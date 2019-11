Retrouvez les résultats sportifs de ce week-end, des 16 et 17 novembre 2019. (photo rb/www.ipreunion.com)

Football: 7ème tour de la coupe de France

Deux équipes réunionnaises jouaient ce week end le 7ème tour de la coupe de France contre des clubs métropolitains. Samedi, la St Pierroise s'est imposée 1 à 0 (but de Jean Michel Fontaine) contre Jura Sud Foot à Molinges. Dimanche la Ste Marienne s'est inclinée 2-3 face au FC Versailles au stade de l'est.

Basketball: Finales régionales du trophée coupe de France

Les finales régionales du trophée coupe de France ont eu lieu dimanche au gymnase Mandela de St Pierre. La finale féminine a vu la victoire de la Tamponnaise sur le Port 43 à 39; La finale masculine a été remporté par le COM vainqueur du BCD 78 à 70.

Basketball: 8ème journée masculine

La 8ème journée de pré nationale masculine a eu lieu en partie samedi, sans le BCD et le COM retenu en finale du trophée coupe de France.

St Pierre – AMML 135-53

Tamponnaise – Etang Salé 74-49

Côté féminin, une rencontre en retard de la 6ème journée de D2 restait à jouer vendredi entre la Tamponnaise 2 et St Paul: les Tamponnaises ont battu les St Pauloises 59 à 37. Elles terminent ainsi secondes de la poule, alors que St Paul est bon dernier.

Handball: 10ème journée de D1

La 10ème journée de 1ère division était programmée en fin de semaine.

Côté masculin, on jouait vendredi à 21h15:

Cambuston – Lasours 21-39

HBCED – St Pierre 24-24

Saline – BDN 35-22

JS Panonnaise – Tampon 24-32

JSB – Joinville non joué

Chateau Morange – Cressonnière

Côté féminin, on jouait samedi à partir de 19h00:

St Pierre – Tamponnaise 24-40

BDN – St Joseph nc

Ste Marie – St Denis 24-24

Port – St Louis 35-30

Piton St Leu – Chaudron nc

JSB – Cressonnière nc

BMX: 3ème manche qualificative

La 3ème manche qualificative de la coupe régionale de BMX a eu lieu dimanche au Tampon sur la piste de la ZAC Paul Badre. Les vainqueurs par catégories sont: Kélian Ajaguin (VCT, prélicence), Kameron Lauret (CBT, poussin), Noah Marguerite (BCO, pupille), Romain Vitry (BCO, benjamin), Matthéo Hoarau (VCT, minime), Gauthier Laude (CSSD, cadet), Luka Mahot (BCO, junior et cruiser 34-), Stéphane Dijoux (CBT, 19+), Stéphane Payet (T974, cruiser 35+), Marion Azor (CSSD, pupille fille), Kyara Lo Shung Line (BCO, benjamine), Iris Ajaguin (VCT, minime fille).

Trail: Kalla Nescafé

Le CAPOSS organisait la 14ème édition de la Kalla dimanche à la Possession sur un tracé de 20km et 1100m de dénivelé positif viale sentier Kalla jusqu'au piton de sucre pour resdescendre ensuite par le sentier de Bord jusqu'à la piste d'athlétisme de Ste Thérèse où était jugée l'arrivée. Plus de 900 coureurs étaient au départ. Sans surprise, Juanito Lebon l'a encore emporté, signant 1h44 devant Fabrice Mithridate 1h45 et Jean Louis Robert 1h47. Côté féminin, Fleur Santos da Silva s'est imposée en 2h11 devant Chantal Hodgi 2h16 et Marie Quillévéré 2h19.

Trail: Course des Artichauts

L'ADH organisait sa traditonnelle course des artichauts dimanche au Plate. Un parcours de 12,8km était proposé sous forme de boucle entre la ravine de la veuve et la ravine du cap, pour les 200 coureurs au départ. Paolo Velle l'a emporté en 47'48 devant Cédric Vassor 48'09 et Pierre Técher 49'50. Côté féminin, Léonore Gindre s'est imposée en 1h00 devant Frédérique Weigel 1h02'05 et Sandrine Calpétard 1h02'16.

