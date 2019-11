Voici l'agenda sportif du week-end

Football: 26ème journée de D1

La 26ème journée de 1ère division aura lieu dimanche à 15h30:

Excelsior – St Pauloise

Ste Marie – Ste Suzanne

Jeanne d'Arc – Marsouins

Capricorne – St Louis

St Louisienne – St Pierroise

St Denis – Trois Bassins

Tamponnaise - SDEFA

Basketball: 10ème journée masculine et 2ème journée féminine

La 10ème journée de pré nationale masculine aura lieu samedi à 20h30:

Tamponnaise – BCD

Etang Salé – AMML

COM – St Paul

Côté féminin, on jouera pour le compte de la seconde journée de pré nationale samedi à 18h30:

COM – St Leu

Port - BCD

Trail: Mafate Trail Tour

Randorun OI organise son Mafate Trail Tour ce samedi , départ et arrivée à Grand Ilet. A 4h00 du matin, les coureurs s'élanceront pour une boucle de 53km et 3500m de dénivelé positif via le col de fourche, la Nouvelle, les Orangers, Ilet à Bourse et le sentier scout.

Course à pied: Boucle de la Titile

Le Team Trail Titile organise la 3ème édition de sa course sur route ce samedi à 17h00 à St Denis. Un parcours de 10km sera proposé dans le quartier du Bas de la Rivière à parcourir en solo ou en équipe. Le départ et l'arrivée se feront place Fontaine tortue.

Trail: 27ème édition de la Transdimitile

L'OMAG organise la Transdimitile ce dimanche à l'Entre Deux. Le départ sera donné à 6h30 du collège le Dimitile pour une boucle de 32km via le zèbre, la Chapelle, le gîte Emile Payet, l'Argamasse, le sentier Ledoyen pour revenir au collège le Dimitile.

Ahlétisme: 4ème édition du Cross Edmond Albius

L'ACVSS organise son cross ce dimanche au Bocage à Sainte Suzanne. Le parcours sous forme de boucles (1 petite de 610 m et une grande de 1420m) sera défini selon la catégorie. Ce même parcours empruntera les berges de la rivière (site du Bocage) et le stade B. Toutes les catégories sont conviées sur des distances adaptées: EV H et F 200m (1 tour stade B) / EA1 2 H et F 400m (2 tours stade B) / PO H et F 610m (1 petite boucle) / BE H et F 1220m (2 petites boucles) / MI H et F 1420m (1 Grande Boucle) / CA H et F 2030 m (1 Petite et 1 grande Boucle ) / JU H et F 3450m (2 grandes et 1 petite boucle ) / ES SE VE F 4260m (3 grandes boucles) / ES SE VE H 7100m (5 grandes boucles). Les premiers départs se feront à 8h30:

08h30 : Départ EV H et F

08h45 : Départ EA 1 2 H et F

09h15 : Départ PO H et F

09h25 : Départ BE H et F

09h40 : Départ MI H et F

10h10 : Départ CA H et F

10h20 : Départ JU H et F

10h55 : Départ ES SE VE F

11h30 : Départ ES SE VE H

Moto: 4 heures d'endurance de Bras Creux

Le Tampon Sports Mécaniques organise ses 4 heures d'endurance tout terrain ce dimanche au Tampon, chemin Tamaraut PDC, sur une boucle de 1km. Les catégories acceptées sont: minivert 65, espoir 85, junior 125, solo, duo, vétérans, junior 150 et 250, minivert 85. Le départ sera donné à 8h00.

Karaté: Coupe kata à Bras Panon

Le club Shotokan de Bras Panon organise sa coupe kata en partenariat avec la Ligue ce dimanche au Dojo Lucie Ignace de la ville. Le contrôle des passeports se fera à 8h pour les Poussins et Pupilles ; 8h30 pour les Benjamins ; 9h pour les Minimes ; 10h pour les Cadets ; 10h30 pour les Juniors ; 11h pour les Seniors et Vétérans.

