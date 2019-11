Retrouvez tous les résultats sportifs du week-end. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Football: 23ème journée de D1

La 23ème journée du championnat de 1ère division a eu lieu dimanche après midi. Le leader St Pierrois a concédé le nul et perd un peu de son avance au classement (78 points) devant Ste Marie qui a ssuré l'essentiel pour revenir à seulement 3 points. Enfin, St Denis signe encore un bon résultat et s'installe sur le podium (67 points).

Marsouins – Trois Bassins 0-0

Capricorne – Excelsior 0-2

St Pauloise – St Denis 0-2

SDEFA – Jeanne d'Arc 0-0

Tamponnaise – St Pierroise 2-2

St Louis – Ste Marie 0-1

Ste Suzanne – St Louisienne 0-1



Basketball: 6ème journée de championnat

La 6ème journée de pré nationale masculine a eu lieu samedi soir. Le COM et la Tamponnaise se partage la tête du classement (10 points) devant St Pierre (9 pts) et le BCD (8 pts).

AMML – St Leu 58-76

BCD – COM 58-82

Etang Salé – St Paul nc

Tamponnaise – St Pierre 70-52

Côté féminin, on jouait la 6ème journée de 2ème division samedi. Le COM a pris les commandes du championnat (11 points) devant la Tamponnaise1 et le Port (10 points).

St Leu – Tamponnaise1 51-67

BCD – COM 51-53

Tamponnaise 2 – St Paul reporté

Port – St Pierre 58-29



Volleyball: 7ème journée de R1

La 7ème journée de régionale 1 a eu lieu cette fin de semaine.

Côté masculin, le TGV prend seul les commandes du championnat avec 20 points, devant le SDOVB 19 points et St Leu 13 points. Le VB2CO est toujours lanterne rouge avec seulement 3 points.

VB2CO – Entre Deux 0-3

Bras Panon – St Leu 0-3

RCO – St Pierre 0-3

TGV – Aigles blancs 3-1

SDOVB – St Denis 3-2

Côté féminin, le SDOVB est seul en tête avec 21 points devant le TGV avec 18 points et St Denis 14 points. St André, qui totalise 7 défaites en autant de journées, ferme le classement.

St André – VB2CO 0-3

Entre Deux – Ste Marie 1-3

TGV – St Pierre 3-0

SDOVB – St Denis 3-1

RCO – St Leu 3-0



VTT: Finale de la coupe régionale de XC

L'UCT organisait la 11ème et dernière manche de la coupe régionale de crosscountry ce dimanche au champ de foire de la Plaine des Cafres. L'épreuve se déroulait sur un circuit de 3,2km à parcourir plusieurs fois selon les catégories. Ils n'étaient qu'une quinzaine au départ pour disputer cette finale et sans surprise Julien Chane Foc (CCSL) s'est imposé en 1h35, devançant Yannick Cornille (CSSD) en 1h43 et Gaetan Rocher (VCE) en 1h45. Le jeune espoir du CCSL remporte donc cette coupe régionale 2019 avec des statistiques impressionnantes: 10 participations, 8 victoires et 2 secondes places!



Escalade: Coupe de France de bloc

Samedi et dimanche, la Ligue Réunion de la Montagne et d’Escalade organisait une étape de la Coupe de France d’escalade de bloc au gymnase Noe Phalaris de la Chaloupe Saint Leu.



Chez les séniors, Emilien Casado (Lézards vagabonds) l'emporte devant Iliann Cherif (Austral Roc) et Louis Fechoz (Belleville comp). Chez les féminines, Lucile Saurel (Austral Roc) assume son statut de favorite et l'emporte devant Manon Hily (7alouest) et Lola Sautier (Tournefeuille).

Du côté des jeunes, Oriane Bertone (7alouest) survole la compétition minimes filles et Sam Poullain (7alouest) celle des garçons. Candice Poullain (7alouest) l'emporte en cadettes, Eliot Barnabé (Tournefeuille) en cadets. Enfin, Lola Sautier (Tournefeuille) s'impose en juniors filles après son podium en séniors et Emilien Casado (Lézards vagabonds) l'emporte également en juniors.



Course à pied: Diab'athlétique 8ème édition

Le CALSSUD organisait ce dimanche, dans le cadre de la journée mondiale du diabète, une course sur route de 12km à St Pierre, départ et arrivée au parking du Jumbo Score ravine blanche. 200 coureurs étaient au départ. Raphael Huet s'est imposé en 42'02 devant Sébastien Fontaine 43'07 et Alexandre Payet en 44'14. Côté féminin, Laurence Bègue l'emporte en 51'10 devant Hélène Taochy en 54'05 et Frédérique Weigel en 56'26.



