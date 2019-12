Thaon, équipe de national 3, est arrivé à La Réunion, ce mardi 3 décembre 2019 en milieu de matinée. Les joueurs vosgiens affronteront ce dimanche la Saint-PIerroise pour le compte du 8ème tour de la coupe de France de football. Le match aura lieu à Saint-Pierre dimanche après-midi. (Photo rb/www.ipreunion.com)

L’équipe métropolitaine est arrivée cinq jours avant la rencontre. Histoire de prendre le pouls, de s’adapter au climat et de laisser le temps aux joueurs de récupérer du voyage. Car les Thaonnais veulent être au top pour affronter la Saint-Pierroise. "On a un effectif au complet avec 23 joueurs qui nous accompagnent, ce qui va nous permettre de bien se préparer tout au long de la semaine et faire en sorte qu’on ait une équipe la plus opérationnelle possible et pouvoir être compétitifs pour ce match important." explique l’entraîneur adjoint de l’ES Thaon.

Le climat, ce n’est pas ce qui leur fait le plus peur, l’ES Thaon était candidate pour venir affronter une équipe ultramarine sur ses terres. Il aura fallu trois tentatives pour que le vœu de l’équipe vosgienne soit exaucé.

L’équipe de N3 n’arrive pas en terrain conquis, ils le savent, ils devront affronter une équipe qui a envie d’aller plus loin dans la compétition. Autre avantage non négligeable, les Cigognes jouent à domicile avec un public acquis à leur cause sous un climat qu’ils connaissent bien... L’entraîneur adjoint de l’équipe métropolitaine n’a pas encore établi de stratégie pour affronter notre équipe péi. "On a réussi à réussi à récupérer la vidéo sur le match à Jura Sud et quelques éléments sur les matches précédents. On est conscients que ça reste une équipe très intéressante avec des qualités donc on sera sur du 50/50. On va se préparer, pour l’instant, la stratégie n‘est pas fixée puisqu’on va voir l’état de forme des joueurs, comment ils vont récupérer par rapport au voyage, se préparer le mieux possible notamment avec la chaleur, l’environnement…"

Le match a lieu ce dimanche 8 décembre au stade Michel Volnay à Saint-Pierre, une rencontre qui s’annonce haletante vu le niveau de jeu des deux équipes.

www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com