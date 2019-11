Le Triathlon Club Saint-Denis et l'Ouest Run Triathlon organisaient conjointement le Swimrun Réunion ce dimanche 17 novembre 2019 entre Boucan Canot et Saint-Leu. Cette année trois courses étaient au programme: la Kids, la Courte et la Longue. Le principe est simple: alterner des portions de course à pied et natation en duo! Le départ était donné depuis la plage de Boucan Canot pour le parcours Longue Distance et depuis la passe de l'Ermitage pour le parcours Courte Distance. Les duos de Swimrunners empruntaient ensuite un parcours alternant des sections de course à pied et des sections de natation qui les amenaient jusqu'à la plage de Saint-Leu. (Photos rb/www.ipreunion.com)

Au total, les athlètes ont parcouru 10 sections de Trail (24km au total) et 9 sections de natation (5.5km au total) soit environ 30 km de course en duo pour le swimrun Longue Distance et 6 sections de trail (12,5km ) et 5 sections de natation (2km) soit 14,5km de course en duo également pour le swimrun Courte Distance. Le parcours, plutôt technique dans ses portions course à pied, a été rendu un peu plus difficile avec un courant de face dans tout le lagon ainsi qu'à St Leu, mais aussi la chaleur qui s'est invitée sur l'épreuve.

Sur la longue, sans surprise, David Hauss et Aurélien Raphael ont mené la course de bout en bout, profitant de leurs qualités de nageur dans un lagon agité par un courant inverse. Ils franchissent la ligne d'arrivée en 3h27 devant les spécialistes invités pour l'occasion, Hugo Tormento et Guillaume Henneman en 3h32. Enfin, Fred Henze et Clément Bach complètent le podium en 3h40.

Côté féminin, le duo belge Marie Meeus et Adélie Jadot l'emporte en 4h28 devant Ludivine Munschy et Aurélie Chambrin en 4h37 et Jessica Dassy et Eugénie Mareux en 5h01. En mixte, Laura Guerdin et Vincent Marti l'emportent en 4h01 devant Jennifer Sauvage et Cyril Fontaine en 4h08 et Laure Jeandemange et Yann Sipili en 4h09. Au final, 111 équipes ont été classées.

Sur la courte, Guillaume Caudron et Xavier Molinier s'imposent en 1h38 devant le duo de nageurs réunionnais composé de Nicolas Bouhet et Antoine Morel en 1h44 et Manuel Charrier et Jean Christophe Chapuis en 1h49.

Côté féminin, les triathlètes Elisabeth Siroux et Pauline Aigon l'emportent aisément en 1h54 devant Anais Godeluck et Lise Peipoch en 2h00 et Anne Foltz et Aurore VuVan en 2h01.

En mixte, Caroline Baillieux et Fred Michailof signent 1h53 devant Alexia Hoarau et Gaetan Desmulie en 1h57 et Alice Duclercq et Jordan Desruelle en 1h59.

Au total, ce sont 96 équipes qui ont franchi la ligne d'arrivée.



Retrouvez toutes les images de cette troisième édition :