Triathlon: Le Mur²

Le 1er novembre, le club triathlon organisait Le Mur Puissance 2 ! Pour cette troisième édition, le format sprint était conservé mais la petite équipe du Club Triathlon, toujours en recherche d’innovations, avait concocté quelques surprises, avec notamment un second mur lors de la partie course à pied! Sur le triathlon sprint (750/27/5), ils étaient une centaine au départ: Nicolas Drouart s'est imposé en 1h32 devant Clément Jannault en 1h33'17 et Adrien Hochedé en 1h33'47. Côté féminin, sans surprise, Charlotte Morel a écrasé la concurrence, prenant au passage une 6ème place au scratch en 1h37. Elle devance Pauline Aigon en 1h49 et Sidonie Triboulet en 1h52. Sur le duathlon, Geoffroy Grondin l'emporte en 1h30 devant Rémi Sarreboubée en 1h32 et Giovanni Gonthier en 1h36.





Trail: Trail de Rodrigues

La 10ème édition du Trail de Rodrigues a eu lieu ce week end sur l'île éponyme. Plusieurs formats étaient proposés: 7, 15, 25 et 50km. Une fois encore, de nombreux réunionnais étaient au départ.

Sur les 50km, victoire de Ludovic Pommeret et Simon Desvaux ensemble en 5h07 devant Liraud Flore en 5h38. Côté féminin, Antoinette Milazar l'emporte en 5h57 devant Landie Greyling 6h30 et Hortense Bègue 6h50.

Sur les 25km, victoire de Florian Durque et Sébastien Issarambe ensemble en 2h27 devant Kévin Lallemand en 2h28. Côté féminin, Léa Cavelier s'impose en 3h18, devant Rosemary Le Gac 3h30 et Charlène Casimir 3h33.

Sur les 15km, victoire de Rickinson Edouard en 1h11 devant Sébastien Bonnapen 1h13 et Ronon Barlieu 1h14. Côté féminin, Anne Marie John l'emporte en 1h35 devaant Alexandra Assoumani 1h42'23 et Arielle Rouget 1h42'40.



Taekwondo: Coupe Tiger

Dimanche s’est déroulée la coupe Tiger à St louis , première compétition combat pour les cadets , juniors , seniors . Les athlètes ont pu se tester lors de cette rencontre à l’issue de laquelle tous ont été récompensés ! Parmi eux les médaillés aux championnats de France ainsi que les meilleurs compétiteurs de la journée. Les vainqueurs par catégories sont:

Cadets F -29: 1- Sinien Kavelly Tiger

Cadets F - 37 : 1- Julienne Ysaline Keumgang

Cadets F-41: 1- Marian Chloé Tkd974

Cadets F – 44: 1- Boyer Druesne Léa Tampon

Cadets F -47: 1- Guenet Rachel 17tkd

Cadets F - 51 : 1- Derfla Elyndia Tiger

Cadets M – 33: 1- Cazambo Noah Tiger

Cadets M -37 : 1- Araypin Raphaël St Louis

Cadets M - 41 : 1-Phileas Jean Kiran Tiger

Cadets M -45: 1- Gaillac Morgan Keumgang

Cadets M-49: 1-Chamand Raphaël St Louis

Cadets M +65: 1- Payet Theodule Team 421

Juniors M - 48 : 1- Law Kwai Thomas Tkd 974

Juniors M -63 Kg: 1- Emmanuel Payet Team421

Seniors M -58: 1- Vardapin Denilson Tiger

Seniors M -68: 1- Somadoo Wilfried Taekwonshinsoul

Senior -80: 1- Maillot



Volleyball: 4ème étape Promovolley

La quatrième étape de la saison de volley loisir 2019-2020 s'est déroulée à St Philippe dimanche. Le premier tournoi de la saison où la météo n'a pas perturbé les rencontres et a permis d'utiliser les terrains extérieurs toute la journée... 9 équipes féminines et 16 équipes mixtes, le plus beau plateau de la saison, avaient fait le déplacement.

En féminines, les St Paulettes l'emportent encore et s'imposent en finale face à Zembrocal. Amis de Cayenne complète à nouveau le podium en disposant de Volkanik. Team VB de St Philippe n'est que 5ème cette étape, puis suivent TGV 2, Ste Suzanne, TGV1 et Ste Marie VB. Au classement général derrière St Paulettes, la 2ème place est toujours disputée par Zembrocal. Amis de Cayenne et Team VB dans l'ordre.

En Masculins, Avirons Jeunes confirme son retour au sommet en prenant à nouveau le meilleur sur les Daltons. Cilaos descends du podium, battu en petite finale par l'autre équipe des Avirons. Au général Daltons et Avirons Jeunes sont eu coude à coude, déjà loin devant VC Cilaos 3ème, SMVB décroche complètement avec sa 13ème place du jour.

Prochain rendez vous, la suite du championnat 2019-2020, le 8 décembre à La Chaloupe St Leu.

sp / www.ipreunion.com