Moto: Trial indoor de St Denis

Le Petit Stade de l'Est de St Denis accueillait samedi soir une manche de championnat du monde X-Trial, organisée par le club Azotyzone. 3000 spectateurs sont venus admirer le spectacle proposé par les 8 meilleurs pilotes mondiaux. Toni Bou a dominé la compétition de bout en bout dès le 1er tour qu'il a remporté. En demi finale, avec 6 points de pénalité il devance Jorge Cazales (12 pts) et Jaime Busto (12 pts). En finale, l'Espagnol a dominé son compatriote Adam Raga avec seulement 5 points de pénalités contre 16 pour son dauphin.

Escrime: Coupe de la Réunion sabre

Une soixantaine de compétiteurs, toutes catégories confondues, était hier à St Pierre pour disputer la 2ème coupe régionale de sabre, dans le gymnase de la Ligne des Bambous.

En M9, Sarah DAUBAIRE-TEMMEM MDF St Leu doit cette fois-ci laisser la victoire pour quelques touches à Dévan CUSTINE du même club. Chaque participant a reçu son diplôme de participation.

En M11, une belle affluence dans cette catégorie, Liam DEPECHE MDF de ST LEU s’impose et encore devant les 2 Timothé (PLEUVRET et BRANDON) et le " débutant " Mathéo MONTEGU de l’ESPADON de St Pierre.

En M13, Jules THEODOLY MDF St Leu tient sa revanche en disposant de Sahel GOMERIEUX

ZUINGHEDAU ESPADON St Pierre. Ils précèdent Hugo BAJRACHARYA MDF et Aymeric DAUBAIRE TEMMEM du MDF St Leu dans une catégorie de 13 tireurs encore.

En M15, Louis RAMIN (MDF ST LEU) s’impose encore face aux 3 tireurs du TAMPON Escrime, dans l’ordre Maxence CHARI, Raphaël FRIBOULET et Etienne HOARAU.

En M17, une catégorie composée surtout de M15 surclassés et ce sont ces M15 qui se retrouvent devant presque dans le même ordre qu’en M15 avec un doublé pour le prometteur Louis RAMIN du MDF St Leu

En M15F, Romane FRIBOULET TAMPON Es (4ème du tableau mixte) s’impose logiquement devant Rachel DEPOORTER

En M20 et SENIORS, Thibaut FONTAINE de l’ESPADON ST PIERRE s’impose dans les 2 catégories. Mais il a surtout participé, avec son camarade de club Xavier PORTHA à la réussite de la compétition en arbitrant de très nombreux assauts.

Surf: Hawaiian Pro

L'avant dernier WQS 10000 de la saison a débuté cette fin de semaine à Hawaii sur le spot d'Haleiwa. Jorgann Couzinet et Maxime Huscenot y jouaient leur qualification sur le World Tour 2020, car rien n'est fait pour l'un comme pour l'autre.

Malheureusement, rien ne s'est déroulé comme prévu pour les Réunionnais. Entré au second tour, Maxime Huscenot s'est incliné malgré un bon total de points (12,54) à seulement 0,46 point du second Eli Hanneman et s'arrête donc prématurément... Pour Jorgann Couzinet, c'est également la désillusion avec une élimination dès son entrée au 3ème tour. Face à Wade Carmichael et Thomas Hermès, le Réunionnais n'a pas dépassé les 9,50 de total, insuffisant pour espérer rejoindre le tour suivant.

Les deux surfeurs péi auront une ultime chance de marquer des points dès la semaine prochaine à Sunset Beach pour le dernier WQS 10000 de la saison. Cette fois, ils n'auront pas droit à l'erreur...

sp / www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com