de Saint-Joseph ramène ses lutteurs chez notre voisin rodriguais pour un stage d’entraînement. Une initiative qui fait ses preuves depuis maintenant plusieurs années grâce à cet échange sportif très bénéfique pour le développement de la lutte des jeunes athlètes. Le but de ce séjour étant de mêler la performance sportive tout en maintenant une ambiance “fun”, les journées d’entraînements (lutte et musculation) étaient souvent ponctuées d’autres activitées telles que de la randonnée, de la beach wrestling, ou encore des baignades dans les authentiques criques de l’île. Un tournoi a été organisé en fin de séjour pour clore le stage en beauté, une rencontre qui permet à chacun de se positionner sur les objectifs de l’année.

Stage de perfectionnement en Inde

Deux athlètes du Lutte Club de Saint-Joseph participent à un stage intense à l’Inspire Institute of Sports de Vijayanâgar, en Inde.



Lorine Thiancourt et Medhi Lebon-Gangate sont accueillis dans l’enceinte de l’IIS, un centre sportif de haut-niveau regroupant plusieurs disciplines dont la lutte. Reconnus dans le monde entier les lutteuses et lutteurs indiens sont parmi les meilleurs mondiaux, les lutteurs du LCSJ ont donc à faire à des partenaires d’entraînements au top niveau pour pouvoir progresser. A la qualité des lutteurs s’ajoute une structure considérablement équipée en matériel et surfaces d’entraînement, mais aussi en unité de récupération.

Actuellement deux sur le début de stage, ils seront rejoints par d’autres lutteurs saint-joséphois début novembre.



