Voici les résultats des événements sportifs de ce week-end (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Football: 25ème journée de D1

La 25ème journée de 1ère division a eu lieu dimanche à 15h30. Le leader St Pierrois a marqué le pas face à la Capricorne mais la Ste Marienne n'a su en profiter, tenue ne échec par la St Pauloise. En bas de tableau, la tension est palpable en zone de relégation avec Ste Suzanne, la St Louisienne et les Marsouins ex aequo avec 43 points...

Marsouins – St Denis 1-3

Trois Bassins – St Louisienne 4-7

SDEFA – Excelsior 1-2

St Louis – Tamponnaise 0-0

Ste Suzanne – Jeanne d'Arc 2-2

Capricorne – St Pierroise 0-0

St Pauloise – Ste Marie 1-0

Basketball: 9ème journée masculine et 1ère journée féminine

La 9ème journée de pré nationale masculine a eu lieu samedi à 20h30. La Tamponnaise réussit pour le moment un sans faute avec 9 victoires en autant de rencontres.

St Leu – St Paul 55-73

BCD – St Pierre 44-65

AMML – Tamponnaise 48-81

Etang Salé – COM 61-102

Côté féminin, la phase de brassage est terminée et on entamait la phase pré nationale samedi à 18h30:

St Leu – Port 57-67

Tamponnaise – COM 51-37

Handball: 11ème journée de D1

La 11ème journée de 1ère division était programmée en fin de semaine.

Côté masculin, on jouait vendredi à 21h15. La Cressonnière a conforté son avance au classement en dominant la JSB. Elle devance St Pierre et Lasours de 5 points désormais.

Lasours – HBCED 34-22

BDN – Cambuston 29-30

Tampon – Saline 31-27

Cressonnière – JSB 32-25

Joinville – JS Panonnaise 31-29

Volleyball: 9ème journée de R1

La 9ème journée de Régionale 1 a eu lieu en fin de semaine.

Côté masculin, le choc entre les deux premiers du classement a tourné à l'avantage du TGV qui reste solide leader devant le SDOVB.

VB2CO – St Pierre 0-3

Bras Panon – St Denis 0-3

Entre Deux – St Leu 1-3

RCO – Aigles blancs 0-3

TGV – SDOVB 3-1

Côté féminin, le duel TGV – SDOVB pour le gain de la 1ère place du classement a tourné en faveur du premier nommé désormais seul en tête du championnat avec 3 points d'avance.

TGV – SDOVB 3-0

St André – St Pierre 0-3

St Leu – Ste Marie 0-3

Entre deux – St Denis 0-3

RCO – VB2CO 2-3

BMX: 1ère manche de phase finale

La 1ère manche de la phase finale de la coupe régionale a eu lieu samedi en semi nocturne sur la piste Lambrakis du Port. Les vainqueurs par catégories sont: Pierre Boursillon (vct, poussin), Noah Marguerite (bco, pupille), Romain Vitry (bco, benjamin), Adrien Richard (bco, minime), Gauthier Laude (cssd, cadet et cruiser 34-), Luka Mahot (bco, junior), Stéphane Dijoux (cbt, 19+), Stéphane Payet (t974, cruiser 35+), Marion Azor (cssd, poussine), Kyara Lo Shung Line (bco, benjamine), Louann Gannat Perrot (cssd, minime fille).

Trail: Leu 3 z'étoiles

L'ACOSL organisait une course en relais duo mixte samedi après midi à Saint Leu. Il s'agissait d'un relais en duo mixte sur 3 parcours, totalisant 15km. Le premier relais ainsi que le second se faisait en solo, le troisième parcours en duo. 95 équipes étaient présentes. Le coupe Rivière, Julie et Ncolas, s'est imposé en 2h21, loin devant Christine Guazzone et Christophe Grossin en 2h37 et Manon Thévenet et Jacques Alban Chartier en 2h38.

Course à pied: 23ème édition du Raid Albius

L'ACVSS organisait son traditionnel run & bike ce dimanche à Sainte Suzanne. Le départ était donné à 8h00 du Bocage pour une boucle de 25km sur routes et chemins, passant par les sites de Niagara, Mathurine et sentier littoral. 32 équipes étaient au départ. Frédérique&Fabrice l'emportent en 1h118 devant le CSP 1h23'18 et le COSPI 1h23'22. En mixte, victoire des Pompiers en 1h39 devant Ouestrail 1h42'03 et TCSA1 1h42'10. En féminines, victoire du CTBP3 en 2h07 devant le CTBP5 en 2h12 et le TCSA3 en 2h29.

Course à pied: 3ème édition des foulées Mac'zheimer

Le Rotary Club de St Louis organisait une course sur route de 10km ce dimanche aux Makes. 50 coureurs étaient au départ et c'est Mickael Chamand qui l'a emporté en 31'22 devant Louis Hoarau 35'13 et Pierre Gastrin 35'21. Côté féminin, Laurence Bègue s'est imposée en 36'51 devant Mireille Toussaint 47'39 et Michelle Hoarau 49'08.