VTT: Mégavalanche de la Réunion

Saint Paul accueille cette fin de semaine la Mégavalanche de la Réunion entre le Maido et Savanna. Annulée l'an dernier à cause des manifestations des gilets jaunes, l'épreuve reine de l'enduro réunionnais aura bien lieu cette année avec le même programme que les éditions précédentes: essais libres vendredi , qualifications samedi et mégavalanche dimanche.

Samedi, les qualifications se dérouleront entre le Maido et Saint Gilles avec plusieurs spéciales chronométrées. A la suite de cela, les 100 meilleurs chronos s'aligneront dimanche matin à 9h00 sur la Mégavalanche entre le Maido et Savanna, sur un tracé légèrement modifié par rapport au tracé original. Les autres chronos seront au départ de la Méga challengers à 9h30, même tracé.

Auto: 45ème rallye des 1000km

Le Rallye des 1000km aura lieu ce week end au Tampon et désignera le champion 2019. Thierry Law Long, double tenant du titre, devra faire face à Damien Dorseuil, son rival le plus menaçant.

L'épreuve se disputera samedi après midi et dimanche avec au total 10 épreuves spéciales:

Samedi 30 novembre

ES 1 & 3: Ville Blanche 1, 2 - 09,4 km

ES 2 & 4 : Bergerie 1, 2 - 11,0 km

Les spéciales Ville Blanche et Bergerie se feront sous forme de boucle à répéter deux fois de suite.

ES 5 & 6 : Piton Hyacinthe 1, 2 -18,6 km

Les spéciales Piton Hyacinthe se feront de nuit.

Dimanche 1er décembre

ES 7 & 9 : ND de la Paix 1, 2 - 18,2 Km

ES 8 & 10 : Bassin Martin 1, 2 - 12,8 Km

Les spéciales ND de la Paix et Bassin Martin se feront également en boucle à parcourir deux fois.

Au total, se seront 140km d'péreuves chronométrées et 125km de liaisons.

Natation: Championnat de la Réunion été

La piscine du Chaudron de St Denis accueille samedi et dimanche le championnat régional été pour toutes les catégories. Au programme, nage libre: 50 m, 100m, 200m, 400m, 800met 1500m / dos: 50 m, 100m, 200m / brasse: 50 m, 100m, 200m / papillon: 50 m, 100m, 200m / 4 nages: 200m, 400m et Relais: 4 x 100 m et 4 x200 m nage libre, 4 x100 m 4 nages. L'organisation des épreuves individuelles se fera en deux manches, excepté les 800 et 1500 NL disputées classement au temps. Les premières manches se disputeront le matin sous forme de séries et les deuxièmes manches l’après-midi sous forme de finales issue des séries.

Début des épreuves samedi à 8h30 dans l'ordre suivant:

1 - 50m brasse dames (séries)

2 - 50m brasse messieurs (séries)

3 - 200m nage libre dames (séries)

4 - 200m nage libre messieurs (séries)

5 - 400m 4 nages dames (séries)

6 - 400m 4 nages messieurs (séries)

7 - 100m papillon dames (séries)

8 - 100m papillon messieurs (séries)

9 - 200m brasse dames (séries)

10 - 200m brasse messieurs (séries)

11 - 100m dos dames (séries)

12 - 100m dos messieurs (séries)

13 - 50m nage libre dames (séries)

14 - 50m nage libre messieurs (séries)

15 - 800m nage libre dames (séries)

16 - 1500m nage libre messieurs (séries)

17 - 4 x 100m nage libre dames (séries)

18 - 4 x 100m nage libre messieurs (séries)

19 - 50m brasse dames (finales)

20 - 50m brasse messieurs (finales)

21 - 200m nage libre dames (finales)

22 - 200m nage libre messieurs (finales)

23 - 400m 4 nages dames (finales)

24 - 400m 4 nages messieurs (finales)

