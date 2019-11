Publié il y a 9 minutes / Actualisé le Jeudi 21 Novembre à 18H53

La Tropica'Dingue revient ces 23 et 24 novembre 2019. Une course très populaire sur le calendrier sportif, entre trail et multisport. Le principe : courir (en équipe souvent) - et surtout déguisé - tout en devant affronter plusieurs passage d'obstacles, le tout dans une ambiance déjantée. Cette année 2019 marquera la sixième édition de cet événement incontournable de l'Est de l'île. (Photo d'illustration Tropicadingue rb/www.ipreunion.com)