Trail: 6ème édition du Trail urbain de St Pierre

Réunion Demain organisait le trail urbain de St Pierre samedi à 18h00. Le parcours de 17km empruntait les quais nord du port en direction de la jetée puis direction la rivière d'abord, Terre Sainte, Bassin Plat, centre ville puis front de mer jusqu'à ravine blanche et retour par la plage. 800 coureurs étaient de la fête dans la capitale sudiste. Jean Marie Cadet a largement dominé les débats en signant 59'13 devant Guillaume Cheong Yuen Zing en 1h04'15 et Ludovic Jasmin en 1h04'51. Côté féminin, Victoria Devouge l'emporte en 1h12'50 devant Emma Métro 1h13'12 et Chantal Hodgi 1h114'41.

Triathlon: Championnat régional de duathlon par équipes

La ligue organisait le championnat régional de duathlon par équipes dimanche à Saint Leu. Les équipes composées de 3 à 5 coureurs avaient à parcourir ensemble 5km de course à pied, 20km de vélo puis 2,5km de course à pied entre la Pointe au sel et Etang Salé. Au général, le TCSA l'emporte en 1h03'49 devant le CCSL 1h04'58 et le TCSD 1h06'20. En mixte, So Watts l'emporte en 1h18'18 devant l'ORT3 1h18'43 et le TCSD3 en 1h22'04. En féminines, les Davidettes s'imposent en 1h31'31 devant les Squalettes 1h40 et Oxymiss 1h47.

Karaté: Coupe du CEK

Le club CEK La Saline organisait dimanche, en partenariat avec la Ligue, sa coupe combats au gymnase de Vue Belle à la Saline. 132 combattants étaient au rendez-vous. Les vainqueurs par catégories sont:

Benjamine -35 Kg Féminin Kumité: 1 - Merancienne Molly

Benjamine -45 Kg Féminin Kumité: 1 - Javegny Lalita

Benjamine +45 Kg Féminin Kumité: 1 - Jouao Enora

Minime -40 Kg Féminin Kumité: 1 - Bouclier Kiyana

Minime +50 Kg Féminin Kumité : 1 - Achelous Shana

Cadette -54 Kg Féminin Kumité: 1 - Jeannin Maryssa

Cadette +54 Kg Féminin Kumité: 1 - Esther Roxane

Junior Open Féminin Kumité: 1 - Fanguimache Samantha

Senior -61 Kg Féminin Kumité: 1 - Gaumont Melodie

Senior +61 Kg Féminin Kumité: 1 - Payet Flora

Benjamin -35 Kg Masculin Kumité: 1 - Boyer Mathis

Benjamin -45 Kg Masculin Kumité: 1 - Pillant Metis

Benjamin +45 Kg Masculin Kumié: 1 - Soundron Bruno

Minime -40 Kg Masculin Kumité: 1 - Ramsamynaick Deven

Minime -50 Kg Masculin Kumité: 1 - Labasthe Tahiry

Minime +50 Kg Masculin Kumité : 1 - Hoarau Thomas

Cadet -57 Kg Masculin Kumité: 1 - Honorine Kylian

Cadet +57 Kg Masculin Kumité: 1 - Vingadassalom Brian

Junior -68 Kg Masculin Kumité: 1 - Fanguimache Mathias

Junior +68 Kg Masculin Kumité: 1 - Grondin Tony

Senior -67 Kg Masculin Kumité: 1 - Delmas Aymeric

Senior +67 Kg Masculin Kumité: 1 - Jokhun Miki Robin

Vétérans Open Masculin Kumité: 1 - Aquino Lionel

Taekwondo: Coupe de la Réunion

Le Tampon accueillait ce dimanche une manche de la coupe de la Réunion. Les vainqueurs par catégories sont:

Cadets F -29: 1- Sinien Kavelly Tiger

Cadets F -37 : 1- Vitry Camille St Pierre

Cadets F-41: 1- Marian Chloé Tkd974

Cadets F -44: 1- Boyer Druesne Léa Tampon

Cadets F -51 : 1- Mazellier Alyhanna Tkd 974

Cadets F -55 : 1- Tantzy Emilie Tiger

Cadets M -33: 1- Latchimy Lucas Tiger

Cadets M -37 : 1- Mermera Fabien St Louis

Cadets M - 41 : 1-Phileas Jean Kiran Tiger

Cadets M -45: 1- Gaillac Morgan Keumgang

Cadets M -49: 1-Chamand Raphaël St Louis

Cadets M -53 Kg: 1- Honorine Thomas Tampon

Cadets M +65: 1- Payet Théodule Team 421

Juniors F – 49 : 1- Antier Britanie Tkd 974

Juniors M - 48 : 1- Aboukir Dorian St Louis

Juniors M -63 Kg: 1- Emmanuel Payet Team 421

Juniors M -73 : 1- Maillot Florent Tkd 974

Seniors -68: 1- Robert Wesley

Senior -80: 1- Maillot Bertrand Tkd 974

Senior +80: 1- Ellaya Philippe Team 421