25 - 100m papillon dames (finales)

26 - 100m papillon messieurs (finales)

27 - 200m brasse dames (finales)

28 - 200m brasse messieurs (finales)

29 - 100m dos dames (finales)

30 - 100m dos messieurs (finales)

31 - 50m nage libre dames (finales)

32 - 50m nage libre messieurs (finales)

33 - 4 x 200m nage libre dames (séries)

34 - 4 x 200m nage libre messieurs (séries)

Début des péreuves dimanche à 9h00 dans l'ordre suivant:

35 - 50m dos dames (séries)

36 - 50m dos messieurs (séries)

37 - 50m papillon dames (séries)

38 - 50m papillon messieurs (séries)

39 - 400m nage libre dames (séries)

40 - 400m nage libre messieurs (séries)

41 - 200m 4 nages dames (séries)

42 - 200m 4 nages messieurs (séries)

43 - 200m dos dames (séries)

44 - 200m dos messieurs (séries)

45 - 100m brasse dames (séries)

46 - 100m brasse messieurs (séries)

47 - 200m papillon dames (séries)

48 - 200m papillon messieurs (séries)

49 - 100m nage libre dames (séries)

50 - 100m nage libre messieurs (séries)

51 - 50m dos dames (finales)

52 - 50m dos messieurs (finales)

53 - 50m papillon dames (finales)

54 - 50m papillon messieurs (finales)

55 - 400m nage libre dames (finales)

56 - 400m nage libre messieurs (finales)

57 - 200m 4 nages dames (finales)

58 - 200m 4 nages messieurs (finales)

59 - 200m dos dames (finales)

60 - 200m dos messieurs (finales)

61 - 100m brasse dames (finales)

62 - 100m brasse messieurs (finales)

63 - 200m papillon dames (finales)

64 - 200m papillon messieurs (finales)

65 - 100m nage libre dames (finales)

66 - 100m nage libre messieurs (finales)

67 - 4 x 100m 4 nages dames (séries)

68 - 4 x 100m 4 nages messieurs (séries)

Surf: Ultime chance pour Couzinet

Jorgann Couzinet est en compétition à Sunset (Hawaii) cette fin de semaine pour disputer la Vans World Cup (WQS 10000), seconde étape de la Triple Crown. Eliminé dès son entrée en compétition la semaine dernière à Haleiwa, le Réunionnais à rétrogradé au classement WQS et occupé désormais la 11ème place. Avec ce rang, Couzinet est encore virtuellement qualifié pour le WCT 2020, mais les choses vont certainement changé d'ici la fin de l'épreuve. Le Réunionnais n'a donc plus droit à l'erreur s'il veut rejoindre l'élite. Pour son entrée en compétition, il a facilement remporté sa série du second tour. Il attend désormais le 3ème tour dès ce vendredi face à Jadson Andre, Caio Ibelli et Jacob Willcox; une série compliquée avec deux pensionnaires du World Tour.

Autre Réunionnais en compétition, Maxime Huscenot n'a plus d'espoir de se qualifier pour le World Tour. Il peut néanmoins améliorer son ranking en vue de la saison prochaine. Il sera dans la dernière série du 3ème tour face à Kanoa Igarashi, Barron Mamiya et Nat Young.

Surf: Taiwan Open

Alice Lemoigne est à Taiwan cette fin de semaine pour disputer l'ultime manche du Longboard World Tour, dotée de 10 000 points. L'épreuve la plus cotée de l'année devrait ainsi désigner la championne du Monde WSL. Rappelons que la Réunionnaise a remporté cette année le titre de championne du Monde ISA (le côté amateur). Aujourd'hui, Lemoigne pointe au 4ème rang mondial et peut espérer mieux. Une autre Réunionnaise participera également à la compétition: Ophélie Ak Houen, 23ème au classement mondial, tentera d'améliorer son ranking face aux meilleures de la discipline. La compétition débutera officiellement dimanche.

