Voici les résultats des événements sportifs du 30 novembre et du 1er décembre 2019 (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Football: 26ème journée de D1



La 26ème journée de 1ère division a eu lieu dimanche à 15h30. Pas de changement en tête du classement puisque les 3 premiers (St Pierroise, Ste Marie, St Denis) ont tous concédé le nul. En revanche, ça bouge en zone de relégation pour les Marsouins qui grâce à leur victoire se détachent de la St Louisienne et Ste Suzanne, collés au bas de tableau.

Excelsior – St Pauloise 0-0

Ste Marie – Ste Suzanne 1-1

Jeanne d'Arc – Marsouins 1-4

Capricorne – St Louis 3-0

St Louisienne – St Pierroise 1-1

St Denis – Trois Bassins 1-1

Tamponnaise – SDEFA 1-2

Basketball: 10ème journée masculine et 2ème journée féminine



La 10ème journée de pré nationale masculine a eu lieu samedi à 20h30. La Tamponnaise reste leader du classement avec 19 points, devant St Pierre 18 points et le COM 17 points (avec un match de retard).

Tamponnaise – BCD 65-68

Etang Salé – AMML 99-81

COM – St Paul 82-61

St Pierre – St Leu 88-69

Côté féminin, on jouait pour le compte de la seconde journée de pré nationale samedi à 18h30:

COM – St Leu 61-51

Port – BCD 85-64

Trail: Mafate Trail Tour



Randorun OI organisait son Mafate Trail Tour samedi , départ et arrivée à Grand Ilet pour une boucle de 53km et 3500m de dénivelé positif via le col de fourche, la Nouvelle, les Orangers, Ilet à Bourse et le sentier scout. Plus de 400 coureurs étaient au départ. Aurélien Escolano s'est imposé en 6h18 devant Judicael Sautron 6h21 et Léo Rogaume 6h38. Côté féminin, Hortense Bègue signe 8h07 devant Géraldine Lachapelle 8h35 et Pauline Winer 8h39.

Course à pied: Boucle de la Titile



Le Team Trail Titile organisait la 3ème édition de sa course sur route samedi à 17h00 à St Denis, sur un parcours de 10km dans le quartier du Bas de la Rivière. 200 coureurs étaient au départ. Le local Jen Marie Cadet s'est imposé en 37'26 devant Jérôme Paniandy en 38'30 et Anthony Céleste en 40'10. Côté féminin, Eugénie Mareux l'emporte en 45'47 devant Frédérique Weigel 49'27 et Tatiana Cassam-Chenaï en 53'47.

Trail: 27ème édition de la Transdimitile



L'OMAG organisait la Transdimitile dimanche à l'Entre Deux, sur une boucle de 32km via le zèbre, la Chapelle, le gîte Emile Payet, l'Argamasse, le sentier Ledoyen pour revenir au collège le Dimitile. Plus de 500 coureurs étaient au départ. Jean Louis Robert s'est imposé en 3h00'10 devant Jeannick Boyer 3h00'16 et Florian Durque 3h07'56. Côté féminin, Fleur Santos Da Silva signe encore une énorme performance en 3h32 (13ème scratch) loin devant Victoria Devouge en 3h45 et Emilie Maroteaux en 3h49.

Karaté: Coupe kata à Bras Panon



Le club Shotokan de Bras Panon organisait sa coupe kata en partenariat avec la Ligue ce dimanche au Dojo Lucie Ignace de la ville. Une centaine de techniciens étaient présents en vue de préparer les championnats régionaux. Les vainqueurs par catégories sont:

Poussine Féminin Kata: 1 - RAMSAMY LEANA TE SHOTO CL DE BRAS PANON

Pupille Féminin Kata : 1 - JUSTINE KIRSTEN SPORTING KARATE CLUB CARPIN

Benjamine Féminin Kata : 1 - SIMON ANGELE TE SHOTO CL DE BRAS PANON

Minime Féminin Kata : 1 - HIBON L MAUREEN ASSOMNISPORT DU PORTAIL

Cadette Féminin Kata : 1 - FONTAINE GABRIELLE SPORTING KARATE CLUB CARPIN

Junior Féminin Kata : 1 - MOUNICHY ANJALI SPORTING KARATE CLUB CARPIN

Senior Féminin Kata : 1 - PAYET FLORA KARATE CLUB DE SAINTE ROSE

Poussin Masculin Kata : 1 - THIA POW SING ERIC FOYER DES JEUNES DE JOINVILLE

Pupille Masculin Kata : 1 - DELAUNAY DAMIEN L_A_ KARATE CLUB

Benjamin Masculin Kata : 1 - RABENIRINA FITIA TE CLUB DE BOIS DE NEFLES

Minime Masculin Kata : 1 - BARONNE ROCK WILLIAM KARATE CLUB STE SUZANNE

Cadet Masculin Kata : 1 - SINAZIE-MODELY MATHEO CLUB JKA BOUCAN CANOT

Junior Masculin Kata : 1 - LAOU HINE QUENTIN TE CLUB DE BOIS DE NEFLES

Senior Masculin Kata: 1 - FONTAINE KEN SPORTING KARATE CLUB CARPIN

Vétérans Masculin Kata : 1 - PEDRE JEAN HUGUES TE CLUB DE BOIS DE NEFLES

VTT: Mégavalanche de la Réunion



Saint Paul accueillait en fin de semaine la Mégavalanche de la Réunion entre le Maido et Savanna. Samedi ont eu lieu les qualifications sous forme d'enduro entre le Maido et Saint Gilles les bains avec 3 spéciales chronométrées: Kilian Bron était le plus rapide en 23'30 devant François Bailly Maitre 23'32 et Theo Booy 24'20. Le premier Réunionnais, Tomothée Neytard pointait 5ème en 24'26. Dimanche, la Méga se déroulait entre le Maido et Savanna, via Bellemène sur une unique spéciale chronométrée: Damine Oton s'est imposé en 45'57 devant François Bailly Maitre 46'32 et Kilian Bron 47'10. Le permier pilote réunionnais est à nouveau Timothée Neytard, 8ème en 49'18.

Auto: 45ème rallye des 1000km



Le Rallye des 1000km a eu lieu ce week end au Tampon pour désigner le champion 2019 avec 10 épreuves spéciales chronométrées. Malheureusement, l'épreuve a été endeuillée par un tragique accident dasn l'avant dernière spéciale mettant en cause une voiture et un enfant agé de 8 ans qui n'a pas survécu à ses blessures. Dans ces conditions, la victoire de Thierry Law Long est devenue anecdotique pour le pilote qui a survolé le rallye en signant 5 scratchs sur les 10. A l'arrivée il devance Damien Dorseuil de 45"19 et Sébastien Lafuteur de 1'48"30 et s'offre un 3ème titre régional consécutif.

Natation: Championnat de la Réunion été



La piscine du Chaudron de St Denis accueillait samedi et dimanche le championnat régional été pour toutes les catégories. Les vainqueurs des finales par épreuves sont:

50m brasse dames: Liya Goupil Lizekne ASEC 36"28

100m brasse dames : Janice Omnes CNSP 1'18"80

200m brasse dames : Janice Omnes CNSP 2'47"60

50m nage libre dames : Liya Goupil Lizekne ASEC 27"73

100m nage libre dames : Emma Morel DAUPHINS 1'00"51

200m nage libre dames: Justine Bernet DAUPHINS 2'14"35

400m nage libre dames : Manon Dijoux CNSJ 4'43"06

800m nage libre dames: Romane Fendard CNPO 10'10"95

50m dos dames : Emma Morel DAUPHINS 33"22

100m dos dames : Emma Morel DAUPHINS 1'11"36

200m dos dames : Manon Dijoux CNSJ 2'36"79

50m papillon dames : Manon Dijoux CNSJ 28"30

100m papillon dames : Emma Morel DAUPHINS 1'04"38

200m papillon dames : Maelys Alias CNSJ 2'44"50

200m 4 nages dames : Manon Dijoux CNSJ 2'29"08

400m 4 nages dames : Maelys Alias CNSJ 5'52"04

50m nage libre messieurs : Nans Mazellier ASEC 24"21

100m nage libre messieurs : Nans Mazellier ASEC 54"46

200m nage libre messieurs : Timéo Bordier ASEC 2'00"71

400m nage libre messieurs : Cyril Dambreville DAUPHINS 4'29"92

1500m nage libre messieurs: Cyril Dambreville DAUPHINS 18'10"14

50m dos messieurs : Damien Delmotte JEANNE 28"58

100m dos messieurs : Tom Foulquier DAUPHINS 1'01"52

200m dos messieurs : Tom Foulquier DAUPHINS 2'13"34

50m brasse messieurs : Nans Mazellier ASEC 30"66

100m brasse messieurs : Antoine Morel DAUPHINS 1'09"75

200m brasse messieurs : Antoine Morel DAUPHINS 2'33"14

50m papillon messieurs : Nans Mazellier ASEC 25"58

100m papillon messieurs : Nans Mazellier ASEC 56"55

200m papillon messieurs : Nicolas Bouhet JEANNE 2'19"07

200m 4 nages messieurs : Nans Mazellier ASEC 2'13"98

4 x 100m 4 nages dames: SDR 4'57"73

4 x 100m 4 nages messieurs : DAUPHINS 4'04"11

Surf: Couzinet rate le coche



Jorgann Couzinet était en compétition à Sunset (Hawaii) cette fin de semaine pour disputer la Vans World Cup (WQS 10000), seconde étape de la Triple Crown. Eliminé dès son entrée en compétition la semaine dernière à Haleiwa, le Réunionnais avait rétrogradé au classement WQS et occupais depuis la 11ème place. Avec ce rang, Couzinet est encore virtuellement qualifié pour le WCT 2020, mais les choses vont certainement changé d'ici la fin de l'épreuve. Hier, dans des conditions solides, le Réunionnais a été éliminé au 3ème tour dans une série compliquée face à Jadson André, Caio Ibelli et Jacob Wilcox. Désormais, il faudrait un concours de circonstances quasi improbable pour que Couzinet se qualifie sur le World Tour 2020: s'il est toujours dans les clous, d'autres surfeurs sont en passe de le doubler, mais il faudra aussi attendre les résultats de la dernière manche de WCT masculine à Pipe (Hawaii) pour savoir quels surfeurs se requalifie via le WCT et libèrent ainsi leur slot sur le WQS... Bref, l'aventure n'est pas complètement terminée mais elle ne dépend plus de Couzinet.

Surf: Taiwan Open



Alice Lemoigne est à Taiwan cette semaine pour disputer l'ultime manche du Longboard World Tour, dotée de 10 000 points. L'épreuve la plus cotée de l'année devrait ainsi désigner la championne du Monde WSL. Rappelons que la Réunionnaise a remporté cette année le titre de championne du Monde ISA (le côté amateur). Aujourd'hui, Lemoigne pointe au 4ème rang mondial et peut espérer mieux. Une autre Réunionnaise participe également à la compétition: Ophélie Ak Houen, 23ème au classement mondial, tentera d'améliorer son ranking face aux meilleures de la discipline. La compétition a débuté ce dimanche. Les deux réunionnaises ont remporté leur série du premier tour sans encombre et filent ainsi directement au 3ème tour qui devrait se disputer demain seulement...

Surf: Lululemon Pro



Dernière étape pour Johanne Defay à Maui (Hawaii) sur le spot de Honolua Bay: la Réunionnaise est entrée en compétition hier dans des conditions compliquées... 3ème du premier tour, Defay s'est offert les repêchages pour la 3ème fois de la saison. Dans ce second tour tout aussi compliqué, Defay a subi la loi de Tyler Wright tout juste revenue à la compétition après 18 mois d'absence. Heureusement la St Leusienne s'est extirpée de la 3ème place éliminatoire sur le buzzer au détriment de Brisa Hennessy. Il a fallu attendre le 3ème tour de la journée pour voir enfin Defay se réveiller face à Bronte Macaulay: la Réunionnaise trouvait enfin quelques sections avantageuses jusqu'à ce qu'elle dégote un solide mur sur lequel elle postait un 9,13, meilleure vague du jour. La voilà donc en quart de finale et ce sera pour demain face à Tyler Wright...

Triathlon: David Hauss sur le swimrun de Tahiti



Le Réunionnais était à Mooréa ce week end pour disputer le swimrun de Tahiti en compagnie de son dalon Pierrick Page. Après 9km de natation et 25km de course à pied, les compères ont franchi la ligne d'arrivée en vainqueurs après 4h50 d'effort.

sp / www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com