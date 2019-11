Publié il y a 7 minutes / Actualisé il y a 7 heures

Dans le cadre des championnats interclubs de natation 413 nageuses et nageurs issu(e)s de tous les clubs de La Réunion étaient en compétition ce dimanche 10 novembre 2019 dans le bassin de 25 mètres de Plateau Caillou (Saint-Paul). Chez les filles sont sont les nageuses de l'Asec Saint-Paul qui sont montées sur la plus haute marche du podium. Le NSDR (Saint-Denis) et Saint-Joseph terminent respectivement à la deuxième et à la troisième place. Du côté des garçons, les Dauphins de Saint-Louis se classent en première position. L'entente La Jeanne (le Port) - ACE (Saint-André) monte sur la deuxième marche du podium et l'Asec Saint-Paul sur la troisième. Une compétition disputée qui a aussi été l'occasion pour Imaz Press de réaliser de belles images. Regardez (Photo rb/www.ipreunion.com)

