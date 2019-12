Le programme des événements sportifs de ce week-end des 7 et 8 décembre 2019 ci-dessous. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Football: 32èmes de finale de la coupe de France

La JS Saint Pierroise disputera ce dimanche à 15h30 les 32èmes de finale de la coupe de France face au club métropolitain de Thaon (Vosges). La rencontre aura lieu au stade Michel Volnay de St Pierre.

Basketball: Finales de zone

Les finales de zone auront lieu ce samedi à Saint Denis, Champ Fleuri. La finale féminine est programmée à 18h00 et opposera la Tamponnaise au Golden Force de Mayotte. Côté masculin, cela se jouera à 20h30 entre le COM et les Rapides Eclairs de Mayotte également.

Handball: 12ème journée de D1

La 12ème journée du championnat de 1ère division aura lieu ce week end.

Côté masculin, on jouera vendredi à 21h15:

Lasours – BDN

HBCED – Chateau Morange (dimanche 16h00)

Tampon – Cambuston

St Pierre – JSB

Joinville – Saline

Cressonnière – Panonnaise

Côté féminin, on jouera samedi à 19h30:

Tamponnaise – St Denis

BDN – Le Port

Chaudron – St Pierre

Cressonnière – Ste Marie

Volleyball: 10ème journée de R1

La 10ème journée du championnat de Régionale 1 aura lieu ce week end.

Côté masculin, on jouera vendredi et samedi à 20h30:

St Pierre – St Leu vendredi

VB2CO – TGV vendredi

RCO – St Denis

Entre Deux – Aigles blancs

Côté féminin, on jouera samedi à partir de 18h30:

Entre Deux – SDOVB

St André – St Denis

St Leu – St Pierre

VB2CO – Ste Marie

RCO – TGV vendredi

Course à pied: Foulées semi nocturnes de St Denis

L'association Handisport Club de St Denis organise une course sur route de 10km ce samedi dans les rues de la ville. Une épreuve de 4km sera également proposée aux handisportifs. Le départ se fera du stade de la Redoute à 18h00, où sera également jugée l'arrivée. Le tracé empruntera les rues du quartier de la Petite Ile et du Bas de la Rivière.

Course à pied: Foulées nocturnes de St Benoit

L'AC des Marsouins organise une course sur route de 10km ce samedi à St Benoit. Le départ sera donné de Bras Fusil devant le magasin Mogamat à 19h30 et l'arrivée sera jugée au stade Allane. Le parcours, très sinueux, empruntera les principales rues de la ville.

Escalade: Championnat régional de Bloc et challenge benjamins

Ce dimanche se dérouleront le championnat regional de bloc jeunes et le challenge bloc benjamins au gymnase Noé PHALARIS de la Chaloupe Saint Leu.

La quatrième édition du Challenge bloc Benjamins, compétition promotionnelle, sera l’occasion pour les 31 jeunes compétiteurs (entre 12 et 13 ans) de venir s’affronter sur des nouveaux blocs ouverts dans l’esprit des compétitions officielles. Cette compétition sera l’occasion pour les jeunes compétiteurs réunionnais de se préparer pour la compétition officielle : le Championnat Régional Poussins Benjamins.

Pour le championnat régional jeunes, 60 grimpeurs se sont donnés rendez-vous pour s’affronter sur les nouveaux blocs ouverts par le chef ouvreur Philippe Gaboriaud, et toute son équipe. Cette compétition constitue une étape importante dans le parcours sportif des jeunes grimpeurs Réunionnais, car elle est qualificative pour la sélection en Equipe Régionale, qui permettra de participer au Championnat de France de Bloc Jeune organisé le week-end du 29 févier et 01 mars 2020 à La Baconniere.

VTT: 3 heures de Champ Fleuri

Le VCSD organise une course d'endurance vtt en équipe ce dimanche à Champ Fleuri sur un circuit de 4,9km. Les équipes de 2 coureurs se relayeront obligatoirement à chaque tour et tenteront de parcourir la plus grande distance possible en l'espace de 3 heures. Il y aura également possibilité de faire la course en solo. Le départ sera donné à 8h15.

Moto: 4 heures d'endurance Chan Moto Cycles

Le MC Tracer organise une épreuve d'endurance motocross ce dimanche sur le terrain de motocross du Guillaume. Le départ sera donné à 12h30: les relais courront pendant 4 heures, les solo pendant 3 heures.

Course à pied: Relais marronage

L'AQIL organise une course sur route sous forme de relais ce dimanche à Saint Denis, dans les quartier de Domenjod et ilet Quinquina. Les équipes composées de 5 coureurs auront à parcourir 5km dans les rues du quartier. Le départ sera donné à 9h00 en face le collège Emile Hugot.

Triathlon: Volcanik Tri

Le Volcanik Tri aura lieu ce samedi entre St Pierre et le Nez de Boeuf, organisé par le BDN Saint Paul Sports. Les concurrents nageront 3km dans le lagon de St Pierre avant d'enfourcher leur vélo pour 120km via le sud sauvage, les coulées de lave, la Plaine des Palmistes, le col de Bellevue, la plaine des Cafres et la route du volcan. Ils déposeront ensuite leur monture au Nez de Boeuf pour un trail de 23km dans le secteur du Piton de la Fournaise. Le départ sera donné à 5h30.

Karting: Grand Prix du Tampon

Le KCB organise la 1ère édition du Grand Prix du Tampon ce dimanche place SIDR des 400. Pour l'évènement, le pilote français Anthony Abbasse, double vice-champion du monde, sera invité à se joindre aux pilotes locaux tels que Rehane GANY (élite), Nazim BANGUI (élite), Frédérique KICHENAMA (master), Jérémy MILLET (master) , Alan ISMAËL (master), et Maxime DUPUY (élite). La compétition débutera à 8h30. Les manches finales auront lieu à partir de 15h00.

Karaté: Chalenge des jeunes

Le dojo régional de Champ Fleuri accueillera ce dimanche, à partir de 14h00, le challenge jeunes pour les poussins, pupilles et benjamins. Ce Challenge est organisé par la ligue de la Réunion sous la direction de Guy Berger missionné par la fédération pour présenter ce type d’animation préparatoire à la compétition.

Le but : mettre les enfants en situation de compétition et permettre aux parents de voir leurs enfants en multipliant les rencontres sur un temps limité (2 heures) dans une ambiance conviviale.

Surf: Taiwan World Longboard Championship

Dernière épreuve de la saison pour la Réunionnaise Alice Lemoigne cette semaine à Taiwan avec les championnats du monde de longboard WSL. Après quelques jours d'attente, la compétition a repris aujourd'hui pour le round 3. Malheureusement, l'autre réunionnaise en lice, Ophélie Ak Houen a été éliminée par la championne du monde brésilienne Chloé Calmon. Alice Lemoigne entrera en scène dans quelques minutes pour décrocher sa place en quarts face à l'Hawaiienne Sally Cohen.