Voici l'agenda des événements sportifs du week-end. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Football: 24ème journée de D1

La 24ème journée du championnat de 1ère division aura lieu dimanche après-midi à 15h30:

Excelsior – St-Louis

Ste Marie – SDEFA

Jeanne d'Arc – St-Pauloise

St Pierroise – Trois Bassins

St Louisienne – Marsouins

St Denis – Ste-Suzanne

Tamponnaise - Capricorne

Basketball: 7ème journée de championnat

La 7ème journée de pré nationale masculine aura lieu samedi soir à 20h30:

St Leu – BCD

St Paul – AMML

St Pierre – Etang Salé

COM - Tamponnaise

Côté féminin, on jouera la 7ème journée de 2ème division samedi à 18h30:

Tamponnaise1 – BCD

St Paul – St-Leu

St Pierre – Tamponnaise2

COM - Port

Volleyball: 8ème journée de R1

La 8ème journée de régionale 1 aura lieu cette fin de semaine.

Côté masculin, on jouera à partir de ce vendredi soir:

St Denis – TGV

St Pierre – Entre deux

SDOVB – VB2CO samedi

Aigles blancs – Bras Panon

St Leu - RCO

Côté féminin, on jouera samedi à partir de 18h30:

SDOVB – RCO

St Denis – TGV

Entre deux – St-Pierre

SMVB – St-André

VB2CO – St-Leu

Handball: 8ème journée de D1

La 8ème journée de 1ère division est programmée cette fin de semaine.

Côté masculin, on jouera ce vendredi à 21h15:

Saline – Lasours

St Pierre – Cressonnière

JS Panonnaise – Cambuston

HBCED – Joinville

JSB – BDN

Chateau Morange – Tampon

Côté féminin, on jouera ce samedi à 19h30:

Ste Marie – Tamponnaise

St Joseph – St-Louis

Piton St Leu – St-Pierre

BDN – Cressonnière

JSB – St-Denis

Port – Chaudron

VTT: Enduro Marinès Voyages

L'ACPR organise une course d'enduro VTT ce lundi 11 novembre sur le site du Colorado à Saint-Denis la Montagne. Quatre épreuves spéciales seront au programme à partir de 8h30:

- le balcon: 2,7km départ 8h30

- Florent Payet: 1,5km départ 10h00

- Laurestan: 1,6km départ 12h00

- Théo2: 3,5km départ 13h00.

Les liaisons se feront obligatoirement à vélo.

Trail: Curcuma 8ème édition

Dans le cadre du Safran en fête 2019, l’association Les Fangourins et la Maison des Associations (MDA) organisent une course intitulée "trail du curcuma" ce samedi à Saint-Joseph. Le départ sera donné à 7h00 du stade de St-Joseph pour 23km et 1600m de dénivelé en direction de la Plaine des Grègues (où sera jugée l'arrviée) via la boucle des Margosiers. 350 coureurs sont attendus au départ.

Trail: 23ème édition du Camélias Raid

Rando Camélias organise le Camélias Raid ce dimanche à Saint-Denis, départ et arrivée allée des cocotiers aux Camélias. Le parcours totalisera 23km et 900m de dénivelé positif via le sentier de l'ONF en direction du Brûlé. Le départ sera donné à 7h00 pour les quelques 300 coureurs attendus.

Triathlon: La Croix du Sud

Le Run Sud Tri organise la 4ème édition de la Croix du Sud ce dimanche au Tampon. L'association proposera un triathlon/duathlon sprint ainsi que des courses d'aquathlon pour les plus jeunes. Le départ du triathlon / duathlon se fera à 7h30 sur le front de mer de St-Pierre avec 750 m de natation dans le lagon (ou 2,5km de course à pied). Les concurrents s'élanceront ensuite pour 20km de vélo en direction du complexe sportif de Trois Mares où sera jugée l'arrivée après 5km de course à pied. Cette année encore Toumy Degham sera là afin de défendre son titre acquis l'an dernier. Il sera accompagné de Thomas Navarro, 12ème des championnats d’Europe Longue Distance et de l’Ironmam 70.3 de Nice. Fréderic Belaubre (5ème des JO en 2004 et 10ème en 2008) sera également au départ. Chez les féminines, Justine Guerard et Charlotte Morel seront de la partie: plusieurs titres de Championne de France pour la première et de nombreuses places d’honneurs sur le circuit international pour la seconde. Au total, ce sont près de 250 coureurs qui sont attendus sur toutes les courses.

Course à pied: Relais marathon de St Benoit

St -Benoit accueillera ce lundi 11 novembre la 44ème édition de son relais marathon au stade Jean Allan à partir de 13h00. Les équipes de 10 coureurs auront à couvrir un parcours de 42,2km sous forme de 10 relais de plus ou moins 4km chacun. Comme chaque année, les clubs de l'île auront l'opportunité de se mettre en valeur et de se mesurer dans une ambiance conviviale. 50 équipes sont attendues dans les rues de la ville.

Karaté: Coupe de Sainte-Rose

Le Karaté Club de Ste-Rose organise sa coupe combats en partenariat avec la ligue ce dimanche au gymnase de la ville. La pesée et le contrôle des passeports se fera à : 8h pour les Pupilles, 9h pour les Benjamins, 9h30 pour les Minimes, 10h pour les Cadets